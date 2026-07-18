Un motociclista murió luego de ser embestido por un automóvil cuyo conductor dio positivo en alcoholemia

El motociclista tenía 51 años. El siniestro ocurrió en Circunvalación y Blas Parera. El automovilista quedó demorado por orden judicial.

Un motociclista murió tras ser embestido por un automóvil cuyo conductor dio positivo en alcoholemia.

El motociclista fallecido este sábado por la mañana en el accidente fatal de Circunvalación y Blas Parera es Roberto Daniel Galván, 52 años, quien murió producto del impacto de un automóvil que lo embistió desde atrás.

Un hombre se desplazaba fuera embestida desde atrás por un automóvil sobre el puente ubicado en la intersección de avenida Circunvalación y Blas Parera.

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De acuerdo con la información policial, el siniestro ocurrió cuando un Toyota Yaris S 1.5 CVT que circulaba en sentido oeste-este por avenida Circunvalación impactó por causas que aún son materia de investigación contra una motocicleta Honda Storm 125 centímetros cúbicos.

El motociclista murió en el lugar

Como consecuencia de la violencia del impacto, el motociclista murió en el lugar antes de poder recibir asistencia médica.

Luego del hecho, personal policial preservó la escena para facilitar el trabajo de los peritos de la Dirección General de Policía Científica. También intervinieron el médico policial y efectivos de Bomberos Zapadores, quienes realizaron las actuaciones de rigor.

Por disposición de la Fiscalía de Delitos Complejos, el conductor del automóvil, un joven de 24 años, fue demorado mientras se llevan adelante las diligencias judiciales para esclarecer las circunstancias del hecho.

Asimismo, se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 1,41 gramos de alcohol por litro de sangre, valor que supera ampliamente el límite permitido por la legislación vigente.

La investigación continúa para determinar la mecánica del siniestro y las responsabilidades correspondientes.

La causa quedó en manos del fiscal de Delitos Complejos, Juan Pereyra, quien dispuso distintas medidas procesales. Entre ellas, ordenó la correcta identificación de ambos ocupantes del automóvil y la detención del conductor.

El joven fue trasladado y alojado en la Alcaidía de Tribunales, donde permanecerá mientras avanza la investigación para determinar su responsabilidad penal en el fatal accidente.

Las pericias accidentológicas y los resultados de los estudios complementarios serán determinantes para reconstruir con precisión cómo ocurrió el siniestro que terminó con la vida del motociclista.