El Monumental habló entrerriano: Renzo Tesuri y un gol para el recuerdo.

Un entrerriano brilló en el Monumental: Renzo Tesuri marcó el gol con el que Atlético Tucumán sorprendió a River Plate y logró un triunfo histórico.

El fútbol volvió a regalar una historia con sello entrerriano . Renzo Tesuri fue protagonista en el estadio Monumental al marcar el gol con el que Atlético Tucumán derrotó 1-0 a River Plate, en un triunfo tan inesperado como significativo.

El volante surgido de Entre Ríos definió tras un rebote dentro del área a los 18 minutos del primer tiempo, luego de una jugada por izquierda que terminó desacomodando a la defensa local. Ese tanto fue suficiente para sellar una victoria histórica para el Decano en Núñez.

Desde Gualeguaychú al Monumental: Tesuri marcó el gol del triunfo histórico

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Para Tesuri, el gol tuvo un valor especial. "Obviamente que uno soñaba con hacer un gol en esta cancha. Sinceramente tenía mucha fe que iba a pasar y gracias a Dios se me cumplió el sueño", expresó tras el encuentro, todavía emocionado por lo vivido.

Más allá del festejo, el capitán de Atlético Tucumán no evitó el análisis del presente del equipo. "Hace 22 fechas no ganábamos de visitante y es mucho para Atlético Tucumán", reconoció, marcando la dificultad que venía arrastrando el conjunto fuera de casa.

El Decano acumulaba 13 derrotas consecutivas como visitante desde el empate ante Sarmiento de Junín en agosto de 2025, una racha que hacía aún más valioso el triunfo en el Monumental.

Tesuri también fue autocrítico al vincular el presente con la historia reciente del club: "Atlético estaba acostumbrado a jugar Copa Libertadores, Sudamericana... Estamos en deuda con lo que es Atlético".

En esa línea, remarcó la importancia del resultado: "Es un triunfazo… más que nada para la tabla anual. Necesitábamos sumar".

El Gigante del Norte se llevó tres puntos clave pensando en la tabla y en los promedios, mientras que en Entre Ríos el nombre de Tesuri volvió a resonar fuerte: un entrerriano que escribió una noche inolvidable en el Monumental.