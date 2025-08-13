Uno Entre Rios | Ovación | Concordia

Joven surgido del Club Real Concordia fue convocado a la Selección Argentina Sub 15

David Monte, con pasado en Real Concordia y presente en San Lorenzo, fue convocado a la Sub 15 para preparar la Liga Evolución en Paraguay.

13 de agosto 2025 · 11:33hs
David Monte, jugador con pasado en el Club Real Concordia y actual integrante de las divisiones juveniles de San Lorenzo de Almagro, fue convocado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para integrar la preselección Sub 15 que se prepara para disputar la Liga Evolución en Paraguay.

El joven futbolista nació en la provincia de Misiones, pero tuvo un importante paso por Concordia, donde vistió la camiseta del Club Real Concordia. Su carrera se inició en las divisiones inferiores de Guaraní Antonio Franco y continuó en tierras entrerrianas, donde su talento no pasó desapercibido.

Tras una prueba en Buenos Aires, fue seleccionado para incorporarse a las divisiones formativas de San Lorenzo, donde actualmente continúa su desarrollo.

La convocatoria fue realizada por el entrenador Adrián Gallará e incluye a jóvenes de distintos puntos del país, provenientes tanto de clubes de AFA como de ligas regionales. Monte forma parte de este grupo de promesas que se encuentra concentrado en el predio de Ezeiza hasta este miércoles, como parte de la preparación para la Liga Evolución, torneo organizado por la Conmebol que se disputará del miércoles 24 de septiembre al lunes 6 de octubre en Paraguay.

