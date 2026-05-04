Rogelio Frigerio se reunió con Diego Santilli en Casa Rosada por rutas y relación fiscal El gobernador Rogelio Frigerio se reunió con Diego Santilli en Casa Rosada para analizar rutas nacionales, relación fiscal y reforma electoral. 4 de mayo 2026 · 14:14hs

Rogelio Frigerio se reunió con Diego Santilli en Casa Rosada por rutas y relación fiscal.

El gobernador Rogelio Frigerio mantuvo un encuentro en Casa Rosada con el ministro del Interior, Diego Santilli, para abordar el estado de las rutas nacionales en la provincia y la relación fiscal. También dialogaron sobre la necesidad de modernizar el sistema de votación para reducir costos.

La reunión formó parte de la agenda de gestión conjunta entre la Nación y la provincia para dar seguimiento a temas estratégicos de infraestructura y economía. Durante el encuentro, analizaron la situación de las rutas nacionales que atraviesan el territorio entrerriano y repasaron el esquema de la relación fiscal entre ambas jurisdicciones.

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