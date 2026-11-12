Feria Bohemia: una propuesta que invita a descubrir universos mágicos y emprendedores

Se trata de una feria esoterica, vintage y de emprendedores que se realizará este domingo en Paraná con entrada libre y gratuita.

La Feria Bohemia se realizará el domingo 15 de noviembre en Casa Encendida, con entrada libre y gratuita. Habrá emprendimientos, arte, lecturas de cartas, productos esotéricos, moda circular y propuestas gastronómicas. La iniciativa busca ofrecer una experiencia diferente, promover el intercambio y generar un espacio de encuentro para personas con intereses afines.

Una propuesta que combina magia, arte, emprendimientos y gastronomía llegará a Paraná con la primera edición de Feria Bohemia, un encuentro que busca ir más allá del concepto tradicional de feria. La actividad tendrá lugar el domingo 15 de noviembre en Casa Encendida, ubicada en Andrés Pazos 179, con entrada libre y gratuita.

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La iniciativa es impulsada por Nadia Freyre, sacerdotisa, junto a su socia y amiga Tatiana. "Feria Bohemia es un proyecto que nace de un sueño y de unas ganas de reunirnos con personas afines que tengan estos intereses. Toda esta energía bohemia es algo que ha marcado mi vida siempre y la idea es recuperar espacios para lo holístico, para lo mágico, para el arte, para el encuentro entre personas y para los emprendedores", según contó Nadia en diálogo con Radio La Red Paraná (88.7).

En ese sentido, señaló que uno de los principales objetivos es generar comunidad y propiciar el intercambio entre quienes habitualmente desarrollan sus actividades de manera individual.

"Cada emprendedor está en su taller, en su casa, cada bruja en su cueva, cada uno en su bosque. Entonces, la idea es reunirnos en este espacio para crear comunidad, crear una tribu, conocernos entre todos e intercambiar arte, energía y productos", expresó.

Una feria que propone vivir una experiencia

Uno de los aspectos distintivos de Feria Bohemia será su búsqueda de ofrecer algo diferente a un paseo comercial convencional. La propuesta apunta a que quienes se acerquen no solamente recorran los puestos y compren productos, sino que puedan conocer las historias y los universos que hay detrás de cada emprendimiento.

"La idea es una experiencia. No queremos crear este espacio como un paseo de compras solamente, donde uno va, mira los stands, recorre los puestos y consume lo que el feriante ofrece. Queremos sumergirnos en una experiencia. Cada uno de los feriantes va a mostrar y brindar un pedacito de su alma, va a mostrar su universo", sostuvo Freyre.

Para acompañar esa identidad, tanto las organizadoras como los participantes estarán caracterizados, con una ambientación que buscará trasladar al público fuera de lo cotidiano.

Magia, arte, lecturas y moda circular

La feria contará con una amplia variedad de propuestas vinculadas con diferentes expresiones artísticas y culturales. Habrá emprendimientos de sahumerios, velas, elementos y suministros para prácticas mágicas, además de piezas artísticas realizadas con acuarela.

También estarán presentes propuestas inspiradas en estilos nórdicos, celtas y en la magia del bosque. Entre las actividades se ofrecerán lecturas de diferentes mancias, cartas españolas, runas gitanas y runas nórdicas.

A su vez, habrá venta de mazos, oráculos, tarot y paños, junto con emprendimientos de accesorios como collares, pulseras y aros.

La indumentaria tendrá su espacio con vestidos y una propuesta de moda circular. En este último caso, la intención es ofrecer prendas seleccionadas, con una identidad particular y la posibilidad de darles una segunda vida. "La idea no es ir a encontrar un jean o una remera que podés encontrar en cualquier lado. Queremos que sea todo curado, seleccionado, con magia, con espíritu y que merezca una segunda vida. Ir a revolver y encontrar algún tesoro", describió.

Gastronomía y entrada gratuita

Feria Bohemia también tendrá propuestas gastronómicas para quienes quieran quedarse a disfrutar de la tarde. Habrá café, té e infusiones, opciones para merendar y una cantina de Casa Encendida para quienes deseen picar algo hacia el atardecer y la noche.

Además, se ofrecerán tragos especiales, hidromiel y un vino especial. Los visitantes también podrán llevar su mate y compartir el espacio con amigos, en pareja o en familia.

La convocatoria está abierta a todo público, tanto a personas que ya conocen y practican disciplinas vinculadas con la magia y lo holístico como a quienes simplemente sienten curiosidad por acercarse a ese universo.

"Podés ir, pasear, salirte del mundo cotidiano, sumergirte en una experiencia, vivir un momento mágico y disfrutar. La idea es dejar que la bohemia nos sorprenda", concluyó Nadia Freyre.