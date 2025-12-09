Uno Entre Rios | Ovación | Capibaras XV

Jugadores paranaenses fueron convocados para Capibaras XV

Capibaras XV citó a Franco Benítez, Lautaro Cipriani, Basilio Cañas, Diego Correa, Bruno Heit, Franco Marizza, Franco Rosseto, Tomás Sigura y Felipe Villagrán.

9 de diciembre 2025 · 17:42hs
Tomás Sigura es uno de los que estará en el plan de Desarrollo de Alto Rendimiento de Capibaras XV.

Tomás Sigura es uno de los que estará en el plan de Desarrollo de Alto Rendimiento de Capibaras XV.

Nueve jugadores paranaenses fueron convocados por el head coach Nicolás Galatro para formar parte del plan de Desarrollo de Alto Rendimiento de Capibaras XV para el Súper Rugby Américas 2026, temporada que marcará el debut de la franquicia del litoral en la galardonada competencia internacional.

Los jugadores Franco Benítez, Lautaro Cipriani y Tomás Sigura del Club Tilcara; Basilio Cañas, Diego Correa, Bruno Heit, Franco Rosseto y Felipe Villagrán del Club Atlético Estudiantes; y Franco Marizza del Paraná Rowing Club, fueron los citados para formar parte del plan, con el objetivo de observar jugadores para futuras convocatorias.

Un ex Puma para Capibaras XV: Maximiliano Bustos será el entrenador de forwards.

Un ex Puma para Capibaras XV: Maximiliano Bustos será el entrenador de forwards

Capibaras VX, el nombre de la selección de rugby del Litoral que competirá en el Súper Rugby Américas.

Capibaras XV debutará ante el campeón

Vale recordar que Capibaras XV tendrá su debut en el Súper Rugby Américas el sábado 21 de febrero, cuando recibirá en Rosario al campeón vigente, Peñarol de Montevideo. Además jugará en Paraná el sábado 23 de mayo, ante Selknam de Chile.

Capibaras XV Felipe Villagrán Tomás Sigura Franco Marizza
Noticias relacionadas
Echagüe vivirá una noche de fiesta.

El patín artístico del Echagüe presenta su gala más esperada del año

Patronato, el pionero de una hazaña que Racing intentará igualar

Patronato, el pionero de una hazaña que Racing intentará igualar

Un nuevo gol de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid.

El gol de Julián Álvarez en el triunfo de Atlético de Madrid

En La Kava se desarrolló el fin de semana la competencia.

La Kava tuvo su cierre de año en su circuito

Ver comentarios

Lo último

Paraná: dos personas lesionadas tras el choque de una moto y un auto

Paraná: dos personas lesionadas tras el choque de una moto y un auto

Mientras la construcción continúa en alza, el sector de la industria sigue sin repuntar

Mientras la construcción continúa en alza, el sector de la industria sigue sin repuntar

El patín artístico del Echagüe presenta su gala más esperada del año

El patín artístico del Echagüe presenta su gala más esperada del año

Ultimo Momento
Paraná: dos personas lesionadas tras el choque de una moto y un auto

Paraná: dos personas lesionadas tras el choque de una moto y un auto

Mientras la construcción continúa en alza, el sector de la industria sigue sin repuntar

Mientras la construcción continúa en alza, el sector de la industria sigue sin repuntar

El patín artístico del Echagüe presenta su gala más esperada del año

El patín artístico del Echagüe presenta su gala más esperada del año

Patronato, el pionero de una hazaña que Racing intentará igualar

Patronato, el pionero de una hazaña que Racing intentará igualar

La Municipalidad de Paraná mejora el servicio de agua potable y realiza tareas de bacheo

La Municipalidad de Paraná mejora el servicio de agua potable y realiza tareas de bacheo

Policiales
Paraná: dos personas lesionadas tras el choque de una moto y un auto

Paraná: dos personas lesionadas tras el choque de una moto y un auto

El detenido por matar a dos jóvenes en la ruta 32 tenía varios blister de pastillas

El detenido por matar a dos jóvenes en la ruta 32 tenía varios blister de pastillas

Choque fatal en Entre Ríos: sigue detenido el automovilista que embistió a un motociclista

Choque fatal en Entre Ríos: sigue detenido el automovilista que embistió a un motociclista

Cayó en la trampa de una viuda negra: lo drogaron y le robaron todo

Cayó en la trampa de una "viuda negra": lo drogaron y le robaron todo

Gustavo Rivas invocó el fallo que benefició a Ilarraz y pidió al STJ que revise su condena

Gustavo Rivas invocó el fallo que benefició a Ilarraz y pidió al STJ que revise su condena

Ovación
La Kava tuvo su cierre de año en su circuito

La Kava tuvo su cierre de año en su circuito

El patín artístico del Echagüe presenta su gala más esperada del año

El patín artístico del Echagüe presenta su gala más esperada del año

El gol de Julián Álvarez en el triunfo de Atlético de Madrid

El gol de Julián Álvarez en el triunfo de Atlético de Madrid

Lucas Pratto recordó la final de la Copa Libertadores 2018 entre River y Boca y revivió cada momento decisivo

Lucas Pratto recordó la final de la Copa Libertadores 2018 entre River y Boca y revivió cada momento decisivo

Jugadores paranaenses fueron convocados para Capibaras XV

Jugadores paranaenses fueron convocados para Capibaras XV

La provincia
La Municipalidad de Paraná mejora el servicio de agua potable y realiza tareas de bacheo

La Municipalidad de Paraná mejora el servicio de agua potable y realiza tareas de bacheo

Entre Ríos impulsa el reordenamiento de tasas y contribuciones en la factura eléctrica

Entre Ríos impulsa el reordenamiento de tasas y contribuciones en la factura eléctrica

Frigerio celebró la baja de retenciones: Argentina está en la dirección correcta

Frigerio celebró la baja de retenciones: "Argentina está en la dirección correcta"

El Gobierno de Entre Ríos publicó el cronograma de asueto y receso por fin de año

El Gobierno de Entre Ríos publicó el cronograma de asueto y receso por fin de año

Dolor en el periodismo entrerriano: murió Sergio Rinaldi

Dolor en el periodismo entrerriano: murió Sergio Rinaldi

Dejanos tu comentario