Confirmaron una muerte por gripe A en Rosario

El boletín epidemiológico establece que el 76% de las detecciones positivas correspondieron a Gripe A.

El Ministerio de Salud de Santa Fe confirmó una muerte por gripe A H3N2 en la ciudad de Rosario, en un contexto marcado por el aumento de infecciones respiratorias graves y un incremento de casos de psitacosis en la provincia. La víctima era un hombre de 64 años que presentaba comorbilidades y no tenía aplicada la vacuna antigripal correspondiente a este año.

La información fue difundida en el Boletín Epidemiológico Provincial correspondiente a la semana 19 de 2026, que comprendió el período entre el 9 y el 16 de mayo. Desde la cartera sanitaria insistieron en la importancia de mantener actualizado el esquema de vacunación anual para prevenir complicaciones y reducir los riesgos de contagio.

Según el informe oficial, los cuadros respiratorios graves crecieron de manera significativa en comparación con el año pasado. Hasta el momento se notificaron 12.180 casos de infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) en personas internadas y otros 269 casos confirmados de virus respiratorios.

Aumento de internaciones por gripe A

El boletín epidemiológico indicó que la influenza A fue el virus predominante entre los pacientes hospitalizados durante las últimas semanas. De acuerdo con los datos oficiales, el 76% de las detecciones positivas correspondieron a este tipo de gripe.

Además, las autoridades sanitarias señalaron que los casos graves de infecciones respiratorias aumentaron un 63% respecto al mismo período de 2025. El crecimiento de los cuadros afectó a distintos grupos etarios y generó una mayor demanda en el sistema de salud provincial.

En paralelo, el Ministerio de Salud también alertó sobre un incremento relevante de casos de psitacosis, una enfermedad infecciosa transmitida principalmente por aves, especialmente loros, cotorras y palomas. Por este motivo, recomendaron extremar los cuidados al manipular animales y mantener medidas de higiene en espacios donde haya presencia de aves.