El "fuck you" de Lewis Hamilton a Franco Colapinto que encendió el GP.

En la primera vuelta, Franco Colapinto cerró la línea y estiró la frenada para defenderse de Lewis Hamilton, quien reaccionó con un gesto obsceno.

El Gran Premio dejó una imagen que trascendió el resultado: en la primera vuelta, el argentino Franco Colapinto protagonizó un tenso cruce con Lewis Hamilton . El siete veces campeón reaccionó con frustración y le dedicó un gesto obsceno tras una maniobra defensiva al límite del joven piloto.

Todo ocurrió en un momento de alta tensión, cuando el piloto de Alpine defendía su posición con firmeza. Fiel a su estilo combativo, Colapinto estiró la frenada al límite para sostener la cuerda en una de las curvas más rápidas del circuito, obligando a Hamilton a buscar una alternativa por el exterior. La maniobra, ajustada pero dentro de los márgenes reglamentarios, no cayó bien en el experimentado piloto, que reaccionó levantando su mano derecha desde el cockpit y dedicándole el ya célebre "dedo del medio" .

Franco Colapinto no se achicó: choque caliente con Lewis Hamilton y gesto polémico

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Lejos de tratarse de un hecho aislado, este tipo de situaciones forman parte del ADN de la Fórmula 1, donde la adrenalina y la lucha rueda a rueda suelen generar roces entre pilotos, incluso entre los más experimentados. De hecho, tras la carrera, los comisarios deportivos analizaron la acción y determinaron que no ameritaba sanción, catalogándola como un incidente de carrera.

El episodio no tardó en viralizarse y encender las redes sociales, donde muchos aficionados salieron en defensa del argentino, celebrando su actitud valiente frente a una de las máximas leyendas del automovilismo. Para varios, la escena simboliza el carácter de una nueva generación que no teme medirse de igual a igual con los nombres más consagrados.

Más allá del gesto, el trasfondo parece lejos de lo personal. El propio Hamilton ha tenido palabras elogiosas hacia Colapinto en el pasado, reconociendo su talento y proyección. Sin embargo, en el fragor de la competencia, incluso los campeones pierden la calma cuando sienten que una maniobra puede comprometer su carrera.

En definitiva, el cruce dejó en claro dos cosas: que Colapinto no está dispuesto a ceder terreno fácilmente y que, en la Fórmula 1, cada centímetro se pelea como si fuera el último. Una rivalidad incipiente que, si se repite en futuras carreras, promete seguir dando que hablar.