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Inglaterra venció 6-4 a Francia y se quedó con el tercer puesto

Inglaterra consumó su segundo mejor resultado en una Copa del Mundo al imponerse sobre Les Bleus en un vibrante enfrentamiento.

18 de julio 2026 · 20:33hs
Inglaterra se quedó con el tercer puesto en el Mundial 2026.

Inglaterra se quedó con el tercer puesto en el Mundial 2026.

Inglaterra se impuso 6-4 sobre Francia en un apasionante partido en Miami y logró su segundo mejor resultado en la historia de las Copas del Mundo al obtener el tercer puesto en el Mundial 2026. La selección británica se quedó con la victoria gracias a los goles de Declan Rice, Marcus Rashford, Jude Bellingham y un hat-trick de Bukayo Saka. En el último partido de Didier Deschamps en el banco galo, Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé convirtieron por duplicado. Fue el partido con más goles en la ronda por el último escalón del podio: superó al triunfo 6-3 de Les Bleus sobre Alemania Federal en 1958.

Lo que pasó en el triunfo de Inglaterra

Los Three Lions aprovecharon la pasividad en la postura de Francia e impusieron las condiciones en la primera etapa. Tal fue la diferencia que logró adelantarse en el marcador a los dos minutos con un golazo de Declan Rice. Luego de un lapso dominado por los británicos, los jugadores galos se despertaron y el duelo comenzó a tener un intenso desarrollo con muchas situaciones de peligro. Sin embargo, Inglaterra continuó con su superioridad y golpeó otra vez a los 18: Ezri Konsa ganó de cabeza tras un tiro de esquina y estampó el 2-0.

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Después de la pausa de hidratación, la selección de Deschamps salió con otra impronta —la cual se esfumó rápidamente—, aunque se presentó con importantes falencias al brindar excesivos espacios en la mitad de la cancha. Inglaterra exprimió al máximo los contragolpes directos y, a pura contundencia, se puso 3-0 a los 37 minutos gracias al tanto de Bukayo Saka. El mismo extremo del Arsenal se encargó de convertir el 4-0 antes del final de un primer tiempo contundente de los ingleses.

Deschamps describió de manera perfecta la actuación de su equipo en el primer tiempo al realizar cuatro modificaciones de cara al complemento tras el entretiempo. Los roles de la primera etapa se invirtieron, ya que Les Bleus impusieron las condiciones de forma contundente ante una Inglaterra que mostró una endeble resistencia. El considerable cambio de actitud de los galos sorprendió a sus rivales: Kylian Mbappé y Bradley Barcola descontaron en menos de 10 minutos.

Desde entonces, el transcurso del juego fue vibrante y la mitad de la cancha se volvió de paso. Con un trámite en el que Francia exprimió la floja resistencia de los británicos, Mbappé volvió a convertir para asentarse como el máximo artillero del Mundial: alcanzó la línea de los 10 goles y superó a Lionel Messi (8) en la pelea por la Bota de Oro.

Francia desperdició numerosas oportunidades para igualar el enfrentamiento e Inglaterra logró aumentar la ventaja tras un penal a favor por una infracción de Malo Gusto sobre Djed Spence. Bukayo Saka fue el encargado de ejecutar la pena máxima y consumó su hat-trick personal al estampar el 5-3. Dembélé descontó una vez más para Francia, pero una jugada magistral de Jude Bellingham le permitió a los británicos imponerse por 6-4.

El abultado marcador con 10 goles ubicó al choque entre Inglaterra y los galos como el quinto con más tantos en toda la historia de los Mundiales. El enfrentamiento con más conversiones data de 1954: Austria venció por 7-5 a Suiza. El top se completa con un 6-5 de Brasil sobre Polonia en 1938 y dos goleadas de Hungría por 8-3 contra Alemania Federal (1954) y 10-1 sobre El Salvador (1982). En 1958, Francia venció por 7-3 a Paraguay.

Esta es la primera oportunidad en la que Inglaterra se queda con el tercer puesto en una Copa del Mundo: es su segundo mejor resultado en toda su historia, únicamente superado por el título que obtuvo en 1966. En la edición de 1990 perdió por 2-1 contra Italia y en Rusia 2018 cayó por 2-0 frente a Bélgica. Del otro lado, Francia fue vencido por Polonia en 1982 por 3-2, aunque logró en dos oportunidades ocupar el último lugar del podio: goleó 6-3 a Alemania Federal en 1958 y venció por 4-2 a Bélgica en 1986.

Didier Deschamps se despidió como entrenador de Les Bleus tras su arribo en 2012 con una contundente caída: salió campeón de Rusia 2018 y perdió la final de Qatar 2022 en la tanda de penales contra la selección argentina. Además, conquistó la UEFA Nations League (2020/21) y fue subcampeón de la Eurocopa en 2016.

El Mundial 2026 bajará el telón en la jornada del domingo con la gran final entre Argentina y España: se enfrentarán en Nueva York a partir de las 16:00 (hora argentina).

Inglaterra Francia Mundial 2026
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