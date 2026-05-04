Correo Argentino: suspendieron el paro de este lunes y martes Tras una serie de negociaciones de último momento, el sindicato de los trabajadores del Correo Argentino confirmó la suspensión del paro nacional. 4 de mayo 2026 · 07:24hs

Vanesa Erbes/ UNO El e-commerce mantiene vigente hoy el trabajo de los carteros

Tras una serie de negociaciones de último momento, el sindicato que nuclea a los trabajadores del Correo Argentino confirmó la suspensión del paro nacional que estaba previsto para el lunes 4 y martes 5 de mayo por los despidos de trabajadores.

La decisión se informó luego de que la patronal aceptara una de las demandas más urgentes de la organización gremial: la restitución de los empleados cesanteados en los últimos días. La tregua se alcanzó tras una reunión clave mantenida el pasado jueves entre los representantes de la compañía y la Federación que agrupa a las diversas seccionales del país.

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LEER MÁS: Personal del Correo Argentino en estado de alerta y asamblea Entre Ríos se había sumado En la capital provincial, la seccional Paraná del Sindicato de Trabajadores de Correos y Telecomunicaciones se había sumado al plan de lucha. El secretario general de Sitracyt Paraná, Maximiliano Remedi, había advertido que los salarios actuales rondan los 700 mil pesos y resultan insuficientes para cubrir necesidades básicas. Según consignó Apf, desde el gremio sostienen que los ingresos han perdido poder adquisitivo de forma drástica, dificultando el sostenimiento de las familias trabajadoras en la provincia.