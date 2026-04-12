El italiano extendió su racha a 17 victorias consecutivas entre Indian Wells, Miami y Mónaco, sumó su 27° título de carrera y volvió a ser número uno.

Sinner le ganó a Alcaraz la final del Masters de Montecarlo y es el nuevo número uno.

Jannik Sinner es el nuevo príncipe de Montecarlo. El italiano destronó a Carlos Alcaraz en la final del Masters 1000 de Mónaco por 7-6 (5) y 6-3 en 2 horas y 15 minutos, sumó su 27° título de carrera y regresó a la primera posición del ranking mundial. Con este resultado, extendió una racha extraordinaria de 17 victorias consecutivas que abarca los Masters 1000 de Indian Wells, Miami y ahora Montecarlo, una hazaña que no se veía desde que Novak Djokovic lo logró en 2015.

El partido fue exigente desde el arranque. Alcaraz tomó la iniciativa y quebró el servicio de Sinner casi de entrada, pero el italiano respondió rápido: recuperó el quiebre a los 11 minutos y retomó el control del set. Después de transitar varios momentos de tensión y caminar por la cornisa en más de un tramo, Sinner se llevó el primer set por 7-6 (5) en 1 hora y 14 minutos.

En el segundo set, el español de Murcia intentó revertir el resultado y llegó a sacar ventaja, pero la tranquilidad se esfumó de un momento a otro. Sinner aceleró como lo hace habitualmente en los momentos decisivos, pasó de 1-3 a 5-3 y cerró el partido por 6-3, sellando un triunfo que lo consolida como el mejor tenista del planeta.

Sinner le ganó a Alcaraz la final del Masters de Montecarlo

tenis montecarlo 1 Sinner le ganó a Alcaraz la final del Masters de Montecarlo y es el nuevo número uno.

La victoria en Montecarlo tiene un valor histórico para Sinner más allá del número uno. Por primera vez en su carrera, el italiano le ganó a un número uno del mundo sobre polvo de ladrillo, una asignatura pendiente que quedó definitivamente resuelta en el Principado. Junto a Djokovic y Nadal, ahora es uno de los únicos tres tenistas en encadenar cuatro títulos en la categoría Masters 1000, y el primero en hacerlo con los tres primeros Masters de la temporada desde que el serbio lo consiguiera por primera vez en 2015.

Durante la semana en Mónaco, Sinner superó los desafíos del francés Ugo Humbert por 6-3 y 6-0, el checo Tomas Machac por 6-1, 6-7 y 6-3, el canadiense Felix Auger-Aliassime por 6-3 y 6-4, y el alemán Alexander Zverev por 6-1 y 6-4, antes de coronarse ante Alcaraz en la definición.