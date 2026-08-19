La ACTC desembarca en Paraná con jornadas de mecánica y educación vial

La ACTC llevará adelante dos jornadas de capacitación, destinadas a estudiantes y vinculadas con la mecánica de vehículos de competición y la seguridad vial.

Las actividades organizadas por la ACTC serán jueves y viernes, en la Escuela Superior de Oficiales Dr. Salvador Maciá.

La Asociación de Corredores de Turismo Carretera (ACTC) , a través de su área ACTC Educación, regresará a la provincia de Entre Ríos con una propuesta que combinará conocimientos técnicos del automovilismo y concientización sobre seguridad vial. El programa contempla dos jornadas que se realizarán en Paraná, con participación de profesionales vinculados al Turismo Carretera.

La primera actividad será este jueves, de 14 a 18, con acreditaciones desde las 13, y tendrá como eje la Jornada Mecánica de Vehículos ACTC. El encuentro se desarrollará en la Escuela Superior de Oficiales Dr. Salvador Maciá, ubicada en Fraternidad 1441, y estará destinado principalmente a estudiantes.

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La capacitación estará a cargo de los ingenieros Sergio Pendás y Pedro Viglietti, profesionales con amplia experiencia en el ámbito del automovilismo. Durante la jornada se abordarán distintos aspectos relacionados con la mecánica, la técnica y la aerodinámica de un Turismo Carretera.

Entre los contenidos previstos figuran la ingeniería en pista, la interpretación de datos, los conceptos de puesta a punto, la clasificación de los distintos tipos de chasis y los sistemas de suspensión utilizados en vehículos de tracción delantera.

Además, un piloto de Turismo Carretera participará de la propuesta para explicar cómo es un auto de la categoría, cuáles son sus principales características y qué función cumple la indumentaria reglamentaria utilizada por los protagonistas.

Uno de los atractivos de la jornada será la presencia de un Turismo Carretera en el patio de la institución. Allí, los docentes podrán mostrar en detalle las características del vehículo y responder las consultas de los estudiantes sobre su funcionamiento mecánico y aerodinámico.

La ACTC prepara una jornada de seguridad vial

El día siguiente, el viernes, se desarrollará el Taller de Educación Vial ACTC, de 9 a 13.30, también en la Escuela Superior de Oficiales Dr. Salvador Maciá. Las acreditaciones comenzarán a las 8.

La actividad estará a cargo del técnico Diego Garay y Claudio Alonso, integrante de la Comisión Deportiva de la ACTC, y contará además con la participación de un piloto de Turismo Carretera.

El taller tendrá como objetivo generar conciencia sobre la seguridad vial a partir de contenidos vinculados con los accidentes de tránsito, las estadísticas, su prevención y las acciones que deben tomarse ante una emergencia.

También se analizarán las similitudes y diferencias entre los mecanismos de seguridad de un vehículo de competición y los utilizados en los automóviles de calle.

La propuesta incluirá estaciones de trabajo y actividades interactivas para abordar cuestiones como el uso responsable de bicicletas y motocicletas, la prevención de la alcoholemia, el comportamiento de los pasajeros, el respeto por las normas del transporte público y la función de la Policía en la investigación de siniestros.

Para desarrollar las actividades se utilizarán diferentes recursos didácticos, entre ellos monopatines, motos, vehículos de simulación, gafas y dispositivos especiales, además de simuladores viales y herramientas cognitivas que permitirán recrear situaciones cotidianas en un entorno seguro.

ACTC Educación cuenta con certificación de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Regional Pacheco, y con el respaldo de la Facultad de Ingeniería del Ejército y el Taller Escuela de Automovilismo.

Las dos jornadas cuentan con la invitación del Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de Paraná, además del auspicio de distintas empresas e instituciones vinculadas con el automovilismo y la educación técnica.