El Gobierno de Entre Ríos se reunirá este lunes con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) para dar continuidad a la negociación paritaria.
Paritaria estatal en Entre Ríos: el Gobierno convocó a los gremios estatales
El Gobierno de Entre Ríos se reunirá este lunes con UPCN y ATE para dar continuidad a la negociación paritaria.La audiencia se realizará el lunes, desde las 14.
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Detalles de la paritaria
El encuentro entre las partes se desarrollará en la sede de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, ubicada en calle Buenos Aires 166 de la ciudad de Paraná, según consta en la notificación oficial remitida a la organización sindical.
El objetivo es sostener el diálogo y analizar los planteos de las entidades sindicales, que van más allá de la pauta salarial.
La mesa se retoma después de que el gobierno propusiera un aumento salarial del 4% y decidiera liquidarlo por decreto, tomando como base los valores de octubre de 2026. El mismo porcentaje aplicado al salario mínimo del escalafón general y de Enfermería, y a las asignaciones familiares, incluidos sus tramos.