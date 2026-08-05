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La senadora Nancy Miranda dejó el bloque del PJ y conformó el monobloque Frente Cimarrón

Nancy Miranda dejó el bloque opositor del Senado entrerriano y conformó el Frente Cimarrón, modificando nuevamente la relación de fuerzas en la Cámara Alta.

5 de agosto 2026 · 15:04hs
La senadora Nancy Miranda dejó el bloque del PJ y conformó el monobloque Frente Cimarrón.

La senadora Nancy Miranda dejó el bloque del PJ y conformó el monobloque Frente Cimarrón.

La senadora provincial Nancy Miranda anunció este miércoles, durante la sesión de la Cámara de Senadores de Entre Ríos, que dejará de integrar el bloque opositor para conformar un monobloque propio denominado Frente Cimarrón. De esta manera, la legisladora se suma al camino iniciado por su par Gladys Domínguez, quien también se apartó del Partido Justicialista y conformó el espacio Peronismo Federal.

"Es para informar que por una decisión personal, a partir de la fecha voy a formar un monobloque, el cual se llamará Frente Cimarrón", comunicó Miranda ante sus pares durante la sesión.

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La decisión modifica nuevamente el escenario político dentro del Senado entrerriano. La oposición, que al inicio de la gestión del gobernador Rogelio Frigerio contaba con mayoría con nueve bancas frente a ocho del oficialismo, vuelve a quedar en minoría. La salida de Domínguez ya había generado un empate entre ambos sectores, aunque la senadora por el departamento Feliciano terminó inclinando la balanza en distintas votaciones a favor del oficialismo, como ocurrió recientemente durante el tratamiento de la reforma previsional.

La relación entre Miranda y el bloque justicialista venía deteriorándose desde 2025, cuando la legisladora decidió abstenerse en la votación que habilitó la creación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), iniciativa que reemplazó al histórico Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper). Aquella postura permitió que el oficialismo alcanzara la mayoría necesaria para aprobar el proyecto.

La tensión volvió a quedar expuesta durante el debate de la reforma jubilatoria, cuando Miranda presentó un planteo de modificación a la norma durante la sesión y su jefe de bloque, Marcelo Berthet, desautorizó la propuesta, generando una situación incómoda dentro del espacio opositor.

En aquella oportunidad, la senadora había cuestionado la falta de decisión política para abordar el problema previsional y recordó que el peronismo había tenido herramientas para impulsar cambios cuando estuvo al frente del gobierno provincial. "Yo pertenezco a un espacio político hace 20 años. Estuve en la gestión anterior como senadora. Hace seis años se intentó. Faltó un poquito tenerlas bien puestas para encarar el tema", expresó.

Miranda también sostuvo que el oficialismo y la oposición debían asumir responsabilidades frente a una problemática que lleva años sin resolución. "Si nosotros, como movimiento, sabiendo que esto es un problema que viene de hace muchos años, y nos importan los trabajadores y los derechos, hubiéramos trabajado, éramos gobierno, teníamos mayoría en Senadores y Diputados. Teníamos todo para hacer un buen proyecto que solucione este problema", afirmó.

Además, cuestionó el mandato partidario que había establecido sanciones para quienes acompañaran la reforma previsional. "Este partido al cual pertenezco sacó un mandato para aquellos que voten a favor de este proyecto serán expulsados. Todo mi bloque desoyó el mandato. Este bloque hizo otro proyecto. Todos desoímos el mandato", señaló entonces.

senadora PJ Entre Ríos
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