El cuchillero que puso su producción en manos de un aliado espiritual de Donald Trump

En las orillas del río Paraná, donde la historia ribereña se entrelaza con el trabajo duro del campo entrerriano, existen oficios que siguen siendo un refugio de identidad. Entre ellos, la figura de Iván Riffel, de Santa Elena, en el departamento La Paz, destaca como un testimonio de perseverancia, creatividad y profundo respeto por la materia prima de la región.

Con 40 años, Iván se convirtió en una referencia de la cuchillería artesanal en Santa Elena. Hoy, puede decir con orgullo que sus creaciones llegaron hasta las manos de Franklin Graham, un pastor evangelista estadounidense muy cercano al presidente Donald Trump. Todo un hito en su trayectoria.

Aunque su vinculación con el trabajo manual se remonta a su adolescencia, fue hace cuatro años cuando tomó la decisión de volcarse de lleno a este oficio. "Tengo 40 años cumplidos ahora en septiembre y me aboqué de lleno hacia esto en 2022", rememora en diálogo con UNO el artesano al recordar el momento en que decidió transformar lo que durante años había sido un pasatiempo en su sustento principal.

Antes de dar ese paso, Iván trabajaba en una estancia de la zona, una experiencia rural que fortaleció su vínculo con el paisaje rural y pulió su sensibilidad para comprender las necesidades de quienes usan un cuchillo en las faenas diarias.

Riffel aprendió el oficio de Héctor Arnoldo Blanche, un reconocido y premiado artesano que en estas tierras es palabra mayor. Se trata de un Gran Maestro, con mayúsculas. Decir, 'me enseñó Blanche', es como decir, 'aprendí del mejor'. Es una garantía de un buen trabajo. Porque el Maestro inculca a sus discípulos el amor por el detalle, la perfección y la eficiencia. Riffel es un egresado de esa academia que, sin quererlo, Blanche forjó. Hoy, el alumno sigue el camino del maestro y también busca inspirar a los jóvenes a ingresar a este oficio ancestral.

Para comprender la destreza de Iván es preciso remontarse a sus 14 o 15 años. En aquella época, comenzó a frecuentar el taller de Blanche, quien marcaría el rumbo de su vida. "Él fue un mentor mío. Arranqué de chico, a los 14 o 15 años arranqué con él como experimento, como invento, en cosas nuevas te voy a decir", evoca Iván con gratitud hacia quien le abrió las puertas de su taller.

Esta vocación no provenía de una tradición familiar directa. Sus padres recorrieron caminos laborales diferentes: "Ser cuchillero es cosa del destino, porque si es por la sangre, mi madre era enfermera y mi papá albañil, nada que ver una cosa con la otra. Pero sí fui criado entre gente y en ese ambiente. Me llamó la atención eso".

En aquel taller, lo que más atrajo al joven Iván fue la talabartería: "Lo que más me atraía era toda la cosa de campo, el tema de trenza, de los cueros y todas esas cosas". En una época con menor acceso a internet, el aprendizaje requería observación y autodisciplina. Iván recuerda cómo suplía la falta de conectividad con la lectura y la práctica: "Primero, cuando no existía tanto el internet, compraba un librito e iba un poco con la práctica. Él (Blanche) me iba llevando la práctica y ahí fui aprendiendo más". Sin embargo, durante años fue solo un pasatiempo: "En su momento lo tomé como hobby, nunca lo tomé como un sustento del día a día".

Al definir su sello en la fragua, Iván optó por alejarse de la producción industrial. Su pasión radica en la cuchillería rústica, donde resalte la huella del trabajo manual. "Cuando me decidí a trabajar de esto, hago más lo que es artesanal, no tanto industrializado. Empecé a buscar un estilo: la cuchillería con el asta de ciervo y buscándole el estilo con el cuero crudo", explica. Sobre el uso del cuero sin curtir, detalla: "El cuero crudo es el cuero de vaca normal, sin curtir. La combinación del cuchillo rústico con el asta de ciervo y el cuero así crudo es la combinación que más resultado me dio y me quedé ahí".

Además del asta y el cuero, Iván resignifica herramientas antiguas con valor afectivo. Vecinos de Santa Elena suelen acercarle tijeras de esquilar o herramientas del viejo frigorífico local: "Hay gente que me pide o me lleva: 'Che, ¿se puede hacer un cuchillo con tal cosa?'. Con tijeras de frigorífico, con tijeras de tusar ovejas".

Para él, es un acto de preservación emocional: "En muchos casos uno tiene como reliquia cosas que capaz para otra persona son un pedazo de plástico viejo. El cuchillo por ahí también tiene esas cosas con algo que era de sus familiares. Te lo van a restaurar y te piden que se lo cuides, porque tiene su valor sentimental".

Asimismo, elabora piezas rústicas complementarias, como bodegas para vinos y botes ornamentales, dándole segunda vida a materiales de la zona.

El proceso

La rutina de Iván se divide entre la fragua, los pedidos a medida y otros trabajos para sostener a su familia. Su producción es personalizada: "Trabajo más a gusto del cliente. Me dicen: 'Haceme un cuchillo de tal medida, tal forma, con tal formato de cabo', y los hago como me los piden". Cada pieza requiere tiempo: "Tal vez dos días me lleva un cuchillo. Es todo muy manual".

Para asegurar su sustento, Iván despliega una notable versatilidad: "Hoy día vivo de esto, es mi trabajo. Si bien hago de todo un poco, implementé todo lo que es arreglo y mantenimiento de motoimplementos de dos tiempos: motoguadañas, motosierras, sopladores. Vivo de eso, es mi sustento de vida". También trabaja en la barra y organización de eventos en un boliche local.

De un disco de arado a cuchillos.

Respecto a su formación escolar, Iván comparte una lección de superación: "Obviamente que el estudio es importante, es lo fundamental. Pero yo no tuve la oportunidad, o sea, tengo primer año nada más. Lo que trato de inculcar a los chicos es que no se limiten. Siempre digo que el límite se lo pone uno mismo. Yo aprendo cosas mirando tutoriales. El tener primer año solamente de secundaria no me limita".

Finalmente, señala que en el diálogo diario con los jóvenes encuentra su mayor recompensa. "Es lindo escuchar cuando te dicen: 'Siempre leo tus cosas, miro tus cosas o sos inspiración por las ganas que le ponés'. Ese es el mensaje, ir dejando una prenda o algo mío en distintos lugares".

Cuchillos para Franklin Graham, aliado espiritual de Trump

Un acontecimiento internacional marcó la carrera de Iván cuando en 2025 su trabajo llegó a manos del líder evangelista estadounidense Franklin Graham, partidario del presidente Donald Trump. Graham es el actual presidente y director ejecutivo de la Asociación Evangelista Billy Graham (BGEA) y de la organización evangélica Samaritan's Purse. Su padre, Billy Graham, fallecido en 2018, era conocido como "el pastor de los presidentes". Y es que tuvo estrecha relación con los presidentes Richard Nixon (1969-1974), Bill Clinton (1993-2001) y George W. Bush (2001-2009).

El pastor es un acérrimo defensor del mandatario republicano. De hecho, en abril, intervino en la polémica que se generó cuando Trump publicó en su red social Truth Social una imagen generada con IA representando a Jesucristo. La imagen generó una ola de rechazos. Muchos creyentes la calificaron de "blasfema". En tanto, Graham, le otorgó a Trump el beneficio de la duda. "No creo que el presidente Trump se representara a sí mismo como Jesucristo a sabiendas; eso sería sin duda inapropiado", dijo. "Agradezco que el presidente haya dejado muy claro que no era en absoluto eso lo que él creía que representaba la imagen generada por IA". Finalmente, el presidente eliminó la imagen.

El 4 noviembre del año pasado, en su visita al país, Graham se reunió con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Días después encabezó un acto en el estadio de Vélez, donde congregó a 70 mil personas. En una entrevista con Perfil, dijo: "Trump le dio crédito a Dios por haberle salvado la vida cuando una bala le atravesó la oreja. Cree que está donde está por Dios. Y pienso que el presidente Milei siente que él está donde está por el mismo motivo".

Graham y Trump, en una cena de aliados conservadores.

En fin, hasta las manos de Graham llegaron los cuchilllos de Riffel. La conexión se gestó a través de un contacto local: "Mi trabajo llegó a él por intermedio de Hernán Ramírez, un muchacho de Santa Elena que pertenece a una de las iglesias".

El encargo exigía una obra artesanal que sirviera como obsequio y encarnara la historia argentina. Iván fue elegido por el carácter de sus piezas: "Fui seleccionado por el estilo que trabajaba, que era lo que querían: que sea con productos argentinos y que cuente la historia".

El conjunto entregado consistió en ocho pares de cuchillo y tenedor, más un cuchillo de cacería. "Fueron hechos con un disco de sembradora que labró la tierra argentina y con el bronce de cilindros de molino que sacaban el agua de nuestra tierra", explica el artesano.

La entrega tuvo lugar en Capital Federal, en el Hotel Sheraton. Al recordar lo vivido, el cuchillero expresa: "Como dicen, nadie es profeta en su tierra, pero para mí es un orgullo. La satisfacción propia de representar no solo a mi trabajo, sino a mi país, porque fui seleccionado habiendo muchísimos mejores que yo. Pero lo que gustó fue el estilo. En el momento no caía. Después, cuando uno empieza a leer la historia del hombre, ahí te cae la ficha".