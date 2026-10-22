Polémica en Pueblo Brugo por el pedido para cerrar un basural.

Desde el Municipio de Pueblo Brugo aclararon que desde hace tiempo dejaron de arrojar residuos en ese lugar, “ya que ese no es nuestro actual basural”.

La orden de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos de suspender de manera inmediata, total y definitiva el ingreso, descarga, acopio y enterramiento de residuos en Pueblo Brugo , generó una impensada polémica ante la respuesta que hubo por parte de la Municipalidad de la localidad ubicada a unos 72 kilómetros de Paraná.

“Hace tiempo se dejó de arrojar residuos en ese lugar, ya que ese no es nuestro actual basural”, indicaron.

La medida por el basural de Pueblo Brugo

La decisión por parte de las autoridades provinciales quedó establecida mediante la Resolución Nº 593, fechada el 19 de octubre, que también dispone la apertura de un sumario administrativo contra la Municipalidad, actualmente administrada por Martín Ruiz, del Partido Justicialista, quien ocupa la conducción comunal desde 2019.

Según la resolución, el procedimiento busca determinar las responsabilidades por los incumplimientos ambientales detectados en el predio y por la continuidad de actividades que ya habían sido objeto de medidas preventivas e intimaciones anteriores. Además, la Secretaría de Ambiente advirtió que, si se detectan nuevos vuelcos de residuos, solicitará de inmediato el auxilio de la fuerza pública para impedir el ingreso de vehículos y presentará una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal por el presunto delito de desobediencia a la autoridad.

Entre los hechos señalados por el organismo provincial figura la presunta operación ilegal y continuada de un sitio clandestino de disposición final de residuos a cielo abierto, con cavas excavadas sobre una calle pública rural. La resolución también menciona la falta de evaluación de impacto ambiental, el incumplimiento de la Ley Provincial Nº 10.311 y la desobediencia a una orden de suspensión preventiva de la actividad dictada el 18 de agosto de 2021.

A estas observaciones se suman la degradación y el vuelco de residuos en áreas contiguas de bosque nativo, así como el incumplimiento de las exigencias establecidas en el Informe Técnico N.º 98/2024.

Las autoridades ambientales consideran que estas situaciones requieren medidas concretas para impedir que continúe la actividad y avanzar en la regularización del manejo de los residuos sólidos urbanos de la localidad.

Los antecedentes del expediente se remontan a diciembre de 2022, cuando la Secretaría de Ambiente sancionó a la Municipalidad de Pueblo Brugo mediante la Resolución Nº 3261/22. En aquella oportunidad, el organismo aplicó un apercibimiento conforme al artículo 27, inciso 1, de la Ley Provincial Nº 10.311 y exigió regularizar la situación en un plazo de 20 días, bajo advertencia de considerar al municipio reincidente. Posteriormente, el 5 de octubre de 2023, personal técnico del Área Residuos realizó una inspección en el predio. De acuerdo con las actuaciones administrativas, se constató que una de las cavas se encontraba colmada y contenía efluentes lácteos y basura.

También se observó que una segunda cava había sido excavada sobre la calle pública, con afloramiento de agua de la napa freática. El informe advirtió, además, que el sitio de disposición de residuos limita directamente con una zona de bosque nativo.

La intervención de la Justicia

Según los antecedentes citados en la nueva resolución, el municipio no respondió a una intimación de Ambiente para abordar las irregularidades detectadas. El conflicto también tuvo un recorrido judicial a partir de una acción de amparo ambiental promovida por Hugo Oscar Macchi, en representación del reclamo vinculado con los perjuicios ocasionados por el basural. El 19 de diciembre de 2024 se realizó una audiencia de conciliación ante el titular del Juzgado de Garantías Nº 5 de Paraná, Elvio Osir Garzón.

En esa instancia, la Municipalidad de Pueblo Brugo asumió formalmente el compromiso de presentar un informe sobre la situación. Más adelante, el 27 de diciembre de 2024 y el 17 de febrero de 2025, el municipio propuso dos terrenos ubicados en el paraje La Piragua como posibles alternativas para trasladar el sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos.

Sin embargo, las propuestas fueron consideradas incompletas por carecer de un estudio de impacto ambiental, análisis de suelo y napas, y un plan de remediación de los sectores afectados. El 19 de marzo de 2025, el Juzgado de Garantías hizo lugar al amparo ambiental y condenó al municipio a avanzar con una serie de medidas para solucionar el problema. Entre las obligaciones establecidas se incluyeron la relocalización definitiva del sitio de disposición de residuos, el cierre del basural, la presentación de un estudio de impacto ambiental específico, la participación ciudadana obligatoria y el saneamiento integral del área afectada.

La sentencia fue apelada, pero el 16 de mayo de 2025 el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos confirmó lo resuelto en primera instancia y declaró la “ilegitimidad manifiesta y continuada” del accionar municipal por infracción a las normas ambientales de orden público.

La respuesta de la Municipalidad

La Municipalidad de Pueblo Brugó lanzó un comunicado ayer en respuesta de la resolución de Ambiente . “Ante la información que circula públicamente sobre el antiguo basural ubicado sobre el camino viejo, consideramos necesario aclarar a la comunidad que la Municipalidad de Pueblo Brugo hace tiempo dejó de arrojar residuos en ese lugar, ya que ese no es nuestro actual basural”, indicaron.

"La presencia de basura en el predio responde a conductas irresponsables de personas que continúan arrojando residuos donde no corresponde. No obstante, la Municipalidad se hará cargo de realizar la limpieza del lugar y de retirar los residuos que allí se encuentran. Asimismo, se reitera que se encuentra prohibido terminantemente arrojar residuos en ese predio, con el objetivo de evitar que esta situación vuelva a repetirse”, agregaron.

"Por eso, solicitamos la colaboración y la responsabilidad de cada vecino, respetando los espacios y evitando arrojar residuos en lugares prohibidos. Cuidar Pueblo Brugo es una responsabilidad de todos. No permitamos que la irresponsabilidad de algunos perjudique a toda la comunidad. Entre todos podemos mantener nuestra localidad limpia y cuidar el ambiente", finalizaron.