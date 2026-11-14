Uno Entre Rios | Ovación | velada amateur

Hubo una entretenida velada amateur en el Club Palma Juniors

El gimnasio Payabox organizó una velada amateur, que contó con nueve combates y la participación de púgiles de la capital entrerriana y de Santa Fe.

14 de noviembre 2026 · 16:27hs
La victoria de Jerónimo Wild fue la única antes del límite que tuvo esta velada amateur.

Gentileza Guanteando

La victoria de Jerónimo Wild fue la única antes del límite que tuvo esta velada amateur.

El boxeo aficionado tuvo una nueva jornada de actividad en Paraná con la realización de un festival en las instalaciones del Club Palma Juniors. La velada amateur, organizado por el gimnasio Payabox de Nicolás Pagliaruzza, reunió a representantes de diferentes escuelas de la capital entrerriana y de la vecina ciudad de Santa Fe, quienes protagonizaron un programa de nueve peleas.

En el plano deportivo, hubo una variedad de resultados, con victorias por decisión unánime y dividida, además de dos empates y un triunfo por abandono.

Entre los ganadores se destacaron Sofía Silva, de Moto Box, quien superó por fallo unánime a Ailén Argañaráz, del gimnasio Justo Nocaut Martínez; y Nahuel Brito, representante de Santa Fe, que se impuso por la misma vía ante Pedro Beckman, de Payabox.

También festejaron Leandro Riguero (Santa Fe), vencedor de Tomás Omar (Payabox) por decisión unánime; y Agustín Ramírez (Team Pistrilli), quien derrotó por fallo no unánime a Bruno Ramayón, de Santa Fe.

Mientras que Jonathan Gómez (Boxing Paraná) y Exequiel Cueva (Santa Fe), y José Suárez (Team Pistrilli) y Agustín Pavón (Santa Fe), terminaron sus respectivos enfrentamientos en empate.

Las principales peleas de la velada amateur

Por su parte, Jerónimo Wild, de Toa Fight, consiguió una victoria por abandono ante Mauricio Santillán (Santa Fe), cuando transcurría 1 minuto y 18 segundos del primer asalto.

En tanto, en el duelo de semifondo, Zamira Beber (Payabox) se quedó con el triunfo por fallo no unánime frente a Gabriela Zabala, también de Santa Fe.

La programación se completó con el triunfo de Iván Frutos (Boxing Paraná), por decisión unánime ante Nahuel Aguilar (Santa Fe), en lo que fue el combate principal de la noche.

velada amateur Club Palma Juniors Nicolás Pagliaruzza boxeo
Noticias relacionadas
Se juegan las semifinales del Torneo Oficial de Damas.

Se juegan las semifinales del Torneo Oficial de Damas

Copa Argentina: Boca juega ante Banfield en busca de una nueva final

Copa Argentina: Boca juega ante Banfield en busca de una nueva final

La última vez que jugaron fue en la fecha 15 de la Fase Regular del Torneo Regional del Litoral. Los rosarinos ganaron 30-16 en Paraná.

Estudiantes va por su segunda estrella en el Torneo Regional del Litoral

Mariano Werner buscará descontar puntos en la penúltima fecha de la temporada.

Mariano Werner: "En Río Cuarto se van a determinar los candidatos al título del TC"

Ver comentarios

Lo último

Hubo una entretenida velada amateur en el Club Palma Juniors

Hubo una entretenida velada amateur en el Club Palma Juniors

Jugador de Patronato chocó a un motociclista y dio positivo en el test de alcoholemia

Jugador de Patronato chocó a un motociclista y dio positivo en el test de alcoholemia

INA: el río Paraná supera niveles de evacuación en Entre Ríos y la crecida continuará

INA: el río Paraná supera niveles de evacuación en Entre Ríos y la crecida continuará

Ultimo Momento
Hubo una entretenida velada amateur en el Club Palma Juniors

Hubo una entretenida velada amateur en el Club Palma Juniors

Jugador de Patronato chocó a un motociclista y dio positivo en el test de alcoholemia

Jugador de Patronato chocó a un motociclista y dio positivo en el test de alcoholemia

INA: el río Paraná supera niveles de evacuación en Entre Ríos y la crecida continuará

INA: el río Paraná supera niveles de evacuación en Entre Ríos y la crecida continuará

Crespo: conductor atrapado tras un choque en ruta 131 fue rescatado por bomberos

Crespo: conductor atrapado tras un choque en ruta 131 fue rescatado por bomberos

Día Mundial de la Diabetes: las claves para la detección temprana

Día Mundial de la Diabetes: las claves para la detección temprana

Policiales
Jugador de Patronato chocó a un motociclista y dio positivo en el test de alcoholemia

Jugador de Patronato chocó a un motociclista y dio positivo en el test de alcoholemia

Crespo: conductor atrapado tras un choque en ruta 131 fue rescatado por bomberos

Crespo: conductor atrapado tras un choque en ruta 131 fue rescatado por bomberos

Abigeato en Victoria: secuestran embarcación con vacuno faenado

Abigeato en Victoria: secuestran embarcación con vacuno faenado

Gobernador Mansilla: dos detenidos con drogas

Gobernador Mansilla: dos detenidos con drogas

Murió un motociclista tras accidentarse en un camino rural de Colonia Yeruá

Murió un motociclista tras accidentarse en un camino rural de Colonia Yeruá

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
INA: el río Paraná supera niveles de evacuación en Entre Ríos y la crecida continuará

INA: el río Paraná supera niveles de evacuación en Entre Ríos y la crecida continuará

Granja Tres Arroyos: trabajadores hicieron una olla popular

Granja Tres Arroyos: trabajadores hicieron una olla popular

Victoria: Alerta OVNI recibió un reconocimiento por su trayectoria en ufología

Victoria: Alerta OVNI recibió un reconocimiento por su trayectoria en ufología

Entre Ríos quiere declarar a la rana tractor Monumento Natural Provincial

Entre Ríos quiere declarar a la rana tractor Monumento Natural Provincial

El Teatro Gualeguaychú reabre sus puertas

El Teatro Gualeguaychú reabre sus puertas

Dejanos tu comentario