Defensa y Justicia e Instituto se juegan su última ficha

Defensa y Justicia, con más chances, e Instituto, que depende de un milagro, jugarán este lunes buscando su clasificación a octavos de final.

Gimnasia de Mendoza y Defensa y Justicia se enfrentarán este lunes, desde las 17, en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie por la fecha 9 del Torneo Apertura 2026. El Lobo mendocino no tiene chances de jugar los playoffs, mientras que el Halcón debe ganar luego del empate entre Unión y Talleres.

El equipo mendocino ya no tiene posibilidades de meterse en los octavos de final, principalmente por lo hecho en la primera parte de la fase regular. Con la llegada de Darío Franco al banco de suplentes Gimnasia logró enderezar el barco y se despegó de los últimos puestos de la tabla general, pero la fecha pasada fue humillado por Independiente Rivadavia en el clásico de la ciudad, cayendo por 5-1 en el Estadio Bautista Gargantini.

Por su parte, Defensa tenía la clasificación encaminada pero perdió sus últimos cuatro partidos y poco a poco fue perdiendo lugares en la Zona A, al punto de llegar al cierre de la primera ronda fuera de los puestos de playoffs. Instituto le ganó 2-0, Talleres se impuso 2-1, Independiente lo venció por 3-1 y Boca lo goleó 4-0 en Florencio Varela la semana pasada. Con 19 puntos, el Halcón está noveno y sigue soñando con la clasificación.

El Halcón debe imponerse ante Gimnasia en Mendoza. El empate entre Unión y Talleres y la derrota de San Lorenzo contra Independiente hacen que dependa de sí mismo para meterse en la próxima instancia, con dos variables posibles: si gana, será octavo y enfrentará a Independiente Rivadavia; si lo hace por una diferencia de dos goles, será séptimo.

Instituto depende de un milagro

Estudiantes de Río Cuarto e Instituto jugarán desde las 21.30 en el Estadio Antonio Candini. Casi sin posibilidades de jugar la fase final del campeonato, el equipo dirigido por Diego Flores buscará una hazaña sin precedentes para seguir con vida.

La mejor noticia en Río Cuarto es que un tumultuoso primer semestre de regreso a la Primera División llega a su fin. Último de la zona B con cinco puntos y doce derrotas -y marcado por el conflicto con los diez jugadores relegados “por tiempo indeterminado”-, hace tiempo que el Celeste perdió la ilusión de avanzar de ronda. La verdadera batalla para los conducidos por Gerardo Toro Acuña estará en la zona baja; los promedios, su principal preocupación.

Instituto viene de perder en Córdoba ante Estudiantes y de empatar en Rosario ante Newell´s. Estos resultados le complicaron la clasificación a la Gloria, cuando parecía que se metería entre los mejores ocho sin problema hace algunas fechas. Los dirigidos por el Traductor Flores están 10° con 18 puntos, a 3 del último que está ingresando a los playoffs. Encima, los resultados del sábado no lo ayudaron. Alex Luna será baja por llegar a las cinco amarillas.

Para clasificarse, Instituto deberá derrotar a Estudiantes (RC) por 7 goles para superar el +4 del Tatengue en la diferencia de gol. Además, Defensa y Justicia no debe vencer a Gimnasia de Mendoza.

Vélez y Newell's, para cumplir con el calendario

Vélez y Newell’s jugarán desde las 19.15 en el Estadio José Amalfitani. Sin chances de ser puntero por resultados ajenos, el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto quiere terminar lo más alto posible para encarar el tramo decisivo del campeonato.

Por su parte, en la Lepra los 11 puntos de 15 obtenidos en los últimos cinco partidos fueron más que útiles para salir del fondo, pero no para que soñase con los playoffs. Ante el último trámite del semestre, el elenco conducido por Frank Darío Kudelka buscará cerrar bien una primera parte del año muy mala.