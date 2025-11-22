Franco Colapinto largará 15° en el Gran Premio de Las Vegas

Franco Colapinto llegó a Q2 y estuvo muy cerca de meterse entre los 10 de adelante. La pole fue para Lando Norris. A la 1 de la madrugada es el Gran Premio.

Una maniobra desafortunada cuando iba a camino a mejorar su tiempo de clasificación le impidió a Franco Colapinto tener una mejor posición para el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, y ubicarse 15° al cabo del segundo corte cronometrado, con 1’53”683/1000 en la mejor de las 17 vueltas que recorrió en la tanda nocturna que se cumplió en el circuito callejero de Nevada.

Utilizando como el resto de los participantes el neumático para lluvia (Full Wet), Colapinto consiguió en el comienzo de la sesión completar 9 giros en el primer corte clasificatorio, en donde si bien dio una vuelta con el compuesto intermedio, reemplazó estos por un set flamante de los azules, logrando allí el 11° puesto con 1’54”847/1000 y quedando a 1”703/1000 de George Russell, y a 415/1000 de su compañero Pierre Gasly.

En el segundo tramo de la tanda, volvió a girar con otro juego nuevo de neumáticos para lluvia, y con ellos dio 8 vueltas en las cuales registró 1’53”683/1000, y sin poder mejorarlo debido a que debió corregir la trayectoria cuando intentaba mejorar ese tiempo, con el cual quedó 15° a 2”478/1000 de Russell, quien encabezó nuevamente con el Mercedes, en tanto que Gasly conseguía superar la instancia e ingresar a la última ronda en donde se definió el Top 10.

Qué dijo Franco Colapinto

“Una pena porque no pasamos al final. Creo que estábamos más cerca que en seco y eso es bueno; obvio que hay que entender un poco el problema que tenemos en seco, pero en lluvia estábamos un poco mejor, así que habrá que trabajar para mejorar y mañana tener una buena carrera”, se refirió Franco Colapinto al retornar a los boxes del circuito callejero de Las Vegas y hablar sobre la performance del Alpine A525 durante la clasificación, con pista húmeda.

“Fue una buena vuelta, venía bajando mucho, un segundo y toqué el piano en la anteúltima curva y se me puso todo de costado. Esa vuelta era bastante buena, no sé si décimo, pero 11° hubiera quedado seguro”, admitió. durante la entrevista con ESPN.

“Después no tenía batería para la última vuelta, la goma muy caliente, no podía hacer la última vuelta. Fue una clasificación difícil; una buena experiencia, pero muy difícil. Había muy poco grip, mucho spray, y la goma se sobrecalentaba mucho. Mañana trabajaremos para estar mejor”, señaló Colapinto sobre su labor en la noche de Las Vegas.

Lando Norris con la pole

Conduciendo su McLaren MCL39 con la punta de los dedos, y dosificando la potencia del motor para evitar excederse en los virages cuando pisaba en los sectores mojados, quien lidera el campeonato, Lando Norris consiguió ser el mejor de la clasificación sobre el cierre de la tanda y recibiendo la bandera de cuadros al mismo tiempo que hacía 1’47”934/1000 (a 206,826 Km/h.) y desplazando de la primera posición al Red Bull de Max Verstappen por 323/1000. El británico celebra este fin de semana su 150 Grand Prix y lo hizo marcando la 16ª pole position en F1, y la tercera consecutiva.

Tercero fue el Williams de Carlos Sainz, quien se ubicó a 362/1000 de Norris tras haber conseguido encabezar algunos segundos la tabla de posiciones, y seguido por el Mercedes de George Russell (a 869/1000). A más de un segundo clasificaron Oscar Piastri (McLaren), Liam Lawson (Racing Bulls), Fernando Alonso (Aston Martin), Isack Hadjar (Racing Bulls), Charles Leclerc (Ferrari) y Gasly (Alpine), quienes completaron la instancia sin mayores complicaciones.

Cabe señalar que solo el Williams de Alex Albon quedó con la suspensión delantera dañada, cuando el tailandés tocó el muro en la curva precedente a la recta de boxes, siendo este el único auto que debe ser reparado de cara a la carrera.

El quinto Gran Premio de Las Vegas se correrá en la madrugada de este domingo de Argentina, a partir de la hora 1 y con un recorrido de 50 vueltas.