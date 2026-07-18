El transporte metropolitano suspenderá el servicio por el partido de Argentina

Las líneas 4, 6, 20 y 22 funcionarán con un esquema especial este domingo. El último colectivo partirá a las 15.30 desde cada cabecera en el transporte.

Con motivo de la final del Mundial 2026 que disputarán este domingo las selecciones de Argentina y España, el servicio de transporte público metropolitano que opera la empresa ERSA modificará su funcionamiento en el área metropolitana de Paraná.

La medida, autorizada por la Secretaría de Transporte de Entre Ríos, alcanzará a las líneas 4, 6, 20 y 22, que conectan la capital entrerriana con distintas localidades del área metropolitana, y responde a un pedido formal realizado por la empresa prestataria ante la previsión de complicaciones operativas una vez finalizado el encuentro.

El temporal provocó destrozos en el norte entrerriano con voladuras de techos y caída de árboles

Según se informó oficialmente, durante la jornada del domingo los colectivos circularán con las frecuencias habituales correspondientes a los días domingo desde las 5 de la mañana hasta las 15.30. A esa hora partirá el último servicio desde cada una de las cabeceras.

A partir de ese momento, el servicio quedará completamente suspendido durante el resto de la jornada y recién volverá a funcionar a las 5 del lunes 20 de julio, retomando el cronograma normal correspondiente a un día hábil.

La decisión fue autorizada por transporte

La modificación fue confirmada por el secretario de Transporte de Entre Ríos, Aníbal Steren, luego de evaluar el pedido presentado por ERSA Urbano S.A. mediante su apoderado, Roberto A. Albisu.

Desde la empresa explicaron que la suspensión preventiva del servicio se fundamenta en las dificultades operativas que podrían registrarse al término del encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo.

Entre los motivos expuestos se encuentran los posibles cortes de calles, importantes concentraciones de personas en distintos puntos de la ciudad y los festejos masivos que habitualmente acompañan a los partidos decisivos de la Selección Argentina, situaciones que podrían afectar tanto la circulación de las unidades como la seguridad de pasajeros y trabajadores.

Se espera una jornada histórica

La final entre Argentina y España mantiene en vilo a millones de argentinos y también genera una importante movilización en Entre Ríos, donde se prevén reuniones familiares, encuentros en bares, pantallas gigantes y celebraciones en plazas y espacios públicos si el seleccionado nacional consigue un nuevo título mundial.

Como ocurrió tras la clasificación a la final y en otras instancias decisivas del certamen, las autoridades anticipan una importante presencia de hinchas en las calles una vez concluido el partido, razón por la cual se adoptaron medidas preventivas para reducir riesgos en la circulación.

La modificación del transporte se suma a otros operativos especiales que distintos organismos implementarán durante la jornada para garantizar la seguridad y ordenar el tránsito en caso de registrarse festejos multitudinarios.

Recomendación para los usuarios

Desde las autoridades recomendaron a los pasajeros que utilizan habitualmente las líneas metropolitanas planificar con anticipación sus viajes y tener en cuenta que el último colectivo saldrá a las 15.30 desde cada cabecera.

Quienes necesiten trasladarse durante la tarde, la noche del domingo o la madrugada del lunes deberán prever medios de transporte alternativos, ya que no habrá servicios hasta las 5 de la mañana del lunes, cuando las unidades volverán a circular con normalidad.

La medida afectará exclusivamente a las líneas metropolitanas operadas por ERSA comprendidas en esta disposición, en el marco del operativo especial dispuesto con motivo de la gran final del Mundial entre Argentina y España.