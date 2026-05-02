Independiente y San Lorenzo se clasificaron a octavos de final

Independiente se quedó en el clásico ante el Ciclón, que se vio beneficiado por el empate entre Unión y Talleres.

Independiente se clasificó a los octavos de final del campeonato, tras lograr una sufrida victoria en condición de visitante, en el clásico ante San Lorenzo por 2 a 1, por la novena fecha del Torneo Apertura. Pese a la derrota, el local también se aseguró su lugar en los playoffs.

El Rojo sacó ventaja gracias a los goles de Matías Abaldo, a los 16 minutos del primer tiempo, y Maximiliano Gutiérrez, a los nueve minutos del complemento. Mientras que el Ciclón descontó a los 27 minutos del segundo tiempo a través de Ezequiel Herrera.

Los de Avellaneda lograron tres puntos claves, que le dieron la clasificación a los octavos de final del certamen. Por su parte, pese a la caída, el Cuervo también estará en los playoffs, ya que se vio beneficiado por el resultado de Unión.

Unión quedó complicado

Como local el Tatengue igualó 1 a 1 con Talleres y, si bien se encuentra en zona de clasificación, puede ser superado por Defensa y Justicia. Rick, a los 18 minutos del primer tiempo, abrió la cuenta para la T; mientras que el ex-Patronato Cristian Tarragona, en el quinto minuto de descuento, igualó para los santafesinos.