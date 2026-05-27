Paraná: embargarán terreno por falta de mantenimiento

Se trata de un importante terrenos en calles Urquiza y Cura Álvarez. La Municipalidad de Paraná lo limpió por quinta vez en los últimos dos años.

Se trata de un importante terrenos en calles Urquiza y Cura Álvarez. La Municipalidad de Paranpa lo limpió por quinta vez en los últimos dos años.

Se trata de un importante terrenos en calles Urquiza y Cura Álvarez. La Municipalidad de Paranpa lo limpió por quinta vez en los últimos dos años.

Se trata de un importante terrenos en calles Urquiza y Cura Álvarez. La Municipalidad de Paranpa lo limpió por quinta vez en los últimos dos años.

Se trata de un importante terrenos en calles Urquiza y Cura Álvarez. La Municipalidad de Paranpa lo limpió por quinta vez en los últimos dos años.

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Se trata de un importante terrenos en calles Urquiza y Cura Álvarez. La Municipalidad de Paranpa lo limpió por quinta vez en los últimos dos años.

El Municipio de Paraná embargará un importante terreno por falta de mantenimiento. Se trata de un espacio ubicado en calle Urquiza y Cura Álvarez, donde la Municipalidad intervino para realizar tareas integrales de limpieza por quinta vez en los últimos dos años. Debido a la falta de respuesta de los propietarios, el incumplimiento en el pago de tasas y de los costos derivados de las intervenciones municipales, la Justicia dispuso un embargo.

En el lugar se constató un marcado estado de abandono, con importante acumulación de malezas y presencia de insectos y roedores, lo que representa un riesgo sanitario y de seguridad para los vecinos. Participaron agentes de Control Urbano y Servicios Públicos.

El secretario de Fiscalización, Control Urbano y Actividades Comerciales, Héctor Bergara informó que el juez Civil y Comercial que interviene en la causa autorizó el embargo preventivo. “Vamos a avanzar con el embargo de este terreno en nombre de la Municipalidad por todas las intervenciones impagas desde el inicio de la actual gestión”, explicó el funcionario.

terreno Paraná mantenimiento 3

“La intendenta fue muy clara respecto a ejecutar el cobro de cada servicio realizado. En este caso ya son cinco intervenciones, además de las tasas municipales adeudadas. Y, si eventualmente no se regulariza la situación, solicitaremos el remate público en Tribunales”, subrayó.

En las tareas trabajaron más de 25 empleados municipales, con la utilización de tres camiones volcadores, una pala mecánica y minicargadoras. De acuerdo con la cantidad de personal afectado y las horas de trabajo destinadas a la limpieza, al finalizar se calculará el costo que deben afrontar los propietarios.

terreno Paraná mantenimiento

“Entre el 80% y el 90% de las intimaciones que realizamos son cumplidas por los propietarios, por lo que no es necesario avanzar en sanciones. Sin embargo, hay casos en los que, aun con actas y multas establecidas por el Juzgado de Faltas, no se realizan las tareas correspondientes”, sostuvo el secretario.

Desde el Municipio se insta a los vecinos a denunciar situaciones de falta de mantenimiento en terrenos baldíos o propiedades abandonadas comunicándose al SAV 147.