Lisandro Martínez será homenajeado en Gualeguay

Este domingo, desde las 15, en la Costanera de la Ciudad de los Poetas, se llevará a cabo una distinción a Lisandro Martínez tras el Mundial.

Gualeguay se vestirá de celeste y blanco este domingo para homenajear a Lisandro Martínez , campeón del mundo con la Selección argentina y uno de los grandes referentes deportivos surgidos de la ciudad. El acto, abierto a toda la comunidad, se llevará a cabo desde las 15 en la Costanera.

La Municipalidad de Gualeguay convocó a vecinos y visitantes a participar del recibimiento al defensor, quien volvió a representar al país en el Mundial 2026. La iniciativa busca reconocer su trayectoria y celebrar el orgullo que genera su figura para la comunidad y para toda la provincia de Entre Ríos.

A través de sus redes sociales, el municipio invitó a compartir la jornada en familia y con amigos. “¡Gualeguay se viste de celeste y blanco para recibir a Lisandro Martínez!”, expresaron en la publicación oficial.

“Este domingo recibimos con orgullo a uno de los nuestros. Un campeón del mundo que lleva a Gualeguay y a Entre Ríos en el corazón”, agregaron desde la Municipalidad.

El homenaje será en la Costanera de Gualeguay

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El homenaje tendrá lugar este domingo 26 de julio, desde las 15, en la Costanera de Gualeguay. Como parte de la convocatoria, se pidió a quienes concurran que lleven banderas argentinas para acompañar la celebración.

“Vení a compartir este momento único, con tu familia y amigos, para brindarle el reconocimiento y el cariño que se merece”, señalaron desde el municipio, que cerró la invitación con un mensaje para toda la comunidad: “Traé tu bandera y sumate a esta gran bienvenida. ¡Te esperamos para recibir juntos a Licha Martínez!”.