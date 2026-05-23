Clave para Capibaras XV: Ignacio Dogliani, el Mejor Jugador El jugador se quedó con el premio dado por UNO en una tarde histórica para el rugby local. Victoria y clasificación de Capibaras XV. 23 de mayo 2026 · 18:29hs

Delfina Silva / UNO Ignacio Dogliani, elegido como el mejor jugador del partido distinción de UNO. Capibaras XV en playoff.

En una tarde inolvidable en La Tortuguita del Paraná Rowing Club, Capibaras XV logró una victoria histórica al derrotar por 34-17 a Selknam por la 12ª fecha del Súper Rugby Américas y aseguró su clasificación a los playoffs del certamen continental.

Clasificación de Capibaras XV El conjunto argentino no solo necesitaba ganar, sino también sumar el punto bonus ofensivo. Y cumplió con creces: apoyó las conquistas necesarias para quedarse con cinco puntos fundamentales y desatar el festejo ante su gente en Paraná.

Capibaras XV hizo historia en Paraná: venció a Selknam y se metió en las semifinales Partido histórico en Paraná: Capibaras XV va por la clasificación ante Selknam

Uno de los puntos más altos del equipo fue Ignacio Dogliani, elegido como el Mejor Jugador del partido distinción a cargo de UNO. El jugador de Capibaras XV tuvo una actuación determinante, aportando desequilibrio en ataque, solidez defensiva y liderazgo en los momentos clave del encuentro.