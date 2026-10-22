El riesgo país, el indicador del JP Morgan, volvió a superar la barrera de las 700 unidades, presionado por el combo de la debilidad en los títulos.

El riesgo país cerró en 704 puntos básicos en una jornada compleja para los mercados.

El riesgo país de la Argentina cerró la jornada de este jueves en 704 puntos básicos, impulsado por una nueva caída de los bonos argentinos y un escenario internacional adverso marcado por el precio del petróleo por encima de los US$ 110.

Este repunte vuelve a encender las alarmas en el mercado financiero local, que ve cómo se acortan las chances de conseguir financiamiento externo en condiciones accesibles.

El riesgo país, arriba de los 700 puntos

En el plano local, la desconfianza del mercado se profundizó tras el informe del Indec que registró una caída interanual del 1,7% en la actividad económica durante agosto. Este dato ratificó que el enfriamiento de la economía real es más profundo de lo que muchos inversores calculaban, pegando de lleno en las expectativas sobre el rumbo financiero a corto plazo.

Asimismo, la constante retracción de los bonos argentinos empuja automáticamente hacia arriba el indicador elaborado por el JP Morgan. Por su parte, el contexto externo tampoco da tregua y suma presión al combo financiero.

Por ello, la atención de la City seguirá puesta en las próximas mediciones oficiales y en la evolución de las variables externas para ver si la economía logra encontrar el alivio.