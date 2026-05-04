¿Por qué Estudiantes, Rowing y Tilcara aún no tienen rugby femenino?

El rugby femenino en Paraná y Entre Ríos dejó de ser promesa para consolidarse como una realidad en expansión . El impulso de la Unión Entrerriana de Rugby fortaleció un ecosistema competitivo con torneos como el Dos Orillas, mayor participación de clubes y un crecimiento sostenido en el nivel de juego, con jugadoras proyectándose cada vez más al plano nacional.

No obstante, este proceso de crecimiento convive con una ausencia estructural que resulta cada vez más difícil de justificar: la falta de equipos femeninos en tres de las instituciones más tradicionales, desarrolladas y competitivas del rugby paranaense, como el Club Atlético Estudiantes de Paraná, el Paraná Rowing Club y el Club Tilcara.

El crecimiento del rugby femenino en Paraná y la deuda de los clubes tradicionales

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El caso del Albinegro resulta paradigmático por la magnitud de su estructura y sus logros recientes. Estudiantes ha sido protagonista central del Torneo Regional del Litoral, alcanzando la final en 2022 (14-11 ante GER) y consagrándose campeón en 2023 (16-12). A ello se suma el subcampeonato en el Torneo del Interior B 2024, además de una constante presencia de jugadores en seleccionados juveniles. Su infraestructura, considerada entre las más completas del país, y su posicionamiento institucional refuerzan la idea de que cuenta con condiciones más que suficientes para incorporar el rugby femenino de manera competitiva.

El Remero presenta un perfil institucional comparable. Con instalaciones de alto nivel, tradición deportiva y una sólida estructura formativa, el Paraná Rowing Club se mantiene como un actor relevante en el desarrollo de jugadores juveniles, varios de ellos convocados regularmente a seleccionados. Si bien su presente competitivo no incluye títulos recientes de gran magnitud, su capacidad estructural lo ubica claramente en condiciones de expandir su oferta deportiva hacia el rugby femenino.

En este sentido, en 2024 el club impulsó una iniciativa orientada al desarrollo del rugby femenino en la capital entrerriana, ofreciendo la posibilidad de participar a niñas de entre 4 y 13 años, tanto socias como no socias. La propuesta incluyó beneficios promocionales para facilitar el acceso a la actividad, como un mes de bonificación en la cuota societaria para no socios y descuentos en la cuota deportiva para jugadoras nuevas. Aunque se trató de una experiencia enfocada en edades formativas y no derivó en la consolidación de un plantel competitivo superior, constituyó un antecedente institucional de apertura hacia la disciplina.

Por su parte, el Verde completa este núcleo de clubes con fuerte presencia regional. El Club Tilcara ha sido un animador constante de la Segunda División del Torneo Regional del Litoral, llegando a disputar instancias decisivas en la pelea por el ascenso al Top 10 frente a el Club Universitario de Rosario. Su competitividad, sumada a un sistema formativo activo y a la presencia sostenida de jugadores en seleccionados juveniles, lo posiciona en un nivel equivalente de potencial respecto a los otros dos casos.

La coincidencia de estas tres instituciones en un mismo punto (alto rendimiento deportivo, infraestructura consolidada y formación sostenida de talento) vuelve especialmente significativa su ausencia en el desarrollo del rugby femenino. El recorrido institucional y deportivo sugiere que no existen limitaciones materiales ni técnicas que expliquen esta situación, sino más bien la falta de incorporación de la disciplina dentro de sus decisiones estratégicas.

En contraposición, el desarrollo del rugby femenino en otros clubes de la ciudad confirma no solo su viabilidad, sino también su consolidación competitiva. El Club Atlético Echagüe se ha consolidado como el principal referente local y uno de los más destacados a nivel nacional. Heptacampeón del Torneo Provincial y campeón invicto del Torneo Regional del Litoral 2024 (con ocho victorias en igual cantidad de presentaciones), ha construido un modelo deportivo sostenido que también proyecta talento al seleccionado argentino. En este marco, jugadoras como Antonella Reding han alcanzado Las Yaguaretés, evidenciando el impacto formativo del proceso.

A esto se suma que Echagüe también participó del Torneo Nacional de Clubes Femenino, el campeonato más importante y federal del rugby femenino en el país. Este certamen se disputó por primera vez en 2011 y, desde 2019, se organiza en dos categorías (mayores y juveniles). La edición 2025 se desarrolló en Córdoba y tuvo como campeón a Cardenales RC (Tucumán), consolidando el nivel de exigencia y competitividad del torneo.

Pero el crecimiento no se limita a un solo caso. La expansión del rugby femenino en la provincia se sostiene en una base cada vez más amplia de instituciones que participan activamente en las competencias organizadas por la Unión Entrerriana de Rugby. Entre ellas se destacan, a modo de ejemplos dentro de una estructura mucho más extensa y en crecimiento, la Asociación Deportiva y Cultural de Crespo, Carpinchos Rugby Club, Chaná Timbú Rugby Club, Camatí Rugby Club y Club Atlético Parque, entre otros actores del mapa provincial.

Asimismo, procesos como el del Capibá Rugby Club refuerzan esta tendencia expansiva. Tras un período de inactividad, la institución trabaja en la reconstrucción de su plantel femenino con un grupo en formación y el objetivo concreto de reinserción competitiva. Este tipo de experiencias demuestra que, incluso con estructuras más acotadas, es posible sostener y proyectar proyectos deportivos en la rama femenina.

En términos generales, el rugby femenino en Entre Ríos atraviesa una etapa de consolidación estructural, con una base de clubes en crecimiento, competencias regulares y una inserción progresiva en el plano nacional. En este contexto, la ausencia de Estudiantes, Rowing y Tilcara configura una paradoja evidente: instituciones líderes del rugby masculino local permanecen al margen de una disciplina que ya forma parte integral del ecosistema del rugby argentino.

La conclusión es clara: la barrera no es estructural ni deportiva, sino institucional. La incorporación del rugby femenino en estos clubes no solo es viable, sino que aparece como una evolución natural dentro de un modelo deportivo que ya es moderno, inclusivo y en expansión.

En un escenario donde el rugby femenino está plenamente consolidado en la región, con competencia organizada, resultados deportivos concretos y múltiples ejemplos exitosos en la misma ciudad, la discusión deja de centrarse en su posibilidad y pasa a enfocarse en la decisión.

La pregunta, entonces, ya no es si estos clubes pueden hacerlo, sino por qué aún no lo han hecho.