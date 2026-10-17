Estudiantes ganó en su cancha y se clasificó a las semifinales

En el Parque Urquiza, Estudiantes superó a Jockey de Venado Tuerto y se metió en la definición del Top 10. Rowing cayó de visitante ante Santa Fe RC.

Estudiantes se impuso de local y se clasificó a semifinales.

En el Parque Urquiza, Estudiantes logró este sábado un gran triunfo ante Jockey Club de Venado Tuerto que le permitió clasificar a las semifinales del Top 10 en el Torneo Regional del Litoral de rugby. El Albinegro se impuso 29 a 22 para meterse nuevamente en la definición del certamen interuniones.

Por su parte, el Paraná Rowing Club cayó ante Santa Fe RC en Sauce Viejo por 58 a 38, en un partido con muchas emociones. Con el triunfo, el Tricolor santafesino también logró meterse en las semis del TRL.

En los otros resultados de la jornada, Gimnasia de Rosario superó a CRAI por 41 a 29; Old Resian perdió como local ante Universitario de Rosario por 38 a 21 y en el clásico rosarino, Jockey Club superó a domicilio a Duendes por 32 a 13. Este marcador, también le permitió al Verdiblanco meterse entre los primeros cuatro equipos que pelearán por el título.

Las posiciones quedaron de la siguiente manera: Duendes RC 61 puntos (*); Estudiantes 60 (*); Santa Fe RC 57 (*); Jockey (R) 57 (*); Gimnasia 50; CRAI 46; Rowing 44; Universitario (R) 38; Old Resian 28; Jockey (VT) 18. (*) Clasificados a semifinales 2026.

La última fecha tendrá estos encuentros: CRAI-Estudiantes; Rowing-Gimnasia; Universitario (R)-Jockey (R); Jockey (VT)-Duendes y Old Resian-Santa Fe RC.

En Segunda División, ganó el Verde

En su cancha, el club Tilcara derrotó este sábado a Belgrano/Regatas de San Nicolás, en el marco de la cuarta fecha de la Copa de Plata de Segunda División.