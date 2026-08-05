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Un mural colectivo rescata la historia y fortalece la identidad del barrio Rocamora en Paraná

Vecinos de todas las edades participan de un taller gratuito del Mural Colectivo que promueve el arte, la integración y el sentido de pertenencia.

5 de agosto 2026 · 17:01hs
Un mural colectivo rescata la historia y fortalece la identidad del barrio Rocamora en Paraná.

Un mural colectivo rescata la historia y fortalece la identidad del barrio Rocamora en Paraná.

Vecinos de distintas edades participan en el Taller de Mural Colectivo que impulsa la Municipalidad de Paraná en el barrio Rocamora, una propuesta artística que busca recuperar la historia del lugar y fortalecer el sentido de pertenencia a través de una obra realizada de manera comunitaria.

La iniciativa forma parte del programa municipal de talleres culturales y se desarrolla en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la vecinal, donde los participantes construyen un mural inspirado en los símbolos que identifican al barrio.

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Un mural con identidad propia

El coordinador del taller, Adrián Alejandro Carreira, explicó que el proyecto comenzó con encuentros para definir los elementos que representarían la historia y el paisaje de Rocamora. Entre los motivos elegidos aparecen el humedal, el río, el campo, los edificios y los niños jugando, imágenes que reflejan la identidad de la comunidad.

El trabajo se inició con bocetos sobre papel y luego fue trasladado al muro mediante dibujos realizados con carbón. Según Carreira, pasar de un formato pequeño a una pared de grandes dimensiones implicó un desafío creativo y técnico para los participantes, quienes fueron incorporando nuevas herramientas de expresión mientras compartían la experiencia con sus vecinos.

Arte para fortalecer la comunidad

Desde el municipio destacaron que uno de los objetivos del programa es promover la apropiación de los espacios públicos y prevenir hechos de vandalismo mediante la participación de la comunidad.

Carreira, con cuatro décadas de trayectoria en el muralismo, sostuvo que cuando los propios vecinos intervienen en la creación de una obra, el cuidado del espacio surge de manera natural y se fortalece el vínculo con el barrio.

El taller se desarrolla todos los miércoles, de 16 a 17.30, en la sede de la vecinal Rocamora, ubicada en Luis Palma y Luis Vernet. La actividad es gratuita y abierta a personas de todas las edades. Además, el sábado 15 de agosto, desde las 15.30, se realizará una jornada especial para quienes deseen sumarse a la experiencia y participar de la etapa final del mural colectivo.

mural historia Rocamora Paraná
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