La cosecha de soja en Entre Ríos avanza 15% en primera y 4% en segunda, con menor ritmo interanual y rendimiento promedio de 2.250 kg/ha.

Soja: la cosecha alcanza el 15% en primera y 4% en segunda en Entre Ríos.

La cosecha de soja de primera y de segunda avanza en la provincia de Entre Ríos en el ciclo 2025/26 , de acuerdo con el Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (BolsaCER).

En el caso de la soja de primera, la superficie cultivada en la provincia es de 416.000 hectáreas. Hasta el momento se ha cosechado el 15%, lo que equivale a 62.400 hectáreas. En comparación con la campaña pasada, se observa un retraso de 35 puntos porcentuales en el avance de las labores.

Avanza la cosecha de soja de primera y de segunda en Entre Ríos

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El informe detalla que, si bien el progreso general es incipiente, se evidencian diferencias zonales. En particular, la zona Sur fue la más afectada por el pulso seco, lo que se refleja en rendimientos promedio inferiores al resto de las áreas productivas, con diferencias que oscilan entre 800 y 1.000 kg por hectárea.

A nivel provincial, el rendimiento promedio de la soja de primera se ubica cercano a 2.250 kg por hectárea. Este valor representa una caída interanual del 16% (431 kg/ha) respecto del ciclo 2024/25, cuando el promedio fue de 2.681 kg/ha. Sin embargo, en comparación con el promedio del último lustro, se registra un incremento del 5% (114 kg/ha).

De mantenerse este rendimiento, la proyección de producción para la soja de primera en Entre Ríos es de 936.000 toneladas.

En cuanto a la soja de segunda, la superficie implantada en la campaña 2025/26 se estima en 803.500 hectáreas. A la fecha, la cosecha presenta un avance del 4%, equivalente a aproximadamente 32.100 hectáreas recolectadas.

En términos interanuales, el progreso se ubica por debajo del registrado en la campaña 2024/25, cuando el avance era del 11% en este mismo período, lo que evidencia un inicio más lento de las labores. No obstante, al analizar la serie histórica reciente, el comportamiento se mantiene dentro de los rangos habituales observados en campañas con demoras iniciales, como 2021/22, 2022/23 y 2023/24.

El informe concluye que el desarrollo de la campaña se mantiene dentro de parámetros esperados, con una cosecha de soja de primera aún en etapa inicial y una soja de segunda que comienza a incorporarse progresivamente al circuito de recolección en la provincia.