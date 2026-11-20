Emiliano Schroeder representó la delegación entrerriana que compitió en la 43° Maratón de Atenas. “Es el sueño de todo atleta”, afirmó el oriundo de Villaguay.

Emiliano Schroeder representó la delegación entrerriana que compitió en la 43° Maratón de Atenas. “Es el sueño de todo atleta”, afirmó el oriundo de Villaguay.

Emiliano Schroeder recibió una invitación que lo llevó a darle vida a un sueño que parecía lejano, pero que rápidamente comenzó a tomar forma. Ana Windecker le propuso inscribirse en la 43ª edición de la Maratón Auténtica de Atenas, Grecia, la prueba más emblemática.

La idea inicialmente le pareció alocada a Emi. Sin embargo, adquirió solidez cuando compartió la posibilidad con sus compañeros de trabajo. Ellos, junto con sus empleadores, fueron quienes impulsaron al atleta nacido en Villaguay para que pusiera en el horizonte la posibilidad de participar en la mítica competencia.

Adelantó sus vacaciones a noviembre para, después de cuatro meses de preparación, emprender la aventura. Junto a Ana y César Rothar, integró la delegación entrerriana que cruzó la meta en el histórico estadio Panathinaikó de Atenas, escenario de los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, celebrados en 1896.

Emiliano Schroeder, el argentino de mejor rendimiento en Grecia

Emiliano protagonizó el mejor tiempo de los 38 representantes argentinos y consiguió el cuarto mejor registro entre los latinoamericanos, dentro de un grupo de 235 participantes. Completó el recorrido en 3 horas, 5 minutos y 7 segundos, resultado que le permitió ubicarse en el puesto 599 de la clasificación general, sobre un total de 22.500 corredores de 125 países.

“Tenía referencias del circuito porque César (Rothar) compitió por segunda vez. En base a eso me planteé como objetivo completar el recorrido alrededor de las tres horas. Finalicé la competencia en 3 horas y 5 minutos, sin molestias ni lesiones. Esto genera mayor satisfacción que los resultados”, relató Schroeder en diálogo con Ovación.

Las planillas oficiales certificaron el trabajo de planificación diseñado por Martín Ibarra, su entrenador, y Rodrigo Romero Artaza, su preparador físico, para llegar en las mejores condiciones a la cita.

Emiliano Schroeder junto al resto de la delegación entrerriana, recorriendo Atenas.

“Correr 42 kilómetros implica mucho tiempo y un sacrificio muy grande. Son cuatro meses de entrenamiento y planificación, con un plan de alimentación que hay que cumplir de la mejor manera posible para ser competitivo”, contó.

En el plano personal, Emi también asumió un desafío antes de la competencia: superar las emociones y los temores que le generaba viajar en avión. “Tenía mucho miedo porque era mi primer viaje en avión”, admitió. Superado ese obstáculo, afrontó con éxito otros desafíos, como la diferencia horaria y el idioma.

Después de dos semanas en Europa, Emiliano regresó el pasado domingo a sus pagos. “El regreso fue cansador. Tuvimos muchas horas de vuelo y realizamos una escala en Madrid. Además, fue mi primera experiencia viajando en avión. Por suerte, ya estoy en casa. Se extrañaba mucho a la familia”, subrayó.

El impulso necesario para competir en el Maratón de Atenas

El lunes volvió a incorporarse al molino arrocero donde se desempeña como perito recibidor de granos desde hace 19 años. “Tengo la suerte de tener un laburo donde me quieren mucho, tanto mis compañeros como mis superiores. Ellos me motivaron para que participara en Atenas”, resaltó.

Cuando Ana lo invitó a competir en Grecia, pensó que se trataba de un sueño imposible de concretar. Sin embargo, el respaldo y el impulso que recibió en su ámbito laboral fueron determinantes para transformar aquella propuesta en realidad. Adelantó sus vacaciones y encontró el acompañamiento necesario para cumplir el objetivo. “Mi laburo es lo más importante”, afirmó, agradecido por el apoyo recibido.

Emi se adaptó rápidamente a la vida cotidiana después de la experiencia. En sus dispositivos quedaron registrados documentos audiovisuales de la aventura; en su memoria, los momentos y las sensaciones que lo marcaron profundamente.

“Esta carrera es la madre de esta disciplina, es la cuna del maratón. Es algo único, es el sueño de todo atleta. Jamás me imaginé que iba a correr en Atenas. Todavía me cuesta creer lo que viví”, se sinceró.

La delegación entrerriana estableció su base en Rafina, una localidad costera ubicada dentro del área metropolitana de Atenas. “La ciudad tiene unas playas increíbles. No ingresamos al mar porque estaban en la transición del otoño al invierno. Además, pudimos recorrer varias islas. Los barcos parecen remises por la frecuencia con la que van de una isla a otra”, describió.

Desde Villaguay proyecta futuros desafíos

El viaje quedó atrás y, de a poco, Emiliano comenzó a ponerse en movimiento, con la mirada puesta en nuevos desafíos. “Me gustaría competir en diciembre en San Salvador y en enero en el Maratón de Reyes”, apuntó al referirse a sus objetivos más cercanos.

En su calendario también tiene agendadas dos competencias para el mediano plazo. “Me puse como objetivo correr en Buenos Aires, donde competí en años anteriores. En agosto es la media maratón y en septiembre los 42 kilómetros”.

Desde Villaguay hasta el histórico estadio Panathinaikó, Emiliano Schroeder convirtió una invitación inesperada en una experiencia inolvidable. Una aventura deportiva que le permitió cumplir un sueño y comprobar que, con preparación, esfuerzo y el acompañamiento de quienes lo rodean, hasta los desafíos que parecen imposibles pueden hacerse realidad.