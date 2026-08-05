Concordia: por primera vez hablan que El Niño traerá "crecientes importantes"

En Concordia, el intendente Francisco Azcué precisó que el río Uruguay “podría llegar, como mínimo, a los 15 metros”. En 2015 hubo cerca de 11 mil evacuados.

En Concordia volvió a reunirse el Comité Operativo de Emergencias (COE) en función de las perspectivas que podría presentar el fenómeno de El Niño en Concordia. Durante el encuentro se designó como coordinador operativo del COE al secretario de Salud, el doctor Diego Sauré.

Al mismo tiempo, el intendente Francisco Azcué alertó que los parámetros para el fenómeno podría ser de magnitud muy fuerte al punto de llegar a mediciones muy similares a las de 2015. "Los pronósticos no son buenos por eso pedimos que las cosas las tomemos enserio, cada uno desde el lugar que les corresponde, siendo lo más responsables y profesionales posibles porque estamos ante una situación compleja. Estamos hablando de una creciente importante de niveles que, como mínimo, podría llegar a los 15 metros”, comentó.

Cabe destacar que a modo de antecedente en las inundaciones de mayo de 2024 el río estuvo cerca de los 14 metros y fueron más de 160 familias, cerca de 600, las que debieron ser evacuados en distintos centros de refugios. En tanto que en la inundación de 2015, calificada como la peor en 50 años, la altura llegó cerca de los 16 metros en el puerto de Concordia y fueron cerca de 11 mil los evacuados. Claro que luego de este fenómeno se impidió que muchas familias vuelvan a vivir cerca del río Uruguay.

Más detalles para tener en cuenta

En cuanto al encuentro de este miércoles, Azcué envió al Concejo Deliberante de un proyecto para declarar la emergencia hídrica y climática en Concordia, hasta el mes de marzo del año que viene, con la posibilidad de ser prorrogable de ser necesario, con el objetivo de prevenir, mitigar y atender los efectos derivados de fenómenos meteorológicos extraordinarios y garantizar la continuidad de los servicios y funciones esenciales.

Sobre el funcionamiento del COE, Azcué fue claro: “está integrado por instituciones prestigiosas, con experiencia y muy comprometidos, trabajando permanentemente. Con los pronósticos negativos que se están manejando, que indican que lo más grave se espera para el período comprendido entre los meses de septiembre y marzo, estamos profundizando las responsabilidades y actuaciones dentro del protocolo establecido, utilizando como base y método de trabajo, un sistema desarrollado por el Ejército Argentino que nos permite ir evaluando el impacto de la crecida de acuerdo a los diferentes niveles”.

Otro dato importante remarcado por el intendente es el efecto de las precipitaciones, que se esperan que sean intensas como las que ocurrieron últimamente. Para ello es fundamental el trabajo preventivo realizado por la Municipalidad en el mantenimiento de las estaciones de bombeo de la Defensa Sur; limpieza de pluviales, desagües canales y arroyos.

“Cuanto más se pueda mitigar el impacto de las lluvias, menos problemas se van a presentar dentro de la ciudad por ello es importante que los vecinos colaboren y no arrojen residuos o desechos que puedan obstruir el normal funcionamiento de estos sectores”, dijo.

Los parámetros de las inundaciones

Por su parte Sauré sostuvo que “más allá de la problemática que se nos presente, la ciudad tiene que seguir funcionando como tal, independientemente de lo que no pase por eso es importante profesionalizar la crisis y esa es la decisión que se ha tomado. A través del sistema elaborado por el Ejército ya contamos con información y estadísticas desde el año 1950 al presente que nos va a permitir ir estableciendo con anticipación, por ejemplo, cuantas familias o personas necesitan ser trasladadas a medida que el río sube”.

“No queremos llevar mayor preocupación a la comunidad pero sí que sepan que la planificación con la que estamos trabajando, prevé distintos escenarios. No sabemos qué va a pasar, cuál va a ser la magnitud, pero debemos estar preparados”, concluyó Sauré.