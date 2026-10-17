En el Parque Urquiza, Estudiantes logró este sábado un gran triunfo ante Jockey Club de Venado Tuerto que le permitió clasificar a las semifinales del Top 10 en el Torneo Regional del Litoral de rugby. El Albinegro se impuso 29 a 22 para meterse nuevamente en la definición del certamen interuniones.
Estudiantes ganó en su cancha y se clasificó a las semifinales
En el Parque Urquiza, Estudiantes superó a Jockey de Venado Tuerto y se metió en la definición del Top 10. Rowing cayó de visitante ante Santa Fe RC.
Por su parte, el Paraná Rowing Club cayó ante Santa Fe RC en Sauce Viejo por 58 a 38, en un partido con muchas emociones. Con el triunfo, el Tricolor santafesino también logró meterse en las semis del TRL.
En los otros resultados de la jornada, Gimnasia de Rosario superó a CRAI por 41 a 29; Old Resian perdió como local ante Universitario de Rosario por 38 a 21 y en el clásico rosarino, Jockey Club superó a domicilio a Duendes por 32 a 13. Este marcador, también le permitió al Verdiblanco meterse entre los primeros cuatro equipos que pelearán por el título.
Las posiciones quedaron de la siguiente manera: Duendes RC 61 puntos (*); Estudiantes 60 (*); Santa Fe RC 57 (*); Jockey (R) 57 (*); Gimnasia 50; CRAI 46; Rowing 44; Universitario (R) 38; Old Resian 28; Jockey (VT) 18. (*) Clasificados a semifinales 2026.
La última fecha tendrá estos encuentros: CRAI-Estudiantes; Rowing-Gimnasia; Universitario (R)-Jockey (R); Jockey (VT)-Duendes y Old Resian-Santa Fe RC.
En Segunda División, ganó el Verde
En su cancha, el club Tilcara derrotó este sábado a Belgrano/Regatas de San Nicolás, en el marco de la cuarta fecha de la Copa de Plata de Segunda División.