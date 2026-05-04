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Rogelio Frigerio se reunió con Diego Santilli en Casa Rosada por rutas y relación fiscal

El gobernador Rogelio Frigerio se reunió con Diego Santilli en Casa Rosada para analizar rutas nacionales, relación fiscal y reforma electoral.

4 de mayo 2026 · 14:14hs
Rogelio Frigerio se reunió con Diego Santilli en Casa Rosada por rutas y relación fiscal.

Rogelio Frigerio se reunió con Diego Santilli en Casa Rosada por rutas y relación fiscal.

El gobernador Rogelio Frigerio mantuvo un encuentro en Casa Rosada con el ministro del Interior, Diego Santilli, para abordar el estado de las rutas nacionales en la provincia y la relación fiscal. También dialogaron sobre la necesidad de modernizar el sistema de votación para reducir costos.

La reunión formó parte de la agenda de gestión conjunta entre la Nación y la provincia para dar seguimiento a temas estratégicos de infraestructura y economía. Durante el encuentro, analizaron la situación de las rutas nacionales que atraviesan el territorio entrerriano y repasaron el esquema de la relación fiscal entre ambas jurisdicciones.

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Encuentro entre Rogelio Frigerio y Diego Santilli: agenda por rutas nacionales y economía

Rogelio Frigerio y Diego Santilli (2).jpeg

En el marco del debate que impulsa el gobierno nacional en el Congreso, Frigerio destacó la importancia de avanzar en modificaciones al sistema electoral. El objetivo es "reducir costos y aliviar la carga que implica para los ciudadanos la obligación de concurrir a votar en múltiples instancias", indicó el mandatario.

Rogelio Frigerio Diego Santilli Casa Rosada
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