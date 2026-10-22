La ameba vive en aguas dulces cálidas y puede provocar una enfermedad cerebral con una mortalidad del 97%. Un caso fatal se registró en Catamarca.

Qué es la ameba «comecerebros», cómo se transmite y cuáles son los síntomas de la infección.

La Naegleria fowleri, conocida popularmente como la ameba «comecerebros», es un microorganismo unicelular que habita principalmente en aguas dulces cálidas y puede provocar una infección cerebral extremadamente grave. Aunque los contagios son poco frecuentes, la enfermedad presenta una elevada tasa de mortalidad y puede avanzar rápidamente una vez que aparecen los primeros síntomas.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, aproximadamente el 97% de las personas que desarrollan meningoencefalitis amebiana primaria (MAP), la enfermedad causada por este microorganismo, fallecen.

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La ameba volvió a generar preocupación tras conocerse el fallecimiento de un niño de 10 años en Fiambalá, Catamarca. El menor padeció meningoencefalitis amebiana primaria y, como medida preventiva, la Municipalidad dispuso la clausura de un complejo termal de esa localidad.

Sin embargo, el cierre del establecimiento no implica por sí mismo que el contagio se haya producido en sus instalaciones.

Qué es la Naegleria fowleri y dónde se encuentra

La Naegleria fowleri es una ameba termófila, es decir, un organismo que se desarrolla especialmente en ambientes con temperaturas elevadas. Se encuentra principalmente en lagos, ríos, lagunas y fuentes termales de agua dulce, especialmente en regiones tropicales y subtropicales.

De acuerdo con los CDC, este microorganismo se reproduce con mayor facilidad a temperaturas cercanas a los 46 grados Celsius. También puede encontrarse en piscinas que no cuentan con niveles adecuados de cloración y, excepcionalmente, en sistemas de distribución de agua contaminados.

En condiciones normales, la ameba se alimenta de bacterias presentes en el agua y el suelo. No obstante, cuando ingresa al organismo humano por una vía específica, puede provocar una infección grave del sistema nervioso central.

Los especialistas señalan que la Naegleria fowleri no habita en agua salada y que su presencia está relacionada principalmente con ambientes de agua dulce cálida.

Cómo ingresa al organismo y provoca la infección

El contagio se produce cuando el agua que contiene la ameba ingresa por la nariz. Esto puede suceder durante actividades recreativas como nadar, bucear o sumergirse en lagos, ríos y aguas termales.

Una vez dentro de las fosas nasales, el microorganismo puede desplazarse a través del nervio olfatorio hasta alcanzar el cerebro, donde desencadena una respuesta inflamatoria intensa y provoca la destrucción del tejido cerebral.

Esta enfermedad recibe el nombre de meningoencefalitis amebiana primaria y constituye una emergencia médica por su rápida evolución.

Los CDC aclaran que la infección no se transmite de persona a persona ni se contrae por beber agua contaminada. Tampoco se propaga mediante gotículas respiratorias o aerosoles.

Por lo tanto, el principal factor de riesgo es la entrada de agua contaminada directamente por la nariz.

Cuáles son los primeros síntomas

Las manifestaciones de la enfermedad pueden aparecer pocos días después del contacto con el microorganismo.

Según los CDC, los síntomas suelen comenzar aproximadamente cinco días después de la exposición, aunque el período puede variar entre uno y doce días.

Entre los primeros signos se encuentran la fiebre, el dolor intenso de cabeza, las náuseas y los vómitos. A medida que la infección progresa, pueden aparecer rigidez en el cuello, confusión, alteraciones del equilibrio, convulsiones y pérdida del conocimiento.

La inflamación cerebral puede agravarse rápidamente y provocar daños irreversibles. En los casos más severos, los pacientes entran en coma y pueden fallecer en pocos días.

Por este motivo, los especialistas recomiendan acudir de inmediato a un centro de salud cuando aparecen síntomas compatibles después de haber realizado actividades en aguas dulces cálidas.

Qué tratamientos existen y cómo prevenirla

El tratamiento de la meningoencefalitis amebiana primaria requiere atención hospitalaria urgente y la administración de una combinación de medicamentos específicos.

Entre los fármacos utilizados se encuentran la anfotericina B y la miltefosina, junto con otros medicamentos que pueden integrar el tratamiento según la evaluación de los profesionales.

Aunque se han registrado casos de supervivencia, la enfermedad presenta una mortalidad muy elevada. Su baja frecuencia y rápida evolución dificultan tanto el diagnóstico temprano como la aplicación oportuna de los tratamientos.

Para reducir el riesgo de infección, los CDC recomiendan evitar que el agua dulce cálida ingrese por la nariz. Entre las medidas preventivas se encuentran mantener la cabeza fuera del agua, utilizar pinzas nasales al sumergirse y evitar remover sedimentos en sectores poco profundos.

Asimismo, para los lavados nasales debe utilizarse agua destilada, estéril o previamente hervida y enfriada.