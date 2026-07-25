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Lisandro Martínez será homenajeado en Gualeguay

Este domingo, desde las 15, en la Costanera de la Ciudad de los Poetas, se llevará a cabo una distinción a Lisandro Martínez tras el Mundial.

25 de julio 2026 · 18:40hs
Lisandro Martínez recibirá una distinción en su ciudad natal.

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Gualeguay se vestirá de celeste y blanco este domingo para homenajear a Lisandro Martínez, campeón del mundo con la Selección argentina y uno de los grandes referentes deportivos surgidos de la ciudad. El acto, abierto a toda la comunidad, se llevará a cabo desde las 15 en la Costanera.

La Municipalidad de Gualeguay convocó a vecinos y visitantes a participar del recibimiento al defensor, quien volvió a representar al país en el Mundial 2026. La iniciativa busca reconocer su trayectoria y celebrar el orgullo que genera su figura para la comunidad y para toda la provincia de Entre Ríos.

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A través de sus redes sociales, el municipio invitó a compartir la jornada en familia y con amigos. “¡Gualeguay se viste de celeste y blanco para recibir a Lisandro Martínez!”, expresaron en la publicación oficial.

“Este domingo recibimos con orgullo a uno de los nuestros. Un campeón del mundo que lleva a Gualeguay y a Entre Ríos en el corazón”, agregaron desde la Municipalidad.

El homenaje será en la Costanera de Gualeguay

El homenaje tendrá lugar este domingo 26 de julio, desde las 15, en la Costanera de Gualeguay. Como parte de la convocatoria, se pidió a quienes concurran que lleven banderas argentinas para acompañar la celebración.

“Vení a compartir este momento único, con tu familia y amigos, para brindarle el reconocimiento y el cariño que se merece”, señalaron desde el municipio, que cerró la invitación con un mensaje para toda la comunidad: “Traé tu bandera y sumate a esta gran bienvenida. ¡Te esperamos para recibir juntos a Licha Martínez!”.

Lisandro Martínez Gualeguay Homenaje Fútbol
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