El Rally Mundial volverá a Argentina en 2028

El Rally Mundial dio a conocer a través de un comunicado oficial este jueves su regreso a Argentina a partir de la temporada 2028.

Después de los rumores que se despertaron en los últimos días, llegó el anuncio oficial. El Rally Mundial regresará a Argentina para la temporada 2028 en un contrato multi anual. El acuerdo, alcanzado junto al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y su administración, inicia el camino para que el Rally de Argentina vuelva a formar parte del WRC por primera vez desde 2019. De esta manera, comenzará una nueva etapa para una competencia reconocida por sus espectaculares caminos de tierra y el extraordinario ambiente que generan sus fanáticos.

Disputado por primera vez en 1980, el Rally de Argentina se transformó en una de las fechas más prestigiosas del campeonato y convocó a multitudes en las sierras que rodean a Córdoba. Sus exigentes caminos, los espectaculares cruces de ríos y tramos inolvidables, como el legendario El Cóndor, ayudaron a convertirlo en uno de los eventos favoritos tanto de los pilotos como de los espectadores.

La alianza establece una base a largo plazo para el regreso del WRC a Córdoba, la segunda ciudad más grande de Argentina. Los preparativos ya están en marcha de cara al regreso previsto para 2028.

El primer paso tendrá lugar durante el primer trimestre de 2027, cuando está previsto que se dispute un Rally Candidato como parte del Campeonato FIA CODASUR de Rally. Con la supervisión de representantes de la FIA, el evento permitirá evaluar el funcionamiento deportivo, la infraestructura y las medidas de seguridad, mientras avanzan los preparativos para cumplir con los estándares de un campeonato mundial.

Los planes para 2028 también contemplan la creación de la WRC Arena dentro del complejo deportivo que rodea al estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba. El espacio combinará el tradicional parque de asistencia con una propuesta especialmente destinada a los fanáticos y funcionará como punto de encuentro para los equipos, los socios comerciales y los espectadores durante toda la competencia.

Mientras tanto, ya se trabaja en el recorrido, que podría incluir el regreso de algunos de los tramos más reconocidos del Rally de Argentina, entre ellos El Cóndor, que se convirtió en un símbolo de la competencia durante su anterior presencia en el calendario del WRC.

El presidente de la FIA sobre el regreso del Rally Mundial

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, señaló: "Argentina es un país que lleva el automovilismo en la sangre, con fanáticos apasionados y terrenos extraordinarios. Tiene una historia increíble en el rally y guardo recuerdos personales muy especiales de mis participaciones en Córdoba. Cuando visité Argentina a principios de este año, reiteré mi compromiso de llevar nuevamente competencias de primer nivel al país y me enorgullece anunciar el primer paso para hacer realidad esa visión".

Y agregó: "Tras el histórico Acuerdo del Siglo y nuestra alianza con el nuevo promotor del WRC, el campeonato está ingresando en una nueva era, con mayores inversiones y una visión clara para impulsar su crecimiento continuo en todo el mundo. Asegurar el regreso a Argentina no solo generará una enorme emoción entre los fanáticos, sino que también permitirá aprovechar el impulso global de nuestro deporte. Les deseo mucho éxito a los organizadores en el inicio de los preparativos".

Por su parte, Martín Llaryora, gobernador de la provincia de Córdoba, manifestó: "Estuvimos trabajando muy intensamente para traer nuevamente el Campeonato Mundial de Rally a Córdoba y hoy podemos anunciar que regresará a nuestra provincia en 2028. El Rally Candidato de 2027 será un paso muy importante para prepararnos y demostrar que estamos a la altura del desafío".

"El Rally forma parte de la historia y de la pasión de Córdoba, pero también representa turismo y puestos de trabajo para nuestra gente. Quiero agradecer a la FIA, al ACA y a todos los que hicieron posible este regreso. Córdoba está preparada para recibir al mundo y fortalecer su posición como sede de grandes eventos", concluyó.