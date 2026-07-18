Nueva York se tiñó de celeste y blanco: miles de argentinos coparon Times Square en la previa de la final

A horas del esperado duelo entre Argentina y España, miles hinchas protagonizaron un multitudinario banderazo en Nueva York.

La ilusión argentina ya se siente con fuerza en Nueva York. En la antesala de la gran final del Mundial 2026 frente a España, miles de hinchas albicelestes transformaron uno de los lugares más emblemáticos del planeta en una auténtica fiesta futbolera. Times Square, el corazón de Manhattan, quedó completamente teñido de celeste y blanco con un multitudinario banderazo que reunió a más de 5.000 fanáticos llegados desde distintos puntos de Argentina y del mundo.

Entre las gigantescas pantallas luminosas, los edificios icónicos y el incesante movimiento de turistas, la pasión por la Selección Argentina volvió a convertirse en protagonista. Durante varias horas, los cánticos, las banderas, los bombos y las camisetas albicelestes dominaron la escena en la ciudad que este domingo será testigo de una nueva final mundialista.

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Una fiesta que desafió a la lluvia

Ni el mal tiempo logró apagar el entusiasmo de los hinchas. La lluvia comenzó a caer sobre Manhattan cerca del mediodía, pero lejos de desalentar la convocatoria, los fanáticos permanecieron en el lugar esperando el inicio del tradicional banderazo.

Aunque la convocatoria oficial estaba prevista para las 17 (hora local), desde primeras horas de la tarde comenzaron a llegar grupos de argentinos que rápidamente fueron ocupando las inmediaciones de la intersección de la Séptima Avenida y la calle 46. Con el correr de las horas, la concentración creció de manera constante hasta que el tránsito peatonal se volvió prácticamente imposible.

Turistas de distintas nacionalidades se detenían sorprendidos para fotografiar y filmar una celebración que ya se transformó en una de las imágenes características del recorrido de la Scaloneta durante esta Copa del Mundo.

El apoyo incondicional a la Scaloneta en Nueva York

El banderazo fue una nueva demostración del respaldo incondicional que recibió el seleccionado de Lionel Scaloni desde el comienzo del Mundial.

La movilización comenzó semanas atrás en Kansas City, en la previa del debut frente a Argelia, continuó en cada una de las ciudades donde jugó Argentina y encontró su máxima expresión en Nueva York, escenario de la gran definición.

Los hinchas no dejaron de cantar durante toda la jornada. Uno de los temas más repetidos fue el dedicado al capitán Lionel Messi:

"Vení, vení, cantá conmigo, que un amigo vas a encontrar... Que de la mano de Leo Messi todos la vuelta vamos a dar."

También hubo lugar para recordar la histórica victoria sobre Inglaterra en las semifinales, con canciones que rápidamente fueron acompañadas por miles de personas.

La expectativa es enorme y el sueño de conquistar la cuarta estrella parece haber unido, una vez más, a argentinos llegados desde distintos rincones del planeta.

Maradona y Messi, siempre presentes

Como ocurrió en cada ciudad donde jugó la Selección durante el Mundial, las figuras de Diego Armando Maradona y Lionel Messi fueron los grandes protagonistas de las banderas y los estandartes que inundaron Times Square.

Las imágenes del capitán campeón del mundo en Qatar 2022 compartieron espacio con el eterno "10", cuya figura sigue siendo uno de los símbolos más representativos del fútbol argentino.

En numerosas banderas también aparecieron referencias a la Copa del Mundo, frases de aliento para el plantel y mensajes que reflejan la ilusión de volver a levantar el trofeo más importante del fútbol.

Uno de los cánticos que más emocionó fue:

"Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo... Argentina quiero verte bicampeón."

La búsqueda de una entrada para la historia

Mientras el color y la música dominaban Times Square, muchos hinchas continuaban intentando conseguir un boleto para asistir a la final.

Con carteles improvisados, publicaciones en redes sociales y conversaciones entre compatriotas, cientos de argentinos mantenían la esperanza de conseguir una entrada para vivir desde las tribunas un partido que promete quedar en la historia.

La enorme demanda de localidades convirtió a la final en uno de los eventos deportivos más buscados del año y dejó a miles de simpatizantes siguiendo alternativas de último momento para ingresar al estadio.

Una ciudad invadida por la pasión argentina

La presencia argentina no pasó inadvertida para quienes recorrían Manhattan.

Entre artistas callejeros disfrazados de Mickey Mouse, Spider-Man, King Kong y otros personajes característicos de Times Square, la multitud albiceleste captó toda la atención.

Decenas de turistas aprovecharon para fotografiarse junto a los fanáticos argentinos, mientras numerosos curiosos preguntaban por los cánticos y el significado de las banderas.

La celebración se extendió durante varias horas y dejó imágenes que rápidamente comenzaron a recorrer las redes sociales y los medios de comunicación de todo el mundo.

Todo listo para la gran final

Con el tradicional banderazo ya convertido en un ritual, la Selección Argentina recibió una nueva muestra de apoyo antes del compromiso más importante del campeonato.

Este domingo, el equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará escribir una nueva página dorada de su historia cuando enfrente a España en la final del Mundial 2026.

Después de superar una exigente fase de grupos y eliminar a Inglaterra en una semifinal inolvidable, la Albiceleste irá en busca de la cuarta Copa del Mundo de su historia, respaldada por una multitud que volvió a demostrar que, juegue donde juegue, siempre tendrá el aliento incondicional de su gente.

Nueva York ya vive el clima de una final histórica. Y, al menos por un día, Times Square dejó de ser el corazón de Manhattan para convertirse en una pequeña porción de Argentina.