Aguará guazú rescatado en Gualeguay se recupera y va camino a libertad

Tras su recuperación total el aguará guazú que está en la reserva natural El Potrero será liberado con un collar de seguimiento satelital.

El objetivo final de los especialistas de El Potrero es su liberación definitiva, con un collar de seguimiento satelital.

El ejemplar macho de aguará guazú (Chrysocyon brachyurus) , rescatado a principios de julio en la ciudad de Gualeguay , muestra una evolución favorable en su proceso de rehabilitación en la Reserva El Potrero, en Gualeguaychú.

El animal, que pertenece a una especie declarada Monumento Natural en Entre Ríos , se encuentra actualmente en un área de pre-suelta bajo un estricto esquema de monitoreo tecnológico para asegurar su eventual regreso a la vida silvestre.

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El hallazgo: un "perro grande" en el baldío

La historia comenzó el pasado 8 de julio, cuando un vecino de la Segunda Sección Chacras de Gualeguay alertó sobre la presencia de lo que parecía ser un «perro grande» perdido en un terreno baldío.

Al arribar al lugar, efectivos de la Brigada de Prevención de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos constataron que se trataba de un ejemplar de aguará guazú, el cánido más grande de Sudamérica y una de las especies más amenazadas de la fauna nativa.

Para garantizar la seguridad del ejemplar, un médico veterinario policial procedió a realizar la anestesia y captura, permitiendo su traslado inmediato a la Reserva El Potrero.

Reserva Natural El Potrero

Proceso de rehabilitación y monitoreo

Tras su llegada a Gualeguaychú, el ejemplar fue recibido por la veterinaria Myriam Vinocur y un equipo especializado. Ladislao Foldesi, encargado del monitoreo en la reserva, informó que el animal camina, come con suplementos de carnes y se alimenta también con presas naturales del entorno.

Actualmente, el aguará guazú habita un recinto de pre-suelta de 3 hectáreas de ambiente natural cercado. Para reducir al mínimo el contacto humano y preservar su comportamiento silvestre, el seguimiento se realiza mediante drones con cámara convencionales y térmicas; cámaras trampa instaladas estratégicamente y monitoreo a cargo de personal especializado de forma aislada.

Conservación y futuro

Esta especie se encuentra en un estado de vulnerabilidad debido, principalmente, a la pérdida de su hábitat. Al ser un gran caminador —capaz de recorrer entre 50 y 70 kilómetros por día—, requiere de grandes extensiones de territorio.

El objetivo final de los especialistas es su liberación definitiva. Para ello, se le colocará un collar de seguimiento satelital, lo que permitirá obtener datos cruciales sobre el uso del hábitat y su comportamiento en la región, áreas sobre las que aún se posee escasa información técnica.

Desde la Reserva El Potrero destacaron la importancia del trabajo coordinado entre la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales, la Dirección de Fiscalización y Recursos Naturales, y la Dirección de Áreas Naturales Protegidas de la provincia, cuya rápida actuación fue fundamental para el éxito del rescate.