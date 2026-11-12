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La nueva cita pugilística será en el Club Palma Juniors

Este viernes, desde las 21, en el Club Palma Juniors se desarrollará una velada amateur con nueve combates. La entrada valdrá 12.000 pesos.

12 de noviembre 2026 · 19:22hs
Nicolás Pagliaruzza (técnico) y su pupila Zamira Beber.

Víctor Ludi/UNO

Nicolás Pagliaruzza (técnico) y su pupila Zamira Beber.

El boxeo amateur tendrá una nueva cita este viernes en Paraná. El Club Palma Juniors será escenario de un festival que reunirá a representantes de distintos gimnasios de la capital entrerriana y de la vecina provincia de Santa Fe, en una programación que contempla nueve peleas.

El evento es organizado por el gimnasio Payabox, a cargo de Nicolás Pagliaruzza, y contará con la fiscalización de la Comisión Municipal de Box (CMB) de Paraná. La actividad comenzará a las 21 y las entradas tendrán un valor de 12.000 pesos en puerta.

De esta manera, Paraná volverá a contar con una noche dedicada al boxeo amateur, con nueve cruces y la participación de distintos representantes de la actividad regional.

Los combates en en el Club Palma Juniors

La cartelera estará integrada por nueve enfrentamientos:

Sofía Silva (Moto Box) vs Ailén Argañaráz (Gimnasio Justo Nocaut Martínez)

Jonathan Gómez (Boxing Paraná) vs Exequiel Cueva (Santa Fe)

Pedro Beckman (Paya Box) vs Nahuel Brito (Santa Fe)

José Suárez (Team Pistrilli) vs Agustín Pavón (Santa Fe)

Tomás Omar (Paya Box) vs Leandro Riguero (Santa Fe)

Agustín Ramírez (Team Pistrilli) vs Bruno Ramayón (Santa Fe)

Jerónimo Wild (Toa Fight) vs Mauricio Santillán (Santa Fe)

Zamira Beber (Paya Box) vs Gabriela Zabala (Santa Fe)

Iván Frutos (Boxing Paraná) vs Nahuel Aguilar (Santa Fe)

Nicolás Pagliaruzza contó sobre las dificultades que tuvo

Previo al evento, Nicolás Pagliaruzza habló con UNO y le comentó las dificultades que tuvo en la organización del festival, ya que se le cayeron varias peleas a último momento.

“Estuve pensando en cancelar la velada porque se me cayeron varias peleas hace pocos días. Siempre que organizo un festival trato de incluir varias peleas, porque me gusta que los chicos amateurs tengan rodaje y porque sé que pueden suspenderse combates a último momento. En esta oportunidad tenía programados 13 combates y se me fueron cayendo. El miércoles tenía seis peleas menos y se me hacía muy cuesta arriba remontarlo en tan poco tiempo. Pasé unos días de mucho estrés, durmiendo muy poco porque la cabeza me daba mil vueltas. De todos modos surgieron peleas de último momento y quedaron nueve, que no son pocas”, reconoció Paya.

Además, el organizador remarcó que más allá de la cantidad, habrá una buena calidad de enfrentamientos sobre el ring: “En esos nueve combates se presentarán chicos que andan muy bien como Iván Frutos, Jerónimo Wild, José Suárez, Zamira Beber, Agustín Ramírez que la semana pasada peleó por el título provincial, Pedro Beckman que viene de ganar por nocaut. Serán lindas peleas para que la gente disfrute y se vaya contenta”.

Club Palma Juniors velada amateur Nicolás Pagliaruzza boxeo
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