Hubo una entretenida velada amateur en el Club Palma Juniors

El gimnasio Payabox organizó una velada amateur, que contó con nueve combates y la participación de púgiles de la capital entrerriana y de Santa Fe.

La victoria de Jerónimo Wild fue la única antes del límite que tuvo esta velada amateur.

El boxeo aficionado tuvo una nueva jornada de actividad en Paraná con la realización de un festival en las instalaciones del Club Palma Juniors. La velada amateur , organizado por el gimnasio Payabox de Nicolás Pagliaruzza, reunió a representantes de diferentes escuelas de la capital entrerriana y de la vecina ciudad de Santa Fe, quienes protagonizaron un programa de nueve peleas.

En el plano deportivo, hubo una variedad de resultados, con victorias por decisión unánime y dividida, además de dos empates y un triunfo por abandono.

Entre los ganadores se destacaron Sofía Silva, de Moto Box, quien superó por fallo unánime a Ailén Argañaráz, del gimnasio Justo Nocaut Martínez; y Nahuel Brito, representante de Santa Fe, que se impuso por la misma vía ante Pedro Beckman, de Payabox.

También festejaron Leandro Riguero (Santa Fe), vencedor de Tomás Omar (Payabox) por decisión unánime; y Agustín Ramírez (Team Pistrilli), quien derrotó por fallo no unánime a Bruno Ramayón, de Santa Fe.

Mientras que Jonathan Gómez (Boxing Paraná) y Exequiel Cueva (Santa Fe), y José Suárez (Team Pistrilli) y Agustín Pavón (Santa Fe), terminaron sus respectivos enfrentamientos en empate.

Las principales peleas de la velada amateur

Por su parte, Jerónimo Wild, de Toa Fight, consiguió una victoria por abandono ante Mauricio Santillán (Santa Fe), cuando transcurría 1 minuto y 18 segundos del primer asalto.

En tanto, en el duelo de semifondo, Zamira Beber (Payabox) se quedó con el triunfo por fallo no unánime frente a Gabriela Zabala, también de Santa Fe.

La programación se completó con el triunfo de Iván Frutos (Boxing Paraná), por decisión unánime ante Nahuel Aguilar (Santa Fe), en lo que fue el combate principal de la noche.