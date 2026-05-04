Uno Entre Rios | La Provincia | Cosecha

Soja: la cosecha alcanza el 15% en primera y 4% en segunda en Entre Ríos

La cosecha de soja en Entre Ríos avanza 15% en primera y 4% en segunda, con menor ritmo interanual y rendimiento promedio de 2.250 kg/ha.

4 de mayo 2026 · 14:54hs
Soja: la cosecha alcanza el 15% en primera y 4% en segunda en Entre Ríos.

Soja: la cosecha alcanza el 15% en primera y 4% en segunda en Entre Ríos.

La cosecha de soja de primera y de segunda avanza en la provincia de Entre Ríos en el ciclo 2025/26, de acuerdo con el Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (BolsaCER).

En el caso de la soja de primera, la superficie cultivada en la provincia es de 416.000 hectáreas. Hasta el momento se ha cosechado el 15%, lo que equivale a 62.400 hectáreas. En comparación con la campaña pasada, se observa un retraso de 35 puntos porcentuales en el avance de las labores.

El padre Fabián Minigutti asumió como párroco de la Catedral de Paraná.

El padre Fabián Minigutti asumió como párroco de la Catedral de Paraná

Rogelio Frigerio se reunió con Diego Santilli en Casa Rosada por rutas y relación fiscal.

Rogelio Frigerio se reunió con Diego Santilli en Casa Rosada por rutas y relación fiscal

LEER MÁS: Soja: Argentina y el límite de exportar productos intermedios

Avanza la cosecha de soja de primera y de segunda en Entre Ríos

Soja (1).jpeg

El informe detalla que, si bien el progreso general es incipiente, se evidencian diferencias zonales. En particular, la zona Sur fue la más afectada por el pulso seco, lo que se refleja en rendimientos promedio inferiores al resto de las áreas productivas, con diferencias que oscilan entre 800 y 1.000 kg por hectárea.

A nivel provincial, el rendimiento promedio de la soja de primera se ubica cercano a 2.250 kg por hectárea. Este valor representa una caída interanual del 16% (431 kg/ha) respecto del ciclo 2024/25, cuando el promedio fue de 2.681 kg/ha. Sin embargo, en comparación con el promedio del último lustro, se registra un incremento del 5% (114 kg/ha).

De mantenerse este rendimiento, la proyección de producción para la soja de primera en Entre Ríos es de 936.000 toneladas.

En cuanto a la soja de segunda, la superficie implantada en la campaña 2025/26 se estima en 803.500 hectáreas. A la fecha, la cosecha presenta un avance del 4%, equivalente a aproximadamente 32.100 hectáreas recolectadas.

En términos interanuales, el progreso se ubica por debajo del registrado en la campaña 2024/25, cuando el avance era del 11% en este mismo período, lo que evidencia un inicio más lento de las labores. No obstante, al analizar la serie histórica reciente, el comportamiento se mantiene dentro de los rangos habituales observados en campañas con demoras iniciales, como 2021/22, 2022/23 y 2023/24.

El informe concluye que el desarrollo de la campaña se mantiene dentro de parámetros esperados, con una cosecha de soja de primera aún en etapa inicial y una soja de segunda que comienza a incorporarse progresivamente al circuito de recolección en la provincia.

Cosecha Entre Ríos Soja
Noticias relacionadas
comienza en parana el ciclo literatura, infancias: entre.ver.arte

Comienza en Paraná el ciclo "Literatura, infancias: entre.ver.arte"

El e-commerce mantiene vigente hoy el trabajo de los carteros

Correo Argentino: suspendieron el paro de este lunes y martes

Mate y salud: ciencia en cada sorbo, los beneficios y mitos bajo la lupa.

Mate y salud: ciencia en cada sorbo, los beneficios y mitos bajo la lupa

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes.

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

Ver comentarios

Lo último

Soja: la cosecha alcanza el 15% en primera y 4% en segunda en Entre Ríos

Soja: la cosecha alcanza el 15% en primera y 4% en segunda en Entre Ríos

La final del Torneo Apertura se disputará en Córdoba

La final del Torneo Apertura se disputará en Córdoba

Julián Weich contó que cerrará su empresa después de 16 años: No funciona más

Julián Weich contó que cerrará su empresa después de 16 años: "No funciona más"

Ultimo Momento
Soja: la cosecha alcanza el 15% en primera y 4% en segunda en Entre Ríos

Soja: la cosecha alcanza el 15% en primera y 4% en segunda en Entre Ríos

La final del Torneo Apertura se disputará en Córdoba

La final del Torneo Apertura se disputará en Córdoba

Julián Weich contó que cerrará su empresa después de 16 años: No funciona más

Julián Weich contó que cerrará su empresa después de 16 años: "No funciona más"

Hernán Rivero: Mis compañeros me dijeron que iba anotar un gol

Hernán Rivero: "Mis compañeros me dijeron que iba anotar un gol"

El padre Fabián Minigutti asumió como párroco de la Catedral de Paraná

El padre Fabián Minigutti asumió como párroco de la Catedral de Paraná

Policiales
Acordó 11 años por matar a un joven, se arrepintió y ahora podría ir más de dos décadas a la cárcel

Acordó 11 años por matar a un joven, se arrepintió y ahora podría ir más de dos décadas a la cárcel

Un motociclista perdió la vida tras chocar con un camión en la Ruta 12

Un motociclista perdió la vida tras chocar con un camión en la Ruta 12

Gualeguaychú: un muerto y una mujer en estado crítico por un incendio

Gualeguaychú: un muerto y una mujer en estado crítico por un incendio

Concordia: detienen sujeto por violencia de género y privación ilegítima de la libertad

Concordia: detienen sujeto por violencia de género y privación ilegítima de la libertad

Autovía 14: colisión entre dos autos dejó varios heridos

Autovía 14: colisión entre dos autos dejó varios heridos

Ovación
La final del Torneo Apertura se disputará en Córdoba

La final del Torneo Apertura se disputará en Córdoba

Defensa y Justicia e Instituto se juegan su última ficha

Defensa y Justicia e Instituto se juegan su última ficha

¿Por qué Estudiantes, Rowing y Tilcara aún no tienen rugby femenino?

¿Por qué Estudiantes, Rowing y Tilcara aún no tienen rugby femenino?

El Monumental habló entrerriano: Renzo Tesuri y un gol para el recuerdo

El Monumental habló entrerriano: Renzo Tesuri y un gol para el recuerdo

El fuck you de Lewis Hamilton a Franco Colapinto que encendió el GP

El "fuck you" de Lewis Hamilton a Franco Colapinto que encendió el GP

La provincia
Soja: la cosecha alcanza el 15% en primera y 4% en segunda en Entre Ríos

Soja: la cosecha alcanza el 15% en primera y 4% en segunda en Entre Ríos

El padre Fabián Minigutti asumió como párroco de la Catedral de Paraná

El padre Fabián Minigutti asumió como párroco de la Catedral de Paraná

Rogelio Frigerio se reunió con Diego Santilli en Casa Rosada por rutas y relación fiscal

Rogelio Frigerio se reunió con Diego Santilli en Casa Rosada por rutas y relación fiscal

Comienza en Paraná el ciclo Literatura, infancias: entre.ver.arte

Comienza en Paraná el ciclo "Literatura, infancias: entre.ver.arte"

Correo Argentino: suspendieron el paro de este lunes y martes

Correo Argentino: suspendieron el paro de este lunes y martes

Dejanos tu comentario