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Joel Gassmann se lamentó por su paso en Mendoza

El crespense Joel Gassmann se retrasó en la final de Clase 3 y terminó 23°. “Horrible fin de semana”, apuntó. Tendrá revancha en Concordia.

12 de octubre 2026 · 18:04hs
Joel Gassmann se retrasó en la serie y pudo avanzar algunas posiciones en la prueba final.

Joel Gassmann se retrasó en la serie y pudo avanzar algunas posiciones en la prueba final.

La décima fecha de Turismo Nacional Clase 3 finalizó con saldo negativo para Joel Gassmann en el Autódromo Ciudad de San Martín, Mendoza. El piloto de Crespo no pudo plasmar en pista el potencial del Chevrolet Cruze de la Scudería JT tras sufrir contratiempos decisivos en ambas competencias del domingo.

Joel Gassmann buscar&aacute; revancha en Concordia.&nbsp;

Joel Gassmann buscará revancha en Concordia.

La jornada comenzó con complicaciones en la primera serie. Cuando avanzaba en el clasificador, Gassmann se encontró con un toque entre dos competidores que lo antecedían; al no poder esquivarlos, su auto sufrió daños significativos que lo marginaron tempranamente de la batería.

Obligado a largar la carrera Final desde el fondo del lote en un trazado sumamente exigente y con escasos sectores de sobrepaso, el entrerriano avanzó posiciones con un ritmo sostenido para cruzar la línea de meta en la 23° ubicación.

La decepción de Joel Gassmann

“P23 en la final. Horrible fin de semana. La verdad es que estamos lejos y a pesar de todo el trabajo del equipo durante el fin de semana, las cosas no nos están saliendo como uno pretende. Gracias a los sponsors y a mi gente por el aguante”, indicó en su posteo el piloto de 34 años.

El equipo Scudería JT iniciará de inmediato los trabajos de reparación y revisión integral en el Chevrolet Cruze con miras a la undécima cita del calendario, que se disputará en el Autódromo Ciudad de Concordia, donde Gassmann buscará reencontrarse con los puestos de vanguardia ante su público.

Joel Gassmann Turismo Nacional Mendoza
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