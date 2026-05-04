Julián Weich contó que cerrará su empresa después de 16 años: "No funciona más"

El conductor Julián Weich reveló que tuvo que ponerle fin a su proyecto con fines solidarios por la caída del consumo

Julián Weich compartió, durante su visita a “La Noche de Mirtha”, que está a punto de cerrar su empresa solidaria Conciencia, luego de 16 años de actividad. La noticia impactó no sólo en la mesa, sino que también hizo eco en redes sociales.

“Estoy por cerrar Conciencia, mi marca. No funciona más. La empresa la tengo hace 16 años, vendía agua, puré de tomate, arroz, pintura. La voy a cerrar porque se acabó el consumo”, dijo el conductor frente a Juana Viale y los demás invitados, que en esta oportunidad era María O'Donnell, Luciana Geuna, y Miguel Ángel Boggiano.

Embed - El dramático anuncio de Julián Weich en la #mesaza: "Voy a CERRAR mi empresa 'Conciencia'"

El emprendimiento ofrecía productos de primera necesidad y donaba el 50% de sus ganancias a diferentes organizaciones sociales. “Lo hice durante 15 años. Ya el año pasado no doné. Y este año como no voy a donar, ya me parece vergonzoso vender productos diciendo que dono la mitad de las ganancias y no donar. Ya está. “No entra plata. Y eran productos de primera necesidad y de buena calidad”, subrayó.

"No le ocasiono gastos"

Weich aclaró que al no tratarse de una fundación ni de una ONG, sino de una empresa comercial que debía ser autosustentable a través de las venta, la crisis económica la afectó como a cualquier otra estructura similar. En ese sentido, esbozó una crítica al gobierno de Javier Milei y destacó la importancia de las ONG frente a la ausencia estatal. También pidió sensibilidad y políticas públicas efectivas para personas con discapacidad. “Hay gente con discapacidad que no tiene plan B. He estado en lugares donde no llega ni el viento; si no se ocupan las ONG, nadie lo hace. No hay a quién pedirle, porque no hay ni vecinos”, detalló.

“Yo no le ocasiono ni gasto ni me tienen que donar nada porque es una empresa, no es una fundación. Pero lamentablemente la tengo que cerrar”, concluyó.