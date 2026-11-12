De una pasión a construir su camino como fotógrafa profesional

A sus 32 años, la fotógrafa Micaela D’Agostino lleva 15 años detrás de una cámara. Lo que comenzó como un hobby se convirtió en su oficio

El camino que recorrió Micaela D’Agostino para llegar a trabajar como fotógrafa profesional comenzó como un hobby, a los 17 años, cuando le regalaron su primera cámara semiprofesional. Desde entonces, hace más de 15 años que no se la saca de las manos.

Hoy trabaja como fotógrafa y docente de Psicología, pero sacar fotos es mucho más que una ocupación: es una pasión que eligió sostener a lo largo del tiempo. Cuando comenzó, lo que más la movilizaba era la posibilidad de registrar momentos que, con los años, quedarían inmortalizados. "Me flasheaba mucho esto de registrar los momentos o eternizarlos", recuerda.

Sus primeros retratos tuvieron como protagonistas a sus abuelos: buscaba capturar los detalles de sus rostros y sus arrugas. "Me gustaba mucho sacarle las arrugas a mis abuelos, hacerles retratos bien de cerca", cuenta Micaela. A los 17 años perdió a uno de ellos y aquellas fotografías se transformaron en recuerdos que todavía la acompañan.

Volver a mirar fotos de años anteriores le permite reconocer todo lo que cambió. "Poder verlo en fotos me hace bajar mucho más a tierra y pensar: mirá lo que éramos hace uno, dos o diez años. En algún punto, te pone en eje y te hace decir: bueno, viví", reflexiona.

De Buenos Aires a Entre Ríos

Oriunda de Buenos Aires, Micaela se mudó a Entre Ríos hace 13 años, cuando su padre fue trasladado por trabajo a Concordia. Decidió instalarse junto a su familia en la provincia porque ya no quería seguir viviendo en Buenos Aires.

Había comenzado a estudiar Psicología al terminar el secundario y, en Concordia, continuó con Psicología Social. A los 18 y 19 años realizó capacitaciones de fotografía básica y avanzada. Tras cuatro años, se trasladó a Paraná, donde cursó la licenciatura en Psicología, aunque no llegó a finalizarla, y se recibió del profesorado. También estudió la carrera profesional en la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Entre Ríos (AFPR) y, sin dejar de estudiar, comenzó a dar clases y a trabajar cada vez más con la cámara.

El desafío de vivir de la fotografía

Como muchos fotógrafos independientes, al principio necesitó mostrar lo que hacía: les pedía a sus amigas que posaran para practicar y acompañaba a otros fotógrafos en eventos, incluso sin cobrar. Sus primeros registros fueron eventos sociales, cumpleaños y books. "Primero es hacerte ver, mostrar cómo es tu trabajo, cómo hacés las fotos", explica.

Transformar una pasión en una fuente de ingresos no fue sencillo. Hay meses con numerosos trabajos y otros en los que escasean, por lo que en distintas etapas combinó la cámara con la docencia y hasta trabajó como moza. "Cuesta mucho ser consistente en este trabajo. Algún día te va bien, otro día te va mal, hay meses buenos y meses malos. Por eso durante mucho tiempo lo pensé como un hobby. Hoy sí lo considero un laburo, pero lo disfruto muchísimo", sostiene la fotografa.

En ese recorrido también aprendió el valor del compañerismo entre colegas. "Empecé a ver a los colegas como compañeros, como personas que te pueden dar sus miradas. Tu aporte me sirve a mí y seguramente lo que yo pueda aportar también le sirve a otro", reflexiona.

Lejos de las tradiciones familiares

Entre risas, Micaela se define como la "oveja negra". Es la más chica y la que eligió un camino vinculado con las humanidades y el arte, mientras sus familiares se desempeñan en el sector del gas y las finanzas. Más de una vez intentaron orientarla hacia otras actividades, preocupados por la estabilidad económica. "Realmente quiero vivir de lo que me gusta y siento que soy una privilegiada por eso. Hay que ser, remar y remar, pero si tenés los recursos, se puede", expresa.

La fotografía como una forma de mirar

Para Micaela, la fotografía también es un lenguaje y una manera de interpretar lo que sucede alrededor. Su formación en Psicología aparece todo el tiempo en su forma de pensar las imágenes, con puntos de conexión en el foco, el desenfoque, las perspectivas, la luz y la oscuridad.

"Todo el tiempo lo estoy pensando. Así como en fotografía hay luces y oscuridad, también hay atención, foco y desenfoque. En la mente sucede algo parecido. Cambiar la perspectiva para que te salga una mejor foto también implica correrte de una mirada lineal o tradicional, desestructurarte y observar desde otro lugar", explica.

Entre las ramas de la fotografía, los shows en vivo la conquistaron especialmente. La música siempre estuvo presente en su vida: en la adolescencia viajaba para ver a sus bandas favoritas y, con el tiempo, la fotografía le permitió acercarse a ese universo desde otro lugar. "Me deja totalmente eufórica. Me di cuenta de que la música es algo que me lleva a otro lugar, me saca un poco de los problemas y me pone en eje. Entonces pude mezclar muchas pasiones: la música en vivo con la fotografía", cuenta la fotografa.

Lo que más disfruta es la espontaneidad. "Estoy retratando el disfrute verdadero y eso es lo que me gusta a mí: la espontaneidad del momento", explica. Muchas veces encuentra la imagen sin buscarla: un gesto, una luz o un movimiento súbito. Fotografiar a artistas que antes seguía como espectadora es también una manera de reencontrarse con aquella adolescente: "Pienso en la Mica de hace 15 años y me llena el pecho de orgullo. Es como decir: estoy haciendo lo que me gusta con las bandas que me gustan", relata.

Un camino y las ganas de persistir

Después de más de 15 años detrás de una cámara, Micaela sigue encontrando en la fotografía algo que la moviliza. Su recorrido tuvo mucho trabajo e incertidumbre, pero nunca perdió el deseo de continuar. "Estoy muy orgullosa de esa Mica que siempre fue muy auténtica, que eligió algo y simplemente se puso en el camino. Le diría que persista".

Porque detrás de cada fotografía hay mucho más que una imagen: hay años de aprendizaje, trabajo y una pasión que, desde aquella primera cámara, nunca dejó de acompañarla.