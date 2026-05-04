Uno Entre Rios | La Provincia | Correo Argentino

Correo Argentino: suspendieron el paro de este lunes y martes

Tras una serie de negociaciones de último momento, el sindicato de los trabajadores del Correo Argentino confirmó la suspensión del paro nacional.

4 de mayo 2026 · 07:24hs
El e-commerce mantiene vigente hoy el trabajo de los carteros

Vanesa Erbes/ UNO

El e-commerce mantiene vigente hoy el trabajo de los carteros

Tras una serie de negociaciones de último momento, el sindicato que nuclea a los trabajadores del Correo Argentino confirmó la suspensión del paro nacional que estaba previsto para el lunes 4 y martes 5 de mayo por los despidos de trabajadores.

La decisión se informó luego de que la patronal aceptara una de las demandas más urgentes de la organización gremial: la restitución de los empleados cesanteados en los últimos días. La tregua se alcanzó tras una reunión clave mantenida el pasado jueves entre los representantes de la compañía y la Federación que agrupa a las diversas seccionales del país.

Mate y salud: ciencia en cada sorbo, los beneficios y mitos bajo la lupa.

Mate y salud: ciencia en cada sorbo, los beneficios y mitos bajo la lupa

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes.

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

LEER MÁS: Personal del Correo Argentino en estado de alerta y asamblea

Entre Ríos se había sumado

En la capital provincial, la seccional Paraná del Sindicato de Trabajadores de Correos y Telecomunicaciones se había sumado al plan de lucha. El secretario general de Sitracyt Paraná, Maximiliano Remedi, había advertido que los salarios actuales rondan los 700 mil pesos y resultan insuficientes para cubrir necesidades básicas. Según consignó Apf, desde el gremio sostienen que los ingresos han perdido poder adquisitivo de forma drástica, dificultando el sostenimiento de las familias trabajadoras en la provincia.

Correo Argentino Entre Ríos paro
Noticias relacionadas
Más de 200.000 turistas visitaron Entre Ríos el fin de semana del 1 de mayo y el movimiento económico superó los $17.000 millones 

Más de 200.000 turistas visitaron Entre Ríos el fin de semana largo

Entre Ríos tendrá su jornada central en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires con una producción literaria actual de la provincia

Entre Ríos tendrá su jornada central en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

domingos cumbieros, una propuesta que se consolida como un fenomeno cultural

Domingos Cumbieros, una propuesta que se consolida como un fenómeno cultural

Entre Ríos: domingo sin lluvias, soleado y con mucho frío

Entre Ríos: domingo sin lluvias, soleado y con mucho frío

Ver comentarios

Lo último

La Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines tendrá dos equipos en el Torneo Argentino Junior Femenino

La Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines tendrá dos equipos en el Torneo Argentino Junior Femenino

Un motociclista perdió la vida tras chocar con un camión en la Ruta 12

Un motociclista perdió la vida tras chocar con un camión en la Ruta 12

Gualeguaychú: un muerto y una mujer en estado crítico por un incendio

Gualeguaychú: un muerto y una mujer en estado crítico por un incendio

Ultimo Momento
La Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines tendrá dos equipos en el Torneo Argentino Junior Femenino

La Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines tendrá dos equipos en el Torneo Argentino Junior Femenino

Un motociclista perdió la vida tras chocar con un camión en la Ruta 12

Un motociclista perdió la vida tras chocar con un camión en la Ruta 12

Gualeguaychú: un muerto y una mujer en estado crítico por un incendio

Gualeguaychú: un muerto y una mujer en estado crítico por un incendio

Correo Argentino: suspendieron el paro de este lunes y martes

Correo Argentino: suspendieron el paro de este lunes y martes

Mate y salud: ciencia en cada sorbo, los beneficios y mitos bajo la lupa

Mate y salud: ciencia en cada sorbo, los beneficios y mitos bajo la lupa

Policiales
Un motociclista perdió la vida tras chocar con un camión en la Ruta 12

Un motociclista perdió la vida tras chocar con un camión en la Ruta 12

Gualeguaychú: un muerto y una mujer en estado crítico por un incendio

Gualeguaychú: un muerto y una mujer en estado crítico por un incendio

Concordia: detienen sujeto por violencia de género y privación ilegítima de la libertad

Concordia: detienen sujeto por violencia de género y privación ilegítima de la libertad

Autovía 14: colisión entre dos autos dejó varios heridos

Autovía 14: colisión entre dos autos dejó varios heridos

Paraná: secuestro de drogas y detenidos en operativos policiales

Paraná: secuestro de drogas y detenidos en operativos policiales

Ovación
La Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines tendrá dos equipos en el Torneo Argentino Junior Femenino

La Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines tendrá dos equipos en el Torneo Argentino Junior Femenino

Sionista recibirá a figuras de la Selección Argentina

Sionista recibirá a figuras de la Selección Argentina

Rowing, campeón por duplicado del Campeonato Regional de Clubes

Rowing, campeón por duplicado del Campeonato Regional de Clubes

River perdió con Atlético Tucumán en el Monumental y se retiró silbado del estadio

River perdió con Atlético Tucumán en el Monumental y se retiró silbado del estadio

Franco Colapinto fue séptimo en Miami tras sanción a Leclerc

Franco Colapinto fue séptimo en Miami tras sanción a Leclerc

La provincia
Correo Argentino: suspendieron el paro de este lunes y martes

Correo Argentino: suspendieron el paro de este lunes y martes

Mate y salud: ciencia en cada sorbo, los beneficios y mitos bajo la lupa

Mate y salud: ciencia en cada sorbo, los beneficios y mitos bajo la lupa

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

Más de 200.000 turistas visitaron Entre Ríos el fin de semana largo

Más de 200.000 turistas visitaron Entre Ríos el fin de semana largo

Entre Ríos tendrá su jornada central en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

Entre Ríos tendrá su jornada central en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

Dejanos tu comentario