Con Muslera como héroe, Estudiantes eliminó por penales a Flamengo y enfrentará al Palmeiras en la final de la Copa Libertadores. El Pincha aguantó más de media hora con uno menos y se llevó el pase en la tanda desde los 12 pasos. Se enfrentará al Verdao en busca del título
Histórico: Estudiantes eliminó por penales a Flamengo y enfrentará al Palmeiras en la final
Estudiantes aguantó más de media hora con uno menos y se llevó el pase en la tanda desde los 12 pasos. Jugará la final en Montevideo.
Minuto a minuto
¡ATAJÓ MUSLERA Y ESTUDIANTES CLASIFICÓ A LA FINAL!
¡Gol de Estudiantes!
Tiago Palacios pateó fuerte y decretó el 3-2.
¡Gol de Flamengo!
Leo Pereira puso el 2-2.
¡Gol de Estudiantes!
Mancuso tomó una carrera larga y sacó un remate seco y rasante para poner el 2-1.
¡ATAJÓ MUSLERA!
Otra vez el arquero se arrojó sobre su derecha y le tapó el tiro a Paquetá.
¡Falló Cetré!
En la segunda oportunidad, el delantero de Estudiantes falló cuando tiró el balón por arriba del travesaño.
Cetré se resbaló y le dio con las dos piernas
¡ATAJÓ MUSLERA!
El arquero se lució y le tapó el remate a Jorginho.
¡Gol de Estudiantes!
José Sosa puso el 1-1.
¡Gol de Flamengo!
De Arrascaeta abrió la serie y puso el 1-0.
¡COMIENZA LA TANDA DE PENALES!
95 minutos: ¡Final del partido!
Estudiantes y Flamengo igualaron 0-0 y definen el pase a la final de la Copa Libertadores en los penales.
¡Adicionaron cinco minutos más!
89 minutos: cambio en Estudiantes
Ingresó José Sosa y salió Alexis Castro.
86 minutos: ¡Se lo perdió Flamengo!
Lucas Paquetá ganó en lo alto, cabeceó y el balón pasó cerca del arco defendido por Muslera. Tras eso, salió Pedro e ingresó el argentino Joaquín Freitas.
81 minutos: se salvó Estudiantes
Fernando Muslera le tapó un cabezazo al recién ingresado Gonzalo Plata. El arquero uruguayo quedó cortado en el labio.
75 minutos: triple cambio en Estudiantes
Ingresaron Edwuin Cetré, Tomás Palacios y Adolfo Gaich. Se fueron Marcos Rojo, Joaquín Tobio Burgos y Guido Carrillo.
70 minutos: se reanuda el partido
68 minutos: pausa de hidratación
66 minutos: cambio en Flamengo
Salió Carrascal y entró Giorgian De Arrascaeta.
65 minutos: amonestado Piovi en Estudiantes
El volante cometió dos infracciones seguidas: a Carrascal y a Paquetá
54 minutos: otra amarilla en Estudiantes
Santiago Núñez recibió un apercibimiento y el Pincha se carga de amonestados.
49 MINUTOS: ¡ESTUDIANTES SE QUEDÓ CON 10 JUGADORES!
Baltasar Rodríguez vio la segunda tarjeta amarilla y fue expulsado. En el tiro libre, Paquetá exigió a Muslera.
48 minutos: amonestado González Pirez
El defensor de Estudiantes vio la amarilla por una falta a Carrascal.
¡Comenzó el segundo tiempo!
37 minutos: primer cambio en Estudiantes
Tomás Palacios reemplazó a Joaquín Correa.
Joaquín Correa no pudo seguir en la cancha. Desde la transmisión oficial precisaron que tenía una molestia física (Crédito: Reuters/Sergio Moraes)22:06 hsHoy
35 minutos: Baltasar Rodríguez, amonestado
Luego de perdonar muchas infracciones de Flamengo y Estudiantes, el árbitro Gustavo Tejera le mostró la amarilla al joven de 23 años tras derribar a Jorginho en mitad de cancha.
32 minutos: Flamengo volvió a apretar y casi llega el primer gol
El Mengao aprovechó la indecisión de Marcos Rojo para ir al choque y Pedro se filtró a su espalda para dirigirse hacia el arco de Fernando Muslera, pero intentó ajustar demasiado un remate que se fue por el fondo.
23 minutos: tremendo corte salvador de Santiago Núñez
El defensor de Estudiantes le frenó un intento a Emerson Royal a centímetros de la valla de Muslera.
20 minutos: otro acercamiento del Pincha
Joaquín Tobio Burgos levantó un excelente centro en un tiro libre a la cabeza de Leandro González Pirez, pero su testazo se marchó desviado.
16 MINUTOS: ¡ROSSI Y EL PALO LE NEGARON EL GOL A ESTUDIANTES!
Baltasar Rodríguez realizó un derechazo desde lejos despejado por el arquero y el caño izquierdo al córner.
15 MINUTOS: ¡MARCOS ROJO ESTUVO CERCA DEL PRIMER GOL!
El defensor no pudo darle potencia a su tiro en el área chica a la salida de una pelota detenida y forzó una tapada a puro reflejo de Agustín Rossi.
8 minutos: respondió Flamengo con su estrella
Lucas Paquetá sacudió un disparo desde el vértice izquierdo del área, que se perdió por encima del travesaño.
2 minutos: el primer intento fue de Estudiantes
Santiago Núñez finalizó un avance con un disparo desde lejos a las manos de Agustín Rossi.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
¡SALIERON LOS EQUIPOS A LA CANCHA!
Ya se viene el encuentro entre Estudiantes y Flamengo en Brasil.
¡FORMACIONES CONFIRMADAS DE FLAMENGO Y ESTUDIANTES!
Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Lucas Paquetá; Jorge Carrascal, Pedro y Samuel Lino. DT: Leonardo Jardim
Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Marcos Rojo, Baltasar Rodríguez; Alexis Castro, Ezequiel Piovi; Joaquín Correa; Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina