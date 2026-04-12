Uno Entre Rios | Ovación | Jannik Sinner

Sinner le ganó a Alcaraz la final del Masters de Montecarlo y es el nuevo número uno

El italiano extendió su racha a 17 victorias consecutivas entre Indian Wells, Miami y Mónaco, sumó su 27° título de carrera y volvió a ser número uno.

12 de abril 2026 · 22:39hs
Sinner le ganó a Alcaraz la final del Masters de Montecarlo y es el nuevo número uno.

Sinner le ganó a Alcaraz la final del Masters de Montecarlo y es el nuevo número uno.

Jannik Sinner es el nuevo príncipe de Montecarlo. El italiano destronó a Carlos Alcaraz en la final del Masters 1000 de Mónaco por 7-6 (5) y 6-3 en 2 horas y 15 minutos, sumó su 27° título de carrera y regresó a la primera posición del ranking mundial. Con este resultado, extendió una racha extraordinaria de 17 victorias consecutivas que abarca los Masters 1000 de Indian Wells, Miami y ahora Montecarlo, una hazaña que no se veía desde que Novak Djokovic lo logró en 2015.

El partido fue exigente desde el arranque. Alcaraz tomó la iniciativa y quebró el servicio de Sinner casi de entrada, pero el italiano respondió rápido: recuperó el quiebre a los 11 minutos y retomó el control del set. Después de transitar varios momentos de tensión y caminar por la cornisa en más de un tramo, Sinner se llevó el primer set por 7-6 (5) en 1 hora y 14 minutos.

River ganó en Avellaneda con goles de Colidio y Driusi

River capitalizó los errores de Racing en el Cilindro de Avellaneda

patronato cerrara la fecha fuera de zona de descenso

Patronato cerrará la fecha fuera de zona de descenso

En el segundo set, el español de Murcia intentó revertir el resultado y llegó a sacar ventaja, pero la tranquilidad se esfumó de un momento a otro. Sinner aceleró como lo hace habitualmente en los momentos decisivos, pasó de 1-3 a 5-3 y cerró el partido por 6-3, sellando un triunfo que lo consolida como el mejor tenista del planeta.

Sinner le ganó a Alcaraz la final del Masters de Montecarlo

tenis montecarlo 1
Sinner le ganó a Alcaraz la final del Masters de Montecarlo y es el nuevo número uno.

Sinner le ganó a Alcaraz la final del Masters de Montecarlo y es el nuevo número uno.

La victoria en Montecarlo tiene un valor histórico para Sinner más allá del número uno. Por primera vez en su carrera, el italiano le ganó a un número uno del mundo sobre polvo de ladrillo, una asignatura pendiente que quedó definitivamente resuelta en el Principado. Junto a Djokovic y Nadal, ahora es uno de los únicos tres tenistas en encadenar cuatro títulos en la categoría Masters 1000, y el primero en hacerlo con los tres primeros Masters de la temporada desde que el serbio lo consiguiera por primera vez en 2015.

Durante la semana en Mónaco, Sinner superó los desafíos del francés Ugo Humbert por 6-3 y 6-0, el checo Tomas Machac por 6-1, 6-7 y 6-3, el canadiense Felix Auger-Aliassime por 6-3 y 6-4, y el alemán Alexander Zverev por 6-1 y 6-4, antes de coronarse ante Alcaraz en la definición.

Con el título en el bolsillo y la posición número uno recuperada, Sinner tiene ahora el mejor arranque de temporada posible de cara a su gran objetivo: Roland Garros.

Jannik Sinner Alcaraz Montecarlo Masters 1000
Noticias relacionadas
la lpf inicio su temporada con muchos goles

La LPF inició su temporada con muchos goles

Emiliano Stang marcha por delante de Matías Rossi en el inicio del campeonato de TC 2000.

Emiliano Stang logró un podio que lo subió a la cima del torneo

El podio tras la final de la Clase 3 en Concordia.

Matías Canapino no tuvo rivales y venció en Concordia

newell´s y san lorenzo empataron 0 a 0 en un aburrido encuentro

Newell´s y San Lorenzo empataron 0 a 0 en un aburrido encuentro

Ver comentarios

Lo último

Sinner le ganó a Alcaraz la final del Masters de Montecarlo y es el nuevo número uno

Sinner le ganó a Alcaraz la final del Masters de Montecarlo y es el nuevo número uno

River capitalizó los errores de Racing en el Cilindro de Avellaneda

River capitalizó los errores de Racing en el Cilindro de Avellaneda

Quini 6: tres apostadores acertaron en La Segunda y se hicieron millonarios

Quini 6: tres apostadores acertaron en La Segunda y se hicieron millonarios

Ultimo Momento
Sinner le ganó a Alcaraz la final del Masters de Montecarlo y es el nuevo número uno

Sinner le ganó a Alcaraz la final del Masters de Montecarlo y es el nuevo número uno

River capitalizó los errores de Racing en el Cilindro de Avellaneda

River capitalizó los errores de Racing en el Cilindro de Avellaneda

Quini 6: tres apostadores acertaron en La Segunda y se hicieron millonarios

Quini 6: tres apostadores acertaron en La Segunda y se hicieron millonarios

Patronato cerrará la fecha fuera de zona de descenso

Patronato cerrará la fecha fuera de zona de descenso

Santa Fe: investigan la muerte de un joven entrerriano que cayó de un edificio

Santa Fe: investigan la muerte de un joven entrerriano que cayó de un edificio

Policiales
Costanera de Colón: encontraron el cuerpo de un hombre en un edificio en construcción

Costanera de Colón: encontraron el cuerpo de un hombre en un edificio en construcción

Concepción del Uruguay: llamó a la policía porque su hijo la amenazaba, pero terminó detenida

Concepción del Uruguay: llamó a la policía porque su hijo la amenazaba, pero terminó detenida

Colón: una camioneta cayó al vacío desde la costanera

Colón: una camioneta cayó al vacío desde la costanera

Condenaron a la pareja que ingresó con más de 10 kilos de cocaína a Entre Ríos

Condenaron a la pareja que ingresó con más de 10 kilos de cocaína a Entre Ríos

Accidente fatal en ruta 11: murió una mujer tras un choque frontal de dos autos sobre un puente

Accidente fatal en ruta 11: murió una mujer tras un choque frontal de dos autos sobre un puente

Ovación
River capitalizó los errores de Racing en el Cilindro de Avellaneda

River capitalizó los errores de Racing en el Cilindro de Avellaneda

La LPF inició su temporada con muchos goles

La LPF inició su temporada con muchos goles

Sinner le ganó a Alcaraz la final del Masters de Montecarlo y es el nuevo número uno

Sinner le ganó a Alcaraz la final del Masters de Montecarlo y es el nuevo número uno

Matías Canapino no tuvo rivales y venció en Concordia

Matías Canapino no tuvo rivales y venció en Concordia

Emiliano Stang logró un podio que lo subió a la cima del torneo

Emiliano Stang logró un podio que lo subió a la cima del torneo

La provincia
La Asamblea Ciudadana Ambiental realizará una movilización contra la pastera bajo el lema Sin agua no hay vida

La Asamblea Ciudadana Ambiental realizará una movilización contra la pastera bajo el lema "Sin agua no hay vida"

163° aniversario de Colón: fueron homenajeados los fundadores de la Ciudad

163° aniversario de Colón: fueron homenajeados los fundadores de la Ciudad

Productores arroceros advierten una crisis con rentabilidad nula

Productores arroceros advierten una crisis con rentabilidad nula

Las lluvias recargaron los suelos y mejoran perspectivas rurales

Las lluvias recargaron los suelos y mejoran perspectivas rurales

Alertan impacto en transporte de granos por protestas en rutas

Alertan impacto en transporte de granos por protestas en rutas

Dejanos tu comentario