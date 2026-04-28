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Torneo Apertura: Así se disputarían los cruces de playoffs

Boca y River podrían cruzarse en la final del Torneo Apertura de la Liga Profesional. En octavos de final se produciría el clásico cordobés.

28 de abril 2026 · 11:31hs
River y Boca podrían cruzarse en la final del Torneo Apertura. 

River y Boca podrían cruzarse en la final del Torneo Apertura. 

A una fecha del cierre de la fase regular, el Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026 empieza a delinear un cuadro de playoffs cargado de posibles clásicos, cruces históricos y definiciones apasionantes. Con varios equipos ya clasificados y otros luchando por los últimos boletos, la jornada final será determinante.

En la parte superior del cuadro, Estudiantes de La Plata se mediría con Barracas Central, mientras Rosario Central protagonizaría un exigente duelo frente a Lanús. River, por su parte, tendría un choque de alto impacto ante Independiente, en tanto que Vélez se cruzaría con Gimnasia y Esgrima La Plata, en una serie que también aparece como una de las más equilibradas.

Racing visitará a Huracán en un juego que definirá la suerte de ambos equipos. 

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El Torneo Apertura define cruces de playoffs apasionantes

En la zona inferior del cuadro, Independiente Rivadavia de Mendoza, líder de la Zona B, enfrentaría a Unión de Santa Fe, mientras Talleres de Córdoba y Belgrano animarían una edición del clásico cordobés con enorme tensión. Boca se toparía con Huracán y Argentinos Juniors tendría como rival a San Lorenzo, otro cruce con historia y peso específico.

De esta manera, Boca y River irán por caminos diferentes y podrían cruzarse, únicamente, en la final del primer certamen de la temporada 2026 de la Liga Profesional.

En la Zona A ya aseguraron su clasificación Estudiantes (28), Boca (27), Vélez (27), Talleres (25) y Lanús (23), mientras San Lorenzo (22), Independiente (21), Unión (20), Defensa y Justicia (19) e Instituto (18) buscarán quedarse con los tres lugares restantes. La última fecha tendrá duelos decisivos: San Lorenzo recibirá a Independiente en un enfrentamiento directo, Unión será local ante Talleres, Defensa visitará a Gimnasia de Mendoza e Instituto irá a Río Cuarto para medirse con Estudiantes.

Por la Zona B, Independiente Rivadavia (33), River (29), Argentinos (29) y Rosario Central (27) ya sellaron su boleto, dejando abierta la pelea por cuatro plazas entre Belgrano (23), Gimnasia (23), Huracán (21), Barracas (21), Racing (20), Tigre (19) y Sarmiento (19). Belgrano recibirá a Sarmiento, Gimnasia será anfitrión de Argentinos, Huracán y Racing protagonizarán un duelo clave en Parque Patricios, mientras Tigre visitará a Rosario Central.

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Con este panorama, la última fecha no solo definirá clasificados, sino también posiciones que pueden modificar drásticamente el cuadro. El Apertura entra en su etapa más vibrante, con margen para clásicos, sorpresas y una recta final donde cada punto puede cambiar el destino de varios candidatos.

Torneo Apertura Playoffs
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