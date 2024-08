juegos olímpicos vóley selección.jpg Juegos olímpicos: la Selección argentina de vóley perdió 3-0 ante Alemania

Con parciales 25-13 en 19 minutos, 25-21 en 25' y 25-21 en 24', el equipo de Marcelo Méndez cayó ante los germanos en poco más de una hora de juego. Gyorgy Grozer fue el máximo anotador del encuentro con 16 puntos, seguido por Moritz Karlitzek, con 13, ambos alemanes.

Los goleadores argentinos fueron Facundo Conte, de 9 puntos y Luciano Vicentin con 7.

De esta manera, el elenco argentino se despidió prematuramente de París 2024 y no lograron pelear por repetir el histórico bronce conseguido en Tokio 2021.

juegos olímpicos vóley selección 2.jpg

De Cecco y un sabor a despedida de la Selección Argentina

Luciano De Cecco, armador y capitán de la Selección Argentina de vóley, lamentó la eliminación en los Juegos Olímpicos París 2024 y puso en duda su continuidad en el combinado nacional. "Jugamos bien con Japón, relativamente mal con Estados Unidos y hoy nos costó. Desgraciadamente termina un año complicado, con muchos altibajos, donde no pudimos sacar nuestra mejor versión", expresó. "Se termina un ciclo. Hay un montón de situaciones que uno no quiere que pasen y pasaron todas juntas. Fueron muchos meses de lucha para llegar hasta acá y no pudimos meter toda la carne al asador. El resultado es evidente", agregó.

Embed Abrazos al por mayor para el final de un ciclo mucho más brillante que el bronce de Tokio.



Final para el vóley en Paris 2024, pero su legado sembró semillas a futuro. pic.twitter.com/ozNXsQeDJl — DEPORTV (@canaldeportv) August 2, 2024

"Se termina este ciclo importante para la Selección, en el cual potenciamos y elevamos el nivel en un país chico a nivel vóley, lo metimos en los diez mejores del mundo, con medalla incluida, Sudamericano y etcétera. La Selección se merece un cambio, una identidad nueva, sin olvidarse de la que forjamos. Desgraciadamente dejamos la vara muy alta y le pido disculpas a los que vengan porque van a recibir cachetazos, pero que sepan que nosotros desde afuera los vamos a apoyar y vamos a estar para ayudarlo", aseveró.

De Cecco habló de su retiro

Sobre su retiro, aseguró que todavía no decidió si continuará. "No sé, hoy me voy vacío. Seguramente va a haber muchos cambios, me quiero tomar tiempo para mí. Creo que el equipo se merece que pensemos como grupo. No voy a tomar ninguna decisión ahora, seguramente fue mi último gran torneo Olímpico, no creo llegar hasta Los Ángeles. Me voy a tomar mi tiempo, espero que el club me dé vacaciones y tratar de volver a recargar energías para poder seguir", concluyó el abanderado de la delegación argentina.