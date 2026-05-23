En una tarde inolvidable en La Tortuguita del Paraná Rowing Club, Capibaras XV logró una victoria histórica al derrotar por 34-17 a Selknam por la 12ª fecha del Súper Rugby Américas y aseguró su clasificación a los playoffs del certamen continental.
Clave para Capibaras XV: Ignacio Dogliani, el Mejor Jugador
El jugador se quedó con el premio dado por UNO en una tarde histórica para el rugby local. Victoria y clasificación de Capibaras XV.
23 de mayo 2026 · 18:29hs
Clasificación de Capibaras XV
El conjunto argentino no solo necesitaba ganar, sino también sumar el punto bonus ofensivo. Y cumplió con creces: apoyó las conquistas necesarias para quedarse con cinco puntos fundamentales y desatar el festejo ante su gente en Paraná.
Uno de los puntos más altos del equipo fue Ignacio Dogliani, elegido como el Mejor Jugador del partido distinción a cargo de UNO. El jugador de Capibaras XV tuvo una actuación determinante, aportando desequilibrio en ataque, solidez defensiva y liderazgo en los momentos clave del encuentro.