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La final del Torneo Apertura se disputará en Córdoba

El estadio Mario Kempes será el escenario de la definición del Torneo Apertura de la Liga Profesional. La final fue programada para el 24 de mayo.

4 de mayo 2026 · 14:40hs
La final del Torneo Apertura se disputará en Córdoba

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó este lunes el cronograma de los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional y reveló que la final se llevará a cabo el 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes, de la ciudad de Córdoba.

Los cruces de playoffs del Torneo Apertura

En lo que respecta a los octavos de final, la AFA detalló que estos enfrentamiento se pondrán en marcha el sábado con los partidos de Independiente Rivadavia de Mendoza - Unión de Santa Fe, Talleres - Belgrano, Argentinos Juniors - Lanús y Boca - Huracán.

Defensa y Justicia tiene que ganar para finalizar séptimo u octavo en la Zona A.

Defensa y Justicia e Instituto se juegan su última ficha

Racing y Huracán celebraron la clasificación.

Racing y Huracán se clasificaron a los octavos de final

De todos estos enfrentamientos, el único que podría modificarse es el de Independiente Rivadavia y Unión, ya que el equipo santafesino todavía no tiene asegurado su lugar en los playoffs y tiene que esperar por los resultados de Defensa y Justicia e Instituto de Córdoba, que juegan este lunes sus respectivos partidos ante Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto, ambos en condición de visitante.

Los otros cuatro partidos de los octavos de final, que serán los de Estudiantes de La Plata -Racing, Rosario Central - Independiente, Vélez - Gimnasia y Esgrima La Plata y River - San Lorenzo, se disputarán el domingo.

Aún resta definir el horario de todos estos enfrentamientos que definirán a los clasificados a cuartos de final.

A su vez, el ente madre del fútbol argentino detalló que "los equipos vencedores que jugaron el sábado, disputarán los partidos de cuartos de final el día martes y los ganadores del domingo lo harán el miércoles, todos en horarios a definir.

Torneo Apertura Córdoba Liga Profesional
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Pese al muy mal año que viene teniendo, Racing todavía tiene chances de pelear por el título.

Racing y Huracán van por la clasificación a octavos de final

Independiente luchará por quedarse con el título.

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