Gualeguaychú: un muerto y una mujer en estado crítico por un incendio

Un incendio en una vivienda de Gualeguaychú causó la muerte de un joven y dejó a una mujer en estado crítico tras sufrir graves quemaduras.

Un incendio ocurrido durante la madrugada de este lunes en una vivienda de Gualeguaychú dejó un saldo trágico: una persona fallecida y otra gravemente herida. El siniestro tuvo lugar en una casa ubicada en la zona urbana y requirió la intervención de efectivos policiales y bomberos.

Como consecuencia del fuego, un joven de 28 años, identificado como Agustín Guardia, fue encontrado sin vida en el interior del inmueble. Su cuerpo pudo ser retirado una vez que los bomberos lograron extinguir las llamas que habían consumido la propiedad.

En tanto, una mujer de 55 años fue rescatada con vida y trasladada de urgencia al hospital. Permanece internada en terapia intensiva, en estado crítico y con riesgo de vida, producto de las severas quemaduras que afectan sus miembros, el rostro y las vías respiratorias, lo que agrava su cuadro clínico.

Investigan las causas del incendio

Según informó la Jefatura Departamental, el incendio se desató alrededor de las tres de la mañana en una vivienda ubicada en calle Río Gallegos, entre Clavarino y Perigá. El fuego se propagó rápidamente y destruyó por completo la estructura, dificultando las tareas periciales iniciales. No obstante, las primeras hipótesis señalan que el foco ígneo podría haberse originado en un colchón.