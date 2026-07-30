La aplicación Mi Entre Ríos reúne más de 40 gestiones provinciales y ya permitió iniciar más de 43.000 trámites desde el celular.

Mi Entre Ríos superó los 100.000 usuarios y amplía el acceso a trámites digitales en la provincia.

La aplicación Mi Entre Ríos superó los 100.000 usuarios registrados y se consolidó como la principal plataforma digital para acceder a trámites y servicios del Gobierno provincial. La herramienta permite realizar más de 40 gestiones desde el celular, de manera ágil, sin necesidad de concurrir a oficinas públicas.

Desde su puesta en funcionamiento, la plataforma ya permitió iniciar más de 43.000 trámites digitales, convirtiéndose en uno de los principales canales de vinculación entre el Estado y la ciudadanía.

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Entre las gestiones disponibles se encuentran la solicitud de partidas del Registro Civil –como actas de nacimiento, matrimonio y defunción–, consultas y pagos vinculados a ATER, acceso a credenciales digitales, servicios de Enersa, la exención de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) para viajar fuera de la provincia, recibos de sueldo de empleados públicos y otros trámites que se incorporan de manera progresiva.

El crecimiento de la plataforma forma parte del proceso de transformación digital impulsado por el Gobierno de Entre Ríos para modernizar la administración pública, simplificar gestiones y facilitar el acceso a los servicios provinciales.

Herramienta importante

Al destacar el hito alcanzado, el gobernador Rogelio Frigerio afirmó que los más de 100.000 usuarios reflejan que "miles de entrerrianos hoy pueden realizar sus trámites de una manera más simple, más rápida y sin necesidad de trasladarse". Además, aseguró que el objetivo es continuar incorporando herramientas que acerquen el Estado a toda la provincia.

Por su parte, el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, sostuvo que la transformación digital "no consiste únicamente en incorporar tecnología, sino en mejorar la forma en que el Estado se relaciona con los ciudadanos", al tiempo que remarcó que cada nuevo trámite incorporado representa "menos burocracia y más tiempo para las personas".

En tanto, el secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, Emanuel Gainza, señaló que Mi Entre Ríos "se convirtió en la puerta de entrada a los servicios digitales de la provincia" y consideró que la cantidad de usuarios demuestra que el proceso de modernización "ya es una realidad para miles de entrerrianos".

La aplicación continuará sumando nuevas funcionalidades para ampliar la cantidad de gestiones disponibles de forma digital. Puede utilizarse desde el portal oficial del Gobierno provincial o descargarse gratuitamente para dispositivos Android e iPhone.