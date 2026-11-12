Histórico: la Selección Argentina de futsal venció a Portugal y ganó por primera vez la medalla de oro

En Dakar, Senegal, la Albiceleste derrotó a los europeos con los goles de Joaquín Pesl y Lorenzo Sampedro en la final que tuvo un cierre con incidentes.

Argentina se llevó su segunda medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud ( JOJ ) después de que la selección de futsal se impuso 2-1 a Portugal en el Dakar Arena, ubicado en la ciudad senegalesa anfitriona de esta cita. El plantel de Mariano Alberto Gómez se adueñó de la cima del podio por primera vez en esta disciplina. Había terminado en el cuarto lugar de la edición celebrada en Buenos Aires 2018 .

La Albiceleste debió realizar una minuciosa labor para controlar a las figuras del cuadro europeo y rompió la paridad a los siete minutos del primer tiempo a través de una pelota detenida ejecutada por Lorenzo Sampedro al corazón del área, que desvió Joaquín Pesl para darle destino de arco y sellar el 1-0 en Senegal .

Más tarde, el conjunto conducido por Emidio Rodrigues aprovechó un error defensivo en la segunda etapa (cada tiempo dura 20 minutos) para estampar las tablas en el resultado. Un mal pase cruzado de Lisandro Velásquez provocó la recuperación de Joao Carvalho, quien condujo el ataque en campo rival y sacudió un potente remate que se metió sobre el palo derecho de Santino Sánchez. Solo restaban 6 minutos y 32 segundos en el reloj.

A pesar de este golpe, Argentina buscó reponerse sin demora y, luego de un blooper defensivo luso, recuperó la ventaja a los pocos instantes. Sampedro lideró la ofensiva y deslizó un envío rasante interrumpido por Santiago Monteiro, mientras que Artur Capristano intentó mandar el balón al córner, pero le quedó sobre la raya de fondo a Pesl. El 9 se la devolvió a Sampedro, a quien le rechazaron el primer intento y no falló en el rebote para el 2-1 en el continente africano.

El pitazo final del árbitro uruguayo Federico Piccardo dio por concluido un duelo que no registró peleas o diálogos acalorados en la cancha. Incluso, los propios jugadores comenzaron a saludarse en pleno campo de juego, pero los ánimos se tensaron por el arquero Bernardo Borges: agarró de los hombros al argentino Enzo López y le negó el saludo al capitán rival Lorenzo Sampedro, una de las figuras del encuentro. Segundos después, las cámaras de la transmisión oficial captaron desde lejos una patada del propio Borges a uno de los jugadores de la Celeste y Blanca.

Rápidamente, los representantes de Portugal eligieron apartar al guardameta del foco de conflicto con la intención de apaciguar los ánimos y, con el paso del reloj, la situación se calmó para dar paso a la premiación. Cabe destacar que Marruecos se quedó con el tercer lugar después de imponerse 2-1 a Afganistán.

La Selección Argentina de futsal venció a Portugal y ganó por primera vez la medalla de oro

Histórico: la Selección Argentina de futsal venció a Portugal y ganó por primera vez la medalla de oro

La histórica consagración coronó una sólida actuación de Argentina a lo largo de esta campaña. Su debut la catapultó como candidata tras golear 9-2 a Senegal, se impuso 2-1 al elenco afgano y derrotó 9-1 a Panamá para avanzar a semifinales. En esa instancia, venció 4-2 a Marruecos para clasificar a la definición.

Esta fue la segunda aparición del futsal en los Juegos Olímpicos de la Juventud, luego de que no había estado presente en Singapur 2010 y Nankín, China 2014. Apareció por primera vez en la tercera edición de los JOJ en Buenos Aires 2018, en el que Brasil se quedó con la medalla dorada, mientras que Rusia y Egipto completaron el podio. Senegal iba a ser sede en 2022, pero se decidió postergar la edición a 2026 en medio de la pandemia de COVID-19.

Por el momento, Argentina ocupa el 35° lugar del medallero con un total de seis medallas. Cecilia Dieleke se llevó tres preseas: ganó el oro en los 200 metros espalda femenino, mientras que obtuvo el bronce en los 50 y 100 metros de la misma especialidad. Además, Thiago Carvallo se quedó con la medalla de bronce en judo (66 kilos) y el rugby seven le dio otro bronce a la delegación compuesta por 42 representantes. La cita arrancó el 31 de octubre y se prolongará hasta este viernes 13 de noviembre.

El plantel de la selección argentina que ganó la medalla dorada

1 - Santino Sánchez

2 - Agustín Mandaradoni

3 - Axel Barrios

4 - Felipe González

5 - Lorenzo Sampedro

6 - Lisandro Velásquez

7 - Valentino Martínez

8 - Enzo López

9 - Joaquín Pesl

10 - Ezequiel Henriques

Entrenador: Mariano Alberto Gómez