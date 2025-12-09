Jugadores paranaenses fueron convocados para Capibaras XV Capibaras XV citó a Franco Benítez, Lautaro Cipriani, Basilio Cañas, Diego Correa, Bruno Heit, Franco Marizza, Franco Rosseto, Tomás Sigura y Felipe Villagrán. 9 de diciembre 2025 · 17:42hs

Tomás Sigura es uno de los que estará en el plan de Desarrollo de Alto Rendimiento de Capibaras XV.

Nueve jugadores paranaenses fueron convocados por el head coach Nicolás Galatro para formar parte del plan de Desarrollo de Alto Rendimiento de Capibaras XV para el Súper Rugby Américas 2026, temporada que marcará el debut de la franquicia del litoral en la galardonada competencia internacional.

Los jugadores Franco Benítez, Lautaro Cipriani y Tomás Sigura del Club Tilcara; Basilio Cañas, Diego Correa, Bruno Heit, Franco Rosseto y Felipe Villagrán del Club Atlético Estudiantes; y Franco Marizza del Paraná Rowing Club, fueron los citados para formar parte del plan, con el objetivo de observar jugadores para futuras convocatorias.

Vale recordar que Capibaras XV tendrá su debut en el Súper Rugby Américas el sábado 21 de febrero, cuando recibirá en Rosario al campeón vigente, Peñarol de Montevideo. Además jugará en Paraná el sábado 23 de mayo, ante Selknam de Chile.