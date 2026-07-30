Gualeguay recibe a la élite de la pelota paleta con el 82° Campeonato Argentino

El torneo de Primera comenzará este viernes en las instalaciones del Club Pelota Gualeguay y se extenderá hasta el domingo.

El certamen será en el Club Pelota de Gualeguay.

La ciudad de Gualeguay se prepara para vivir un fin de semana histórico con la disputa del 82° Campeonato Argentino de Pelota Paleta – Primera Categoría Trinquete, uno de los torneos más importantes del calendario nacional de este tradicional deporte.

La competencia comenzará este viernes en las instalaciones del Club Pelota Gualeguay y se extenderá hasta el domingo, reuniendo a las principales figuras del país en tres jornadas de intensa actividad deportiva.

El mundialista Lisandro Martínez recibió el cariño de todo Gualeguay

Desde las 10 comenzarán los primeros partidos, en una programación que se desarrollará durante toda la jornada y que enfrentará a las doce federaciones participantes en busca de los primeros puntos del certamen.

El tradicional trinquete del Club Pelota Gualeguay será el escenario de una verdadera fiesta deportiva, donde los mejores especialistas del país buscarán quedarse con uno de los títulos más prestigiosos de la pelota paleta argentina.

Una ceremonia inaugural con presencia de autoridades en Gualeguay

En medio de la programación deportiva, alrededor de las 20 horas se realizará el acto oficial de apertura del campeonato.

La ceremonia contará con el ingreso de las delegaciones junto a sus abanderados y la presencia de autoridades provinciales, municipales y dirigentes de la disciplina.

Participarán la intendenta de Gualeguay, Dora Bogdan; el presidente de la Confederación Argentina de Pelota, Pablo Lambardi; el presidente de la Federación Entrerriana de Pelota, José Gastaldo; el presidente del Club Pelota Gualeguay, Nicolás Carbone, además de integrantes de la Comisión Directiva de la institución y alumnos de la Escuelita de Pelota.

El acto incluirá la interpretación del Himno Nacional Argentino y de la Marcha de Entre Ríos, a cargo del Coro Juan Sebastián, además de las palabras de bienvenida de las autoridades presentes.

Una vez finalizado el protocolo, el campeonato continuará con una nueva programación de encuentros.

Los mejores pelotaris del país llegan al Club Club Pelota Gualeguay

El Argentino reunirá a varios de los máximos exponentes de la pelota paleta nacional, entre ellos campeones argentinos e internacionales que buscarán quedarse con el título de Primera Categoría.

Durante las tres jornadas, Gualeguay recibirá a deportistas, entrenadores, dirigentes, árbitros y aficionados provenientes de distintos puntos del país, consolidándose como el epicentro nacional de este deporte.

Las federaciones participantes serán:

Buenos Aires

Chubut

Córdoba

Entre Ríos

La Pampa

Mendoza

Federación Metropolitana (Capital Federal)

Neuquén

Río Negro

San Luis

Santa Fe

Tucumán

El torneo también contará con la participación de árbitros nacionales, acompañados por un juez local.

Los representantes de Entre Ríos

La delegación entrerriana buscará hacerse fuerte como local con un equipo integrado por:

Federico Fernández

Juan Firpo

Lorenzo Cardozo

Los tres pelotaris intentarán llevar nuevamente a la provincia a lo más alto del podio frente a rivales de gran jerarquía.

Planteles participantes

Buenos Aires

Camilo Ibarra

Jesús Balta

Lautaro Ercilla

Chubut

Héctor Ariel Basualdo

Lautaro Nicolás Torres

Diego Martín Painenau

Córdoba

Alejandro Ruiz

Jesús Ceballos

Simón Cano Paetz

Entre Ríos

Federico Fernández

Juan Firpo

Lorenzo Cardozo

La Pampa

Santiago Germán Dias

Francisco Rivero

Omar Ángel Heib

Mendoza

Juan Cuevas

Tomás Molteno

Alexis Corso

Federación Metropolitana

Facundo Andreasen

Santiago Andreasen

Kevin Agustín Cano

Sascha Nicolás Vidal

Tomás Martín Pestoni

Gastón Leandro Mutti

Río Negro

Valentino De Angelis

Giuliano Martínez Palmes

Fausto Raimondo Carballo

San Luis

Andrés Villegas

Nicolás Berruezo

Alfredo Villegas

Santa Fe

Bernardo Algarbe

Guillermo Osorio

Darío Cedrez

Tucumán

Jonathan Miranda

Jorge Pinto

Un torneo con historia

El Campeonato Argentino de Primera Categoría representa la máxima competencia nacional de trinquete y constituye una de las citas más tradicionales del deporte argentino.

La elección de Gualeguay como sede ratifica el crecimiento de la pelota paleta en Entre Ríos y el prestigio del Club Pelota Gualeguay, una institución con una extensa trayectoria en la organización de eventos de jerarquía.

Durante tres días, el público podrá disfrutar de partidos de altísimo nivel técnico, protagonizados por jugadores que integran la élite nacional y que buscarán escribir su nombre en la historia del 82° Campeonato Argentino.