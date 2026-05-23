Uno Entre Rios | Ovación | Capibaras XV

Clave para Capibaras XV: Ignacio Dogliani, el Mejor Jugador

El jugador se quedó con el premio dado por UNO en una tarde histórica para el rugby local. Victoria y clasificación de Capibaras XV.

23 de mayo 2026 · 18:29hs
Ignacio Dogliani

Delfina Silva / UNO

Ignacio Dogliani, elegido como el mejor jugador del partido distinción de UNO. Capibaras XV en playoff.

En una tarde inolvidable en La Tortuguita del Paraná Rowing Club, Capibaras XV logró una victoria histórica al derrotar por 34-17 a Selknam por la 12ª fecha del Súper Rugby Américas y aseguró su clasificación a los playoffs del certamen continental.

Clasificación de Capibaras XV

El conjunto argentino no solo necesitaba ganar, sino también sumar el punto bonus ofensivo. Y cumplió con creces: apoyó las conquistas necesarias para quedarse con cinco puntos fundamentales y desatar el festejo ante su gente en Paraná.

Capibaras XV festejó en Paraná a a lo grande.

Capibaras XV hizo historia en Paraná: venció a Selknam y se metió en las semifinales

Partido histórico en Paraná: Capibaras XV va por la clasificación ante Selknam.

Partido histórico en Paraná: Capibaras XV va por la clasificación ante Selknam

Uno de los puntos más altos del equipo fue Ignacio Dogliani, elegido como el Mejor Jugador del partido distinción a cargo de UNO. El jugador de Capibaras XV tuvo una actuación determinante, aportando desequilibrio en ataque, solidez defensiva y liderazgo en los momentos clave del encuentro.

Capibaras XV jugador UNO
Noticias relacionadas
Paraná fue sede de la presentación del choque entre Capibaras XV y Selknam.

Paraná fue sede de la presentación del choque entre Capibaras XV y Selknam

Juan Manuel Moyano hará historia en el Súper Rugby Américas.

Juan Manuel Moyano hará historia en el Súper Rugby Américas

Bruno Heit palpitó el duelo histórico de Capibaras XV en Paraná ante Selknam.

Bruno Heit palpitó el duelo histórico de Capibaras XV en Paraná ante Selknam

La Tortuguita se prepara para el debut de Capibaras XV: Es una apuesta enorme para nosotros.

La Tortuguita se prepara para el debut de Capibaras XV: "Es una apuesta enorme para nosotros"

Ver comentarios

Lo último

El oficialismo se impuso en Echagüe

El oficialismo se impuso en Echagüe

Antes de visitar a Patronato Tristán Suárez sumó un punto como local

Antes de visitar a Patronato Tristán Suárez sumó un punto como local

Racing resolvió despedir a Gustavo Costas

Racing resolvió despedir a Gustavo Costas

Ultimo Momento
El oficialismo se impuso en Echagüe

El oficialismo se impuso en Echagüe

Antes de visitar a Patronato Tristán Suárez sumó un punto como local

Antes de visitar a Patronato Tristán Suárez sumó un punto como local

Racing resolvió despedir a Gustavo Costas

Racing resolvió despedir a Gustavo Costas

TC 2000: Matías Rossi con la pole en Salta

TC 2000: Matías Rossi con la pole en Salta

Franco Colapinto tuvo una de sus mejores clasificaciones en F1

Franco Colapinto tuvo una de sus mejores clasificaciones en F1

Policiales
Villaguay: la Policía de Entre Ríos incautó armas y droga

Villaguay: la Policía de Entre Ríos incautó armas y droga

Gualeguay: falleció una mujer de 84 años tras incendiarse su precaria vivienda

Gualeguay: falleció una mujer de 84 años tras incendiarse su precaria vivienda

Ruta 18: una persona murió tras un choque frontal entre dos autos

Ruta 18: una persona murió tras un choque frontal entre dos autos

Gualeguay: condenaron a prisión condicional a la mujer que chocó y mató a Matteo Rothar

Gualeguay: condenaron a prisión condicional a la mujer que chocó y mató a Matteo Rothar

Pablo Laurta designó al abogado de Nahir Galarza y fue trasladado a Paraná

Pablo Laurta designó al abogado de Nahir Galarza y fue trasladado a Paraná

Ovación
Capibaras XV hizo historia en Paraná: venció a Selknam y se metió en las semifinales

Capibaras XV hizo historia en Paraná: venció a Selknam y se metió en las semifinales

Racing resolvió despedir a Gustavo Costas

Racing resolvió despedir a Gustavo Costas

Clave para Capibaras XV: Ignacio Dogliani, el Mejor Jugador

Clave para Capibaras XV: Ignacio Dogliani, el Mejor Jugador

El oficialismo se impuso en Echagüe

El oficialismo se impuso en Echagüe

TC 2000: Matías Rossi con la pole en Salta

TC 2000: Matías Rossi con la pole en Salta

La provincia
Primeras voces sobre la reforma previsional: gremios valoraron el diálogo y comenzaron el análisis del proyecto

Primeras voces sobre la reforma previsional: gremios valoraron el diálogo y comenzaron el análisis del proyecto

Festejo del 25 de mayo: Provincia prohíbe la elaboración de tortas fritas

Festejo del 25 de mayo: Provincia prohíbe la elaboración de tortas fritas

El horóscopo para este sábado 23 de mayo de 2026

El horóscopo para este sábado 23 de mayo de 2026

Fin de semana largo: expectativas moderadas para el sector del turismo en destinos entrerrianos

Fin de semana largo: expectativas moderadas para el sector del turismo en destinos entrerrianos

Entre Ríos: comenzó la tercera etapa de vacunación antigripal

Entre Ríos: comenzó la tercera etapa de vacunación antigripal

Dejanos tu comentario