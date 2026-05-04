Uno Entre Rios | weich

Julián Weich contó que cerrará su empresa después de 16 años: "No funciona más"

El conductor Julián Weich reveló que tuvo que ponerle fin a su proyecto con fines solidarios por la caída del consumo

4 de mayo 2026 · 14:33hs
Julián Weich reveló que deberá cerrar su empresa con fines solidarios por la caída del consumo

Julián Weich reveló que deberá cerrar su empresa con fines solidarios por la caída del consumo

Julián Weich compartió, durante su visita a “La Noche de Mirtha”, que está a punto de cerrar su empresa solidaria Conciencia, luego de 16 años de actividad. La noticia impactó no sólo en la mesa, sino que también hizo eco en redes sociales.

“Estoy por cerrar Conciencia, mi marca. No funciona más. La empresa la tengo hace 16 años, vendía agua, puré de tomate, arroz, pintura. La voy a cerrar porque se acabó el consumo”, dijo el conductor frente a Juana Viale y los demás invitados, que en esta oportunidad era María O'Donnell, Luciana Geuna, y Miguel Ángel Boggiano.

Julián Weich reveló que deberá cerrar su empresa con fines solidarios por la caída del consumo

Julián Weich contó que cerrará su empresa después de 16 años: "No funciona más"

Embed - El dramático anuncio de Julián Weich en la #mesaza: "Voy a CERRAR mi empresa 'Conciencia'"

El emprendimiento ofrecía productos de primera necesidad y donaba el 50% de sus ganancias a diferentes organizaciones sociales. “Lo hice durante 15 años. Ya el año pasado no doné. Y este año como no voy a donar, ya me parece vergonzoso vender productos diciendo que dono la mitad de las ganancias y no donar. Ya está. “No entra plata. Y eran productos de primera necesidad y de buena calidad”, subrayó.

"No le ocasiono gastos"

Weich aclaró que al no tratarse de una fundación ni de una ONG, sino de una empresa comercial que debía ser autosustentable a través de las venta, la crisis económica la afectó como a cualquier otra estructura similar. En ese sentido, esbozó una crítica al gobierno de Javier Milei y destacó la importancia de las ONG frente a la ausencia estatal. También pidió sensibilidad y políticas públicas efectivas para personas con discapacidad. “Hay gente con discapacidad que no tiene plan B. He estado en lugares donde no llega ni el viento; si no se ocupan las ONG, nadie lo hace. No hay a quién pedirle, porque no hay ni vecinos”, detalló.

“Yo no le ocasiono ni gasto ni me tienen que donar nada porque es una empresa, no es una fundación. Pero lamentablemente la tengo que cerrar”, concluyó.

weich empresa
Ver comentarios

Lo último

Soja: la cosecha alcanza el 15% en primera y 4% en segunda en Entre Ríos

Soja: la cosecha alcanza el 15% en primera y 4% en segunda en Entre Ríos

La final del Torneo Apertura se disputará en Córdoba

La final del Torneo Apertura se disputará en Córdoba

Julián Weich contó que cerrará su empresa después de 16 años: No funciona más

Julián Weich contó que cerrará su empresa después de 16 años: "No funciona más"

Ultimo Momento
Soja: la cosecha alcanza el 15% en primera y 4% en segunda en Entre Ríos

Soja: la cosecha alcanza el 15% en primera y 4% en segunda en Entre Ríos

La final del Torneo Apertura se disputará en Córdoba

La final del Torneo Apertura se disputará en Córdoba

Julián Weich contó que cerrará su empresa después de 16 años: No funciona más

Julián Weich contó que cerrará su empresa después de 16 años: "No funciona más"

Hernán Rivero: Mis compañeros me dijeron que iba anotar un gol

Hernán Rivero: "Mis compañeros me dijeron que iba anotar un gol"

El padre Fabián Minigutti asumió como párroco de la Catedral de Paraná

El padre Fabián Minigutti asumió como párroco de la Catedral de Paraná

Policiales
Acordó 11 años por matar a un joven, se arrepintió y ahora podría ir más de dos décadas a la cárcel

Acordó 11 años por matar a un joven, se arrepintió y ahora podría ir más de dos décadas a la cárcel

Un motociclista perdió la vida tras chocar con un camión en la Ruta 12

Un motociclista perdió la vida tras chocar con un camión en la Ruta 12

Gualeguaychú: un muerto y una mujer en estado crítico por un incendio

Gualeguaychú: un muerto y una mujer en estado crítico por un incendio

Concordia: detienen sujeto por violencia de género y privación ilegítima de la libertad

Concordia: detienen sujeto por violencia de género y privación ilegítima de la libertad

Autovía 14: colisión entre dos autos dejó varios heridos

Autovía 14: colisión entre dos autos dejó varios heridos

Ovación
La final del Torneo Apertura se disputará en Córdoba

La final del Torneo Apertura se disputará en Córdoba

Defensa y Justicia e Instituto se juegan su última ficha

Defensa y Justicia e Instituto se juegan su última ficha

¿Por qué Estudiantes, Rowing y Tilcara aún no tienen rugby femenino?

¿Por qué Estudiantes, Rowing y Tilcara aún no tienen rugby femenino?

El Monumental habló entrerriano: Renzo Tesuri y un gol para el recuerdo

El Monumental habló entrerriano: Renzo Tesuri y un gol para el recuerdo

El fuck you de Lewis Hamilton a Franco Colapinto que encendió el GP

El "fuck you" de Lewis Hamilton a Franco Colapinto que encendió el GP

La provincia
Soja: la cosecha alcanza el 15% en primera y 4% en segunda en Entre Ríos

Soja: la cosecha alcanza el 15% en primera y 4% en segunda en Entre Ríos

El padre Fabián Minigutti asumió como párroco de la Catedral de Paraná

El padre Fabián Minigutti asumió como párroco de la Catedral de Paraná

Rogelio Frigerio se reunió con Diego Santilli en Casa Rosada por rutas y relación fiscal

Rogelio Frigerio se reunió con Diego Santilli en Casa Rosada por rutas y relación fiscal

Comienza en Paraná el ciclo Literatura, infancias: entre.ver.arte

Comienza en Paraná el ciclo "Literatura, infancias: entre.ver.arte"

Correo Argentino: suspendieron el paro de este lunes y martes

Correo Argentino: suspendieron el paro de este lunes y martes

Dejanos tu comentario