Noruega e Inglaterra van por un lugar en las semis del Mundial 2026 Los Vikingos y Los Tres Leones se enfrentarán desde las 18, en Miami, por los cuartos de final del Mundial 2026. 11 de julio 2026 · 07:33hs

Harry Kane y Eriling Haaland, dos de las figuras del Mundial 2026.

Noruega e Inglaterra jugarán esta tarde, desde las 18, en el Miami Stadium por los cuartos de final del Mundial 2026. Encabezados por dos goleadores implacables como Erling Haaland y Harry Kane respectivamente, ambos equipos quieren meterse entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo. El ganador de este partido se medirá en semifinales contra el vencedor de Argentina-Suiza.

Los ecos del 2-1 a Brasil siguen resonando en Escandinavia. Dos goles de Haaland -con siete, escolta de Lionel Messi y Kylian Mbappé en la tabla de máximos artilleros- y un juego construido desde la tenencia y definido con fortaleza en las áreas sellaron una clasificación histórica, la primera a cuartos de final en la breve historia mundialista de los Vikingos (1994, 1998 y 2026).

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Por su parte, el conjunto inglés viene de ganar una verdadera batalla en el Azteca. Con uno menos, por la expulsión de Jarell Quansah, y ante un México local y decidido a lanzar centros a la olla, resistió y capitalizó el doblete de Jude Bellingham y el tanto decisivo de Harry Kane, ambas fuerzas mayores de los Tres Leones con diez de los once gritos totales repartidos entre ellos. Formaciones de Noruega e Inglaterra Noruega: Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Moller Wolfe; Patrick Berg, Sander Berge, Martin Ødegaard; Alexander Sørloth, Erling Haaland, Antonio Nusa. DT: Ståle Solbakken. Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa, John Stones, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliott Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel. Hora y TV: 18 (DSports). Árbitro: Clement Turpin (Francia). Estadio: Miami Stadium.