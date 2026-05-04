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El padre Fabián Minigutti asumió como párroco de la Catedral de Paraná

El padre Fabián Minigutti asumió como párroco de la Catedral de Paraná en una emotiva ceremonia con fieles de Villaguay y apoyo del obispado en la misa.

4 de mayo 2026 · 14:14hs
El padre Fabián Minigutti asumió como párroco de la Catedral de Paraná.

El padre Fabián Minigutti asumió como párroco de la Catedral de Paraná.

El padre Fabián Minigutti asumió formalmente como párroco de la Catedral Nuestra Señora del Rosario de Paraná, en una celebración realizada el sábado pasado que reunió a una importante cantidad de fieles, sacerdotes y autoridades eclesiásticas.

La ceremonia de toma de posesión contó con la participación de diversas comunidades, destacándose especialmente la presencia de una numerosa delegación proveniente de Villaguay, que se trasladó en colectivos y vehículos particulares para acompañar al sacerdote en este nuevo destino pastoral, luego de 22 años de servicio en dicha localidad.

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Tras 22 años en Villaguay, Fabián Minigutti asumió en la Catedral de Paraná

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El acto litúrgico se desarrolló en un clima de profunda emoción y acompañamiento comunitario, con la presencia de varios presbíteros que concelebraron la misa junto al nuevo párroco. Asimismo, se destacó el respaldo del Obispado de Paraná, que acompañó institucionalmente la ceremonia.

La jornada dejó en evidencia el reconocimiento al recorrido pastoral del padre Minigutti y el vínculo construido a lo largo de los años con las comunidades que lo acompañaron, especialmente la de Paraná, que lo recibe ahora como nuevo guía espiritual de la catedral.

Padre Catedral de Paraná Asunción
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