El gobernador Rogelio Frigerio mantuvo un encuentro en Casa Rosada con el ministro del Interior, Diego Santilli, para abordar el estado de las rutas nacionales en la provincia y la relación fiscal. También dialogaron sobre la necesidad de modernizar el sistema de votación para reducir costos.
Rogelio Frigerio se reunió con Diego Santilli en Casa Rosada por rutas y relación fiscal
El gobernador Rogelio Frigerio se reunió con Diego Santilli en Casa Rosada para analizar rutas nacionales, relación fiscal y reforma electoral.
La reunión formó parte de la agenda de gestión conjunta entre la Nación y la provincia para dar seguimiento a temas estratégicos de infraestructura y economía. Durante el encuentro, analizaron la situación de las rutas nacionales que atraviesan el territorio entrerriano y repasaron el esquema de la relación fiscal entre ambas jurisdicciones.
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Encuentro entre Rogelio Frigerio y Diego Santilli: agenda por rutas nacionales y economía
En el marco del debate que impulsa el gobierno nacional en el Congreso, Frigerio destacó la importancia de avanzar en modificaciones al sistema electoral. El objetivo es "reducir costos y aliviar la carga que implica para los ciudadanos la obligación de concurrir a votar en múltiples instancias", indicó el mandatario.