El piloto Franco Colapinto completó una buena actuación en la FP2 del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 con su Alpine. Pierre Gasly, finalizó segundo

Franco Colapinto cerró en el noveno puesto la segunda práctica libre del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, en una jornada marcada por las complicaciones climáticas que condicionaron el desarrollo de la actividad en el circuito estadounidense.

El piloto argentino, integrante de la escudería Alpine, logró ubicarse entre los diez mejores de la tanda y tuvo como referencia el destacado desempeño de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien sorprendió al quedarse con el segundo lugar, solamente por detrás de George Russell, de Mercedes, que estableció el mejor registro.

El tercer puesto quedó en manos de Charles Leclerc, mientras que Isack Hadjar y Oscar Piastri completaron los primeros cinco lugares. Más atrás finalizaron Lewis Hamilton, Lando Norris y Kimi Antonelli, antes de la aparición de Colapinto en la novena posición. Fernando Alonso cerró el top ten.

La segunda sesión adquirió especial importancia luego de lo ocurrido en la primera práctica libre. Las precipitaciones dejaron la pista en condiciones poco favorables para girar y obligaron a demorar el inicio de la actividad. La acumulación de agua y la cercanía de los muros representaban un riesgo para los pilotos.

De hecho, la FP1 terminó prácticamente sin actividad: ninguno de los participantes registró tiempos cronometrados. Recién sobre el cierre, cuando restaba un minuto para finalizar la sesión, los dos representantes de Alpine, Gasly y Colapinto, salieron a pista para evaluar las condiciones.

Como sigue la actividad en el Gran Premio de Las Vegas

La actividad en Las Vegas continuará este viernes, desde las 21.30 (hora argentina), con la tercera y última práctica libre. Posteriormente, el sábado a la 1 se desarrollará la clasificación, mientras que la carrera principal se disputará el domingo, también desde la 1.